El cumplimiento normativo se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se sostienen las operaciones empresariales contemporáneas, y la trayectoria de Jonathan Enciso López al frente del área jurídica de Tianguis ilustra cómo la función legal ha pasado de ocupar un papel reactivo a desempeñar un rol activo en la toma de decisiones. Desde la dirección del departamento jurídico de la compañía, su labor articula la asesoría legal con la estrategia operativa, en un entorno donde la complejidad regulatoria exige criterios firmes y respuestas ágiles.

La especialización en derecho mercantil, contractual y financiero define el perfil técnico desde el que se construye su trabajo. A esa base se suma una orientación pragmática y vinculada al negocio, en la que la identificación de riesgos se acompaña siempre de soluciones viables que permitan a la organización avanzar con seguridad jurídica. Ese planteamiento, frente a la visión meramente conservadora del asesoramiento legal tradicional, sitúa al área jurídica como un actor que participa en la construcción de las operaciones, no únicamente en su validación posterior.

La gestión de riesgos legales según Jonathan Enciso López en Tianguis

La gestión de riesgos legales constituye uno de los frentes principales que dirige Enciso López dentro de Tianguis. Su responsabilidad abarca la supervisión contractual, el cumplimiento normativo y el soporte en operaciones financieras, áreas que requieren una lectura cruzada de la normativa aplicable y de las particularidades de cada operación. La coordinación con el resto de departamentos resulta determinante para mantener la coherencia entre la estrategia comercial y el marco jurídico que la sostiene.

En la práctica, esa función se traduce en establecer criterios estratégicos que aseguren la correcta estructuración legal de todas las decisiones, tanto las internas de la compañía como las que afectan a sus clientes. «El objetivo no es solo identificar riesgos, sino aportar soluciones viables que permitan avanzar con seguridad jurídica», señala Jonathan Enciso, jefe del departamento jurídico de Tianguis. La supervisión del asesoramiento legal se ejerce bajo parámetros homogéneos, de modo que las distintas operaciones respondan a estándares comunes y se eviten incoherencias entre proyectos. A su vez, la anticipación de escenarios de conflicto y la prevención de litigios ocupan un lugar central en la dinámica diaria del departamento.

El derecho mercantil aporta el marco para la estructuración de las relaciones empresariales, mientras que la dimensión contractual ofrece las herramientas para definir con precisión derechos y obligaciones de las partes implicadas. Por su parte, el ámbito financiero introduce capas regulatorias adicionales que requieren un seguimiento continuo de la normativa vigente. La combinación de estas tres áreas configura un perfil polivalente que el responsable jurídico de Tianguis, Enciso López, ha consolidado a lo largo de su trayectoria.

El asesoramiento jurídico como soporte de la estrategia empresarial

La concepción del asesoramiento jurídico que aplica Enciso en Tianguis entiende el departamento legal como una pieza integrada en el conjunto de la organización. La coordinación con otras áreas no se limita a resolver consultas puntuales, sino que persigue alinear el criterio jurídico con los objetivos operativos y financieros de la compañía. De esa manera, las decisiones empresariales incorporan desde el inicio la valoración legal pertinente, en lugar de someterse a revisión cuando ya se encuentran avanzadas.

La resolución de conflictos en entornos empresariales completa el espectro de su actividad. Conforme se incrementa la complejidad de las operaciones, también lo hace la posibilidad de que surjan discrepancias entre partes, ya sea con proveedores, clientes o terceros vinculados a la actividad. El enfoque del responsable jurídico de Tianguis privilegia la búsqueda de salidas negociadas siempre que resulta posible, sin renunciar a la defensa de la posición de la compañía cuando las circunstancias lo requieren.

La estructura del departamento contempla además la actualización constante en materia regulatoria, especialmente en los ámbitos financiero y mercantil, donde las modificaciones normativas pueden tener un impacto directo sobre las operaciones en curso. El seguimiento de los cambios legislativos y su traducción en directrices operativas internas forma parte del trabajo cotidiano del área que dirige.

Una función jurídica integrada en el modelo operativo

La integración del área jurídica en la operativa global responde a una tendencia consolidada en el ámbito empresarial, en la que los departamentos legales han ganado peso específico dentro de las estructuras corporativas. La labor de Jonathan Enciso en Tianguis se inscribe en esa lógica, con un modelo en el que la función legal aporta soporte transversal a las decisiones que toman las distintas áreas de la organización.

Este planteamiento exige perfiles capaces de combinar la solidez técnica con la sensibilidad hacia el negocio. La formación en derecho mercantil, contractual y financiero proporciona la base normativa, mientras que la experiencia en cumplimiento normativo y resolución de conflictos aporta el conocimiento práctico para abordar situaciones reales. «Todas las operaciones y decisiones de la compañía y de nuestros clientes deben estar correctamente estructuradas desde el punto de vista legal», apunta. Junto a ello, la capacidad de traducir consideraciones jurídicas a un lenguaje útil para la toma de decisiones constituye un activo diferencial dentro de la estructura.

La labor de Jonathan Enciso López en Tianguis se desarrolla en un contexto en el que las exigencias regulatorias continúan ampliándose, particularmente en materia financiera y de cumplimiento. La supervisión contractual, la coordinación interdepartamental y la atención al marco normativo aplicable mantienen al departamento jurídico en un papel central dentro del funcionamiento ordinario de la compañía, con un planteamiento que combina rigor técnico y orientación operativa.