Incendio en Santa Cruz de Tenerife: rescatan a cuatro personas atrapadas y trasladan a tres al hospital

Un total de siete personas han resultado afectadas en Tenerife, de diversa consideración, tras un incendio declarado en la mañana de este domingo en una vivienda de la calle Ramón Pérez de Ayala, en Santa Cruz de Tenerife. El fuego, que se originó en el segundo piso de un edificio residencial, obligó al desalojo preventivo de todo el inmueble y requirió la intervención de urgencia de los Bomberos de Tenerife, que tuvieron que rescatar a cuatro personas atrapadas en el interior.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 09:04 horas de la mañana. Desde ese momento se activó un dispositivo de emergencia que incluyó bomberos, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local, Policía Nacional y voluntarios de Protección Civil.

Rescatan a tres ocupantes y a una persona con movilidad reducida atrapada por el humo

Los Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir de urgencia para llevar a cabo dos operaciones de rescate simultáneas. Por un lado, sacaron a tres ocupantes de la vivienda afectada en el segundo piso, donde se había originado el fuego. Por otro, rescataron a una persona con movilidad reducida que se encontraba atrapada en una planta superior del edificio y que no podía evacuarse por sus propios medios debido a la densidad del humo que se había extendido por la escalera y las zonas comunes.

El rescate de la persona con movilidad reducida fue especialmente delicado. El humo de un incendio asciende por las escaleras y los huecos del edificio con rapidez, y en pocos minutos puede bloquear completamente las vías de evacuación de los pisos superiores. Para una persona que no puede desplazarse con autonomía, esta situación resulta especialmente peligrosa, ya que depende por completo de la llegada de los equipos de rescate.

Los bomberos de Tenerife rescataron a tres ocupantes de la vivienda donde se originó el fuego y a una persona con movilidad reducida que se encontraba atrapada en una planta superior por la densidad del humo.

Un hombre con quemaduras e intoxicación y seis personas más afectadas

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los siete afectados en el lugar del incendio. Tres de ellos requirieron traslado hospitalario:

Un hombre de 47 años que presentaba quemaduras e intoxicación moderada por inhalación de humo. Se trata del afectado de mayor gravedad. Dos mujeres que fueron trasladadas también por intoxicación por inhalación de humo, aunque en estos casos de carácter leve.

Las otras cuatro personas afectadas fueron atendidas por los servicios sanitarios en el lugar del siniestro y no requirieron traslado hospitalario. Sus síntomas eran compatibles con una exposición menor al humo.

Un amplio dispositivo de emergencia para controlar el incendio

El despliegue de medios fue considerable dada la magnitud del incendio y la presencia de personas atrapadas en el interior. El Consorcio de Bomberos de Tenerife movilizó dos Bombas Urbanas Pesadas (los vehículos cisterna con capacidad de extinción para incendios en edificios), un vehículo autoescala (imprescindible para acceder a los pisos superiores desde el exterior) y un vehículo de mando para coordinar las operaciones.

Por parte del SUC, se desplazaron ambulancias medicalizadas y de soporte vital básico que atendieron a los heridos en el lugar y realizaron los traslados hospitalarios. La Policía Local confirmó la evacuación total de todos los vecinos del edificio y aseguró el perímetro para impedir el acceso de personas al inmueble mientras duraban las labores de extinción. Agentes de la Policía Nacional y voluntarios de Protección Civil colaboraron en las tareas de apoyo y en la atención a los vecinos desalojados.

El fuego se originó en el segundo piso y se extendió por el humo

Según la información facilitada por el 112, el incendio se originó en el interior de una vivienda del segundo piso del edificio residencial. Las causas del fuego están siendo investigadas y no se han dado a conocer por el momento. Las llamas afectaron principalmente a la vivienda donde se inició el siniestro, aunque la densidad del humo se extendió por la escalera y las zonas comunes del edificio, lo que obligó al desalojo preventivo de todos los vecinos.

Tras extinguir las llamas, los bomberos procedieron a la ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado y poder realizar una valoración de los daños estructurales y materiales. Esta fase es fundamental para determinar si los vecinos desalojados pueden regresar a sus viviendas o si el edificio presenta daños que impidan la ocupación.

Segundo incendio en edificio residencial de Tenerife en diez días

Este incendio en Tenerife se produce apenas diez días después del trágico siniestro en un edificio de tres plantas en el barrio de El Toscal de Los Realejos, que se saldó con una mujer fallecida y tres personas en estado crítico tras sufrir parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo. En aquel incendio, declarado de madrugada, más de treinta vecinos tuvieron que ser evacuados.

La proximidad de ambos sucesos pone de relieve los riesgos que suponen los incendios en edificios residenciales y la importancia de conocer las normas básicas de actuación. Los Bomberos de Tenerife recuerdan una vez más que la primera norma de seguridad en caso de detectar humo en el edificio es confinarse: cerrar puertas, ventanas y rendijas, mojar toallas y colocarlas en las juntas de la puerta, llamar al 112 y hacerse visible desde una ventana o balcón. Intentar huir por escaleras o pasillos llenos de humo es, en la mayoría de los casos, la decisión más peligrosa.

La inhalación de humo es la primera causa de muerte en incendios en edificios residenciales de Tenerife, por encima de las quemaduras directas. Bastan unas pocas respiraciones de humo tóxico para perder la consciencia, lo que convierte los intentos de evacuación a través de zonas con humo denso en una maniobra de altísimo riesgo.