Humedad, salitre y arena: por qué las alfombras vinílicas se imponen en los hogares canarios

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En una casa cerca del mar, la alfombra de la entrada soporta más que la de un dormitorio. La arena llega pegada al calzado, el suelo se moja al volver de la playa y la humedad retrasa el secado de algunos tejidos. Por eso, al elegir una alfombra en Canarias, conviene pensar primero en el lugar donde estará.

Tampoco todas las islas ni todas las habitaciones tienen las mismas condiciones. Una terraza orientada al sol exige algo distinto de un baño poco ventilado; y la humedad varía incluso entre zonas cercanas. El material adecuado depende del uso y de la exposición, no solo de su diseño.

Las alfombras vinílicas pueden resultar más prácticas que una alfombra textil. Se pueden limpiar con facilidad y, según su construcción, soportan mejor las salpicaduras y el tránsito cotidiano. No todas sirven para la intemperie: conviene distinguir sus tipos.

El clima canario pone a prueba las alfombras

El océano influye de modo distinto según la zona. En áreas expuestas a los alisios puede haber más humedad ambiental; junto a la costa, el salitre y la arena se depositan sobre las superficies. Las mascotas y los niños que vuelven de la playa añaden suciedad. Una alfombra que tarda en secarse puede complicar la limpieza diaria.

No se trata de que cualquier tejido vaya a desarrollar moho, ni de que el vinilo anule ese riesgo. Cuando existe humedad persistente bajo una alfombra, el problema puede afectar al suelo y al entorno, sea cual sea la pieza. Evita que el agua quede atrapada: ventila y comprueba periódicamente que el suelo inferior esté seco. Si aparece olor a humedad, busca la causa antes de cubrir el suelo.

PVC compacto, acolchado o vinilo tejido: qué cambia

Al comparar opciones como las que presenta Selectastor, encontrarás tres familias con usos distintos: PVC compacto, vinilo acolchado y vinilo tejido. Comparten un mantenimiento sencillo, pero difieren en grosor y tacto. Antes de elegir, pregúntate: ¿necesitas proteger una zona de paso, ganar comodidad bajo los pies o vestir un espacio exterior?

La alfombra PVC compacta tiene un perfil bajo y una superficie continua. Resulta práctica donde se mueven sillas o hay puertas bajas. Permite retirar migas y arena sin buscar entre fibras. Revisa su tamaño y la adherencia de la base al suelo.

Las alfombras de vinilo acolchadas aportan una pisada más cómoda cuando se permanece de pie, por ejemplo, ante la encimera de la cocina. La comodidad depende de cada modelo. En cambio, las alfombras de vinilo tejido tienen una textura tramada y recuerdan al textil. Algunos modelos se diseñan expresamente para terrazas y balcones. En balcones soleados, comprueba si el modelo conserva bien el color con exposición prolongada.

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Ventajas reales: agua, limpieza y seguridad

La gran diferencia frente a muchas alfombras textiles aparece cuando algo se derrama. En una superficie de vinilo no absorbente puedes retirar agua o restos de comida con un paño húmedo y jabón neutro, siguiendo las indicaciones de limpieza. Por eso, las alfombras vinílicas lavables son especialmente útiles donde se cocina o entra con calzado mojado.

También pueden facilitarte la retirada del polvo y del pelo de las mascotas, al no tener el pelo largo de una alfombra convencional. Eso no significa que el polvo desaparezca ni que el hogar quede libre de ácaros: aún necesitas limpiar y controlar la humedad. Si hay alergias, importa todo el ambiente interior, no solo el revestimiento.

Con las alfombras antideslizantes, fíjate en la base, las condiciones de uso y el pavimento. Una alfombra estable sobre una baldosa seca puede comportarse de otra manera si el pavimento está mojado o tiene restos de jabón. Evita esquinas levantadas o arrugas. Y, si hay niños o mascotas, busca información clara sobre los materiales; la colección de referencia declara sus modelos libres de ftalatos y cadmio.

Cocina, baño, pasillo y terraza: cada zona pide algo distinto

En la cocina, una alfombra de perfil bajo puede proteger el área frente al fregadero o la encimera sin dificultar el paso. Si pasas mucho tiempo preparando comida, quizá prefieras una versión acolchada. Evita que interfiera con cajones o puertas y comprueba que su base se mantiene estable sobre el suelo limpio. Mide también la zona donde permaneces de pie, no solo la disponible.

En el baño, prioriza la adherencia y poder secar también el pavimento. Aunque el vinilo resista las salpicaduras, una superficie permanentemente húmeda debajo merece atención. En el pasillo, interesa que los bordes no se levanten y que resulte sencillo retirar la arena. Una pieza compacta o una pasillera de vinilo tejido puede funcionar según el tránsito y el acabado elegido.

En terrazas y balcones la elección cambia: busca una indicación explícita de uso exterior y resistencia a la intemperie. El vinilo tejido preparado para exteriores puede ser adecuado, pero no basta con que el material tolere el agua. El sol intenso, la exposición continuada y el viento exigen comprobar la ficha del modelo; así evitas extrapolar a cualquier alfombra de vinilo unas propiedades que no tiene.

Cómo comprar y cuidar una alfombra sin complicarte

Antes de decidirte, mide la zona sin obstaculizar puertas ni bordes. Piensa en cómo se usará: ¿habrá sillas que se desplacen, zapatos con arena o agua frecuente? Comprueba uso interior o exterior, material de la base, instrucciones de limpieza y compatibilidad con el suelo. Importan más que el estampado.

En el mantenimiento diario, retira primero la arena para no arrastrarla al frotar. Después utiliza un paño húmedo o agua con jabón neutro si el fabricante lo admite; evita productos abrasivos y deja secar la pieza y el suelo. Cerca del mar, retira también los depósitos salinos para evitar que se acumulen. Si está en el exterior, revisa periódicamente su estado tras episodios de viento o exposición intensa al sol.

La decisión final es bastante concreta: elige la alfombra por lo que ocurre en esa habitación. En cocina y pasillo, prima la limpieza; en baño, el secado; en terraza, la resistencia exterior indicada para ese modelo. Así conseguirás una casa más fácil de mantener sin renunciar a que cada espacio resulte agradable.