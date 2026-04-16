La AEMET avisa: calima, ascenso de temperaturas y rachas muy fuertes en Canarias este jueves

El tiempo en Canarias este jueves según la AEMET estará marcado por la entrada de una ligera capa de calima y un ascenso generalizado de las temperaturas, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El fenómeno comenzará afectando a las zonas altas de la provincia oriental y de Tenerife, aunque la agencia no descarta que se extienda al resto del archipiélago a últimas horas del día.

Se trata de un cambio significativo respecto a los últimos días, marcados por el mal tiempo y el paso de borrascas atlánticas. La AEMET prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago, con intervalos nubosos puntuales en el norte de varias islas. El viento del nordeste continuará siendo protagonista, con rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas.

La AEMET espera que este jueves entre una ligera calima en zonas altas de la provincia oriental y Tenerife, que podría extenderse al resto de Canarias a últimas horas.

Ascenso de temperaturas que puede ser moderado en el interior

Uno de los cambios según la AEMET más notables será el ascenso térmico en Canarias. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, de manera ligera en las costas pero más acusada en medianías y zonas altas, donde el aumento podrá ser moderado e incluso localmente notable en cumbres. Las mínimas se mantendrán sin grandes variaciones, con ligeros ascensos en las medianías del sur.

En cuanto al estado del mar, la AEMET mantiene avisos por fenómenos costeros. Se esperan rachas de viento del nordeste con fuerza 5 o 6 de forma generalizada, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte de hasta dos metros de altura. En la provincia occidental, ese mar de fondo aumentará hasta los tres metros rolando a noroeste conforme avance la jornada.

Previsión isla por isla de la AEMET para este jueves

Lanzarote

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado. En Arrecife se esperan mínimas de 16 °C y máximas de 26 °C.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte y oeste de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la península de Jandía a últimas horas. En Puerto del Rosario, las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados.

Gran Canaria

Cielos poco nubosos o despejados salvo en el norte, por debajo de los 600-800 metros de altitud. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. Calima ligera en zonas altas que podrá ser significativa a últimas horas. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se moverán entre los 17 y los 21 grados.

Tenerife

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo nuboso en el norte por debajo de los 900-1.100 metros en la primera mitad del día. Posibles lloviznas débiles en medianías del norte de madrugada. Calima ligera en zonas altas a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste con intervalos ocasionales de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales. Santa Cruz de Tenerife tendrá mínimas de 18 °C y máximas de 23 °C.

La Gomera

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tras el mediodía. Posibles lloviznas débiles en medianías del norte de madrugada. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste. San Sebastián de La Gomera registrará temperaturas entre 18 y 23 grados.

La Palma

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos sin descartar lloviznas débiles en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de la isla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tras el mediodía. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste. En Santa Cruz de La Palma, entre 16 y 22 grados.

El Hierro

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tras el mediodía según datos de la AEMET, salvo nuboso en el norte hasta primeras horas. Posibles lloviznas débiles de madrugada en medianías. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo noroeste. Valverde será uno de los puntos más frescos del archipiélago, con mínimas de 11 °C y máximas de 15 °C.

Con la entrada de la calima, la AEMET recuerda que las personas con problemas respiratorios deben extremar las precauciones en las horas de mayor concentración de polvo en suspensión, especialmente en zonas altas y a últimas horas del día. El ascenso moderado de las temperaturas, especialmente en el interior de las islas, contrasta con el ambiente fresco que dominará en los puntos más altos y en El Hierro.

Por otro lado con el pronóstico de la AEMET, las rachas muy fuertes de viento previstas en cumbres de Tenerife, zonas altas de Gran Canaria, la península de Jandía en Fuerteventura y varios puntos de La Gomera, La Palma y El Hierro obligan a extremar la precaución en actividades al aire libre, especialmente en senderismo, ciclismo de montaña y actividades costeras. El estado del mar seguirá siendo adverso, con fuerte marejada y mar de fondo que desaconseja actividades náuticas recreativas en gran parte del archipiélago.