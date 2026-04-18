Incendio en Los Realejos: una mujer muere y tres vecinos son reanimados tras sufrir parada cardiorrespiratoria

Una mujer de 60 años ha fallecido por inhalación de humo en el incendio de un edificio de tres plantas en el barrio de El Toscal, en Los Realejos (Tenerife), un suceso que además ha dejado siete personas intoxicadas por la humareda, tres de ellas en estado crítico tras sufrir parada cardiorrespiratoria. Así lo han confirmado el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El fuego se declaró a las 03:29 horas de la madrugada de este sábado en el interior de una vivienda situada en la primera planta de un edificio de la calle Los Bancales. Las llamas se extendieron rápidamente por la fachada exterior del bloque residencial y afectaron a diversas viviendas anexas y de los pisos superiores, obligando a la evacuación de más de treinta vecinos del inmueble.

Tres personas reanimadas tras sufrir parada cardiorrespiratoria en el incendio

Varios de los vecinos evacuados se encontraban en las escaleras y el patio del edificio cuando fueron alcanzados por la intensa humareda. De las siete personas que resultaron intoxicadas por la inhalación de humo, tres fueron encontradas en parada cardiorrespiratoria y tuvieron que ser reanimadas por los equipos médicos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los tres heridos en estado crítico en el incendio son una mujer de 60 años, que fue evacuada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), un hombre de 65 años, trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, y una mujer de aproximadamente 70 años, que ingresó también en este último centro hospitalario. Los profesionales médicos lograron recuperar a los tres pacientes mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas antes de su traslado por el incendio.

La mujer fallecida, también de 60 años, fue atendida en el lugar de los hechos, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. El SUC activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para la atención a las víctimas y a los vecinos afectados por el suceso del incendio.

El fuego del incendio se inició en el interior de una vivienda de la primera planta, se extendió por la fachada exterior del bloque residencial y afectó a diversas casas anexas y de los pisos superiores, obligando a evacuar a más de treinta personas.

Cuatro heridos más en estado moderado

Además de las tres personas en estado crítico y la mujer fallecida, otros cuatro vecinos resultaron heridos con intoxicación moderada por inhalación de humo. Se trata de un hombre de 48 años, que además presentaba un traumatismo en una extremidad inferior, un hombre de 71 años y otro hombre de 69 años, los tres intoxicados por el humo. Los tres fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

El Servicio de Urgencias Canario activó varias unidades de soporte vital básico que, junto con la colaboración de un equipo de Atención Primaria, atendieron a todos los heridos y afectados en el lugar del siniestro.

Cuatro dotaciones de bomberos para sofocar las llamas

La magnitud del incendio en Canarias requirió la intervención de cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, dos de ellas con base en La Orotava, una en La Laguna y otra en Santa Cruz de Tenerife. Los equipos de extinción consiguieron sofocar las llamas, aunque el fuego ya había causado daños significativos en varias viviendas del edificio y en la fachada exterior.

Las causas del incendio están siendo investigadas. El fuego se originó en el interior de una vivienda de la primera planta y las primeras hipótesis apuntan a que la rápida propagación por la fachada exterior fue lo que permitió que las llamas alcanzaran viviendas de los pisos superiores y casas anexas, multiplicando el alcance del siniestro y atrapando a vecinos que intentaban huir por las escaleras y el patio.

Tras el suceso, el Consorcio de Bomberos de Tenerife ha recordado una norma de seguridad fundamental que puede salvar vidas en situaciones similares: en caso de detectar humo en el edificio, la primera acción debe ser confinarse, cerrando puertas, ventanas y todas las rendijas posibles para impedir que el humo entre en la vivienda.

Los expertos insisten en que la inhalación de humo es la primera causa de muerte en incendios en edificios residenciales, por encima de las quemaduras directas. Intentar huir a través de escaleras o pasillos inundados de humo es extremadamente peligroso, ya que bastan unas pocas inhalaciones de humo tóxico para provocar la pérdida de consciencia y la parada cardiorrespiratoria, como ha ocurrido en este caso.

La recomendación de los bomberos es clara: si el fuego no está en tu vivienda, quédate dentro, cierra todo, moja toallas y colócalas en las rendijas de la puerta, llama al 112 e intenta hacerte visible desde una ventana o balcón para que los equipos de rescate te localicen. Salir al pasillo o a las escaleras cuando están llenos de humo es, en la mayoría de los casos, la decisión más peligrosa que se puede tomar.