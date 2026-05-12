La AEMET avisa de la llegada de una DANA a Canarias: lluvias y bajada de temperaturas esta semana

La llegada de una DANA según la AEMET a Canarias dará la vuelta al tiempo en el archipiélago desde el próximo jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que una depresión aislada en niveles altos se aproximará a las islas y dejará varios días de inestabilidad, con lluvias en zonas del norte y áreas montañosas, además de un descenso generalizado de las temperaturas que pondrá fin a la racha primaveral estable.

El cambio meteorológico se produce de manera escalonada. Antes del impacto principal, las jornadas del martes y el miércoles ya traerán nubosidad de evolución en las islas de mayor relieve, con algún chubasco débil y disperso, y el viento empezará a arreciar en las vertientes este y noroeste.

La jornada de hoy presenta intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución a partir del mediodía, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del norte, rolando a noreste en las islas más orientales durante la mañana y arreciando, en general, por la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

En el estado de la mar se esperan vientos del noroeste de fuerza 3 a 5 amainando a norte o nordeste de fuerza 3 o 4 en las islas occidentales. En las orientales, norte o nordeste de fuerza 2 o 3 y 3 o 4, localmente 5 en Gran Canaria, con marejadilla o marejada. El mar de fondo del noroeste dejará olas de uno a dos metros.

«La proximidad de la DANA según la AEMET provocará chubascos en las vertientes orientadas al norte de todas las islas», ha precisado la propia Agencia Estatal de Meteorología en su última actualización.

Previsión por islas para hoy en Canarias por la AEMET

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el norte y sur durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este y en cumbres. Viento flojo del norte arreciando por la tarde. Capital entre 18 y 25 grados.

La Palma: intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el norte y este durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Santa Cruz de la Palma se moverá entre 17 y 22 grados.

La Gomera: intervalos nubosos con predominio en horas centrales. San Sebastián marcará entre 18 y 24 grados.

El Hierro: predominio de cielos nubosos en horas centrales y ligero descenso térmico. Valverde entre 11 y 17 grados.

Provincia de Las Palmas

Gran Canaria: intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, con algunos intervalos de evolución en horas centrales. Las Palmas entre 18 y 23 grados.

Fuerteventura: intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el interior por la tarde. Puerto del Rosario, entre 17 y 24 grados.

Lanzarote: intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante las horas centrales en la vertiente sur. Arrecife oscilará entre 17 y 23 grados.

El jueves, el día clave: descuelgue de la DANA

El cambio más significativo según la AEMET y se espera para el jueves 14 de mayo. La AEMET señala como probables las lluvias de carácter débil, disperso y ocasional en zonas del norte y montañosas, aunque advierte de que las precipitaciones podrían extenderse al resto de las vertientes de las islas si el núcleo de la DANA se sitúa más cerca de lo previsto.

La clave del cambio reside en una vaguada estacionaria al oeste de la Península Ibérica que permanecerá casi inmóvil durante varios días. Esta posición favorece que pequeñas ondas de inestabilidad golpeen directamente al archipiélago canario, trayendo sucesivas tandas de nubosidad y precipitaciones desde la tarde del miércoles según la AEMET.

Descenso térmico y posible lluvia de barro

El termómetro retrocederá de manera notoria desde el jueves. Las máximas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria caerán hasta los 22 o 23 grados hacia el final de la semana, situándose por debajo de los valores habituales para mediados de mayo.

Existe un fenómeno secundario que los meteorólogos vigilan con atención: la posibilidad de lluvia de barro. Si la calima en suspensión no ha terminado de retirarse de la atmósfera canaria cuando lleguen las precipitaciones, el polvo sahariano se mezclará con las gotas de agua y dará lugar a este fenómeno tan característico del archipiélago.

La AEMET y las autoridades de Protección Civil recuerdan dos consignas básicas siempre que se anuncia inestabilidad importante en Canarias. La primera: nunca cruzar un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto. La segunda: extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife, donde el viento del suroeste podría dejar rachas ocasionalmente fuertes durante el episodio.

El pronóstico según la AEMET definitivo dependerá de pocos kilómetros en la posición final del núcleo de la DANA, por lo que la agencia recomienda seguir las actualizaciones diarias hasta el jueves.