Interinos de Justicia: cómo trabajar en un juzgado sin tener una plaza fija

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Los juzgados también cuentan con personal que no ha obtenido todavía una plaza fija. Son los interinos de Justicia, empleados públicos que cubren necesidades temporales para garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales. Para quienes buscan una alternativa laboral en la Administración pública, conocer las bolsas de empleo y las oposiciones resulta esencial.

Qué son los interinos de Justicia y qué los diferencia del personal fijo

Un funcionario interino es una persona nombrada por la Administración para desempeñar temporalmente funciones reservadas a funcionarios. En Justicia puede ocupar una vacante, sustituir a alguien ausente o atender una necesidad de refuerzo.

En su puesto, los interinos de Justicia realizan las funciones propias del cuerpo al que pertenecen. Un cuerpo es una categoría profesional de empleados públicos que comparte requisitos de acceso y tareas. La diferencia fundamental con el funcionario de carrera no está en el trabajo cotidiano, sino en la estabilidad: el interino no tiene la plaza en propiedad.

El nombramiento termina cuando se cubre el puesto por los procedimientos correspondientes, vuelve la persona sustituida o desaparece la necesidad que lo justificaba. Por eso, entrar en una bolsa no equivale a conseguir un empleo permanente ni garantiza recibir una oferta.

Aun así, en la práctica la interinidad puede prolongarse durante mucho tiempo. No todas las plazas vacantes se convocan para cubrirse con personal fijo, y por eso hay interinos que permanecen muchos años en un mismo puesto. De hecho, hay personas que llevan 20 o 30 años trabajando en la Administración como interinas. Las medidas actuales para reducir la temporalidad buscan limitar estas situaciones, pero reflejan que la interinidad puede ofrecer una trayectoria laboral prolongada en el sector público.

Los tres cuerpos en los que pueden trabajar los interinos de Justicia

La Administración de Justicia ofrece tres vías habituales de acceso para perfiles académicos distintos. El subgrupo indica la clasificación profesional vinculada a la titulación requerida. La OEP, u Oferta de Empleo Público, identifica las plazas que se prevé cubrir mediante procesos selectivos.

Auxilio Judicial (C2): exige el título de ESO o equivalente. Sus funciones incluyen notificaciones, citaciones, embargos, lanzamientos, archivo y policía de sala. La OEP 2026 contempla 335 plazas.

exige el título de ESO o equivalente. Sus funciones incluyen notificaciones, citaciones, embargos, lanzamientos, archivo y policía de sala. La OEP 2026 contempla 335 plazas. Tramitación Procesal y Administrativa (C1): requiere Bachillerato, título de Técnico o equivalente. Sus funciones abarcan la tramitación de expedientes, elaboración de diligencias y actas, registro y atención ciudadana. La OEP 2026 incluye 1.010 plazas.

requiere Bachillerato, título de Técnico o equivalente. Sus funciones abarcan la tramitación de expedientes, elaboración de diligencias y actas, registro y atención ciudadana. La OEP 2026 incluye 1.010 plazas. Gestión Procesal y Administrativa (A2): exige Grado universitario, Diplomatura o equivalente. Sus funciones comprenden la gestión procesal, comparecencias, documentación de actuaciones y apoyo jurídico-procesal. La OEP 2026 contempla 658 plazas.

Estas cifras corresponden a plazas de acceso libre en el ámbito estatal, incluidas las reservadas a personas con discapacidad. No representan puestos disponibles de inmediato para interinos de Justicia. La oferta figura en el Boletín Oficial del Estado del 7 de mayo de 2026.

Auxilio Judicial es la opción para quienes cuentan con la ESO. Sus oposiciones incluyen un temario de 26 temas y dos pruebas tipo test, una teórica y otra práctica. Las oposiciones de Auxilio Judicial permiten aspirar a una plaza fija, al margen de los nombramientos temporales.

Tramitación exige Bachillerato o titulación equivalente y contempla 37 temas, incluidos contenidos informáticos. Gestión requiere estudios universitarios y comprende 68 temas. Sus funciones son diferentes, pero en ambos casos el acceso libre ordinario de estas oposiciones se articula mediante pruebas, sin concurso de méritos.

Quién gestiona las bolsas de interinos de Justicia

La gestión de las bolsas de interinos de Justicia depende de la administración competente en cada territorio. En las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sobre los medios personales de la Administración de Justicia, son los respectivos gobiernos autonómicos los encargados de organizar y gestionar estas listas. En los territorios sin esas competencias transferidas, la gestión corresponde al Ministerio de Justicia.

Esto importa porque las reglas de una bolsa de interinos de Justicia no tienen por qué coincidir en todo el país. Cada administración competente establece condiciones de inscripción, valoración de méritos, ordenación de candidaturas y llamamientos.

Por tanto, quienes desean incorporarse como interinos de Justicia deben consultar la normativa y las convocatorias del territorio en el que quieran trabajar. Los requisitos, los criterios de puntuación y las condiciones para permanecer en las listas pueden variar de una administración a otra.

Cómo entrar en una bolsa de trabajo de Justicia

Una de las principales referencias para aspirar a las bolsas de interinos de Justicia son las oposiciones de Justicia son las oposiciones de Justicia. Presentarse a los procesos selectivos, superar ejercicios o lograr determinadas calificaciones puede resultar decisivo cuando el baremo correspondiente reconoce esos resultados. Sin embargo, examinarse no supone por sí solo una incorporación automática a una lista.

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La inscripción debe ajustarse a las bases de cada convocatoria. Hay que comprobar la titulación exigida, los documentos necesarios y los plazos establecidos. Una bolsa de trabajo de Justicia no equivale a una oposición, ya que su objetivo es cubrir necesidades temporales de personal.

Cuando las listas existentes no permiten atender las necesidades del servicio, pueden aprobarse convocatorias extraordinarias o nuevos procedimientos de constitución de bolsas.

Los interesados en trabajar como interinos de Justicia deben revisar los boletines oficiales y los portales de empleo público de las administraciones competentes. Estas fuentes permiten conocer las convocatorias, los requisitos de participación y los plazos para presentar solicitudes.

Cómo funcionan los llamamientos de interinos de Justicia

El llamamiento es la comunicación mediante la que la Administración ofrece un puesto temporal a una persona integrante de la lista. Como regla general, los interinos de Justicia son llamados según el orden establecido por el baremo y las condiciones de disponibilidad que rijan en cada bolsa.

La persona seleccionada debe responder en el plazo establecido. Aceptar puede implicar incorporarse a un destino distinto al lugar de residencia. Renunciar sin una causa admitida puede ocasionar consecuencias en la lista, como una penalización o incluso la exclusión, dependiendo de la regulación aplicable.

Las condiciones concretas de los llamamientos de interinos de Justicia dependen de cada administración. Los plazos de respuesta, las causas justificadas de renuncia y las posibilidades de permanecer en la bolsa deben consultarse en sus bases reguladoras.

Cuando finaliza la causa que justificó el nombramiento, el funcionario interino cesa conforme a las reglas aplicables. El tiempo trabajado puede aportar experiencia profesional, pero no convierte automáticamente el nombramiento temporal en una plaza definitiva.

El cese tampoco suele suponer quedarse fuera durante mucho tiempo. Cuando un funcionario interino cesa, vuelve a figurar como disponible en la bolsa y, por lo general, se sitúa en los primeros puestos, con preferencia sobre el resto de integrantes. Por eso es habitual que reciba un nuevo llamamiento para otra plaza en un periodo corto de tiempo, siempre según las reglas de la bolsa correspondiente.

Interinos de Justicia: una puerta de entrada, no una plaza definitiva

Los interinos de Justicia no adquieren automáticamente una plaza fija por acumular tiempo trabajado. La política de reducción de la temporalidad en el empleo público refuerza la necesidad de cubrir las vacantes mediante los procedimientos ordinarios de selección. Los límites de duración y las causas de cese deben examinarse conforme a la normativa específica aplicable.

La OEP 2026 ofrece, en los tres cuerpos generales citados, 2.003 plazas de acceso libre en el conjunto del Estado. Son oportunidades para preparar una oposición, no un cálculo de cuántos interinos de Justicia serán contratados. En los tres procesos señalados, la selección libre se realiza por oposición y no incluye una fase de valoración de méritos.

Con Bachillerato, las oposiciones de Tramitación Procesal abren la posibilidad de competir por una plaza del subgrupo C1. Exigen superar tres ejercicios: test teórico, supuesto práctico y prueba de informática sobre Windows y Microsoft 365.

Quienes disponen de titulación universitaria pueden optar a las oposiciones de Gestión Procesal y Administrativa, con tres ejercicios que incluyen una prueba escrita de cinco preguntas. CEAPRO, academia de Sevilla con preparación online, es una de las opciones para estudiar estas oposiciones a distancia.

Los interinos de Justicia que deseen consolidar su trayectoria profesional necesitan superar el proceso selectivo correspondiente. Una vez obtenida la condición de funcionario de carrera, también existe la posibilidad de promoción interna al cuerpo superior tras dos años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para trabajar en un juzgado, el recorrido práctico empieza por identificar el cuerpo compatible con la titulación, consultar las convocatorias de las bolsas de empleo y seguir las oposiciones publicadas oficialmente. Para los interinos de Justicia, la oposición continúa siendo la principal vía para conseguir una plaza estable en la Administración.