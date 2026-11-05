La AEMET avisa de que las lluvias volverán a Canarias mañana y entrarán con más fuerza

La AEMET avisa de que la tregua en Canarias dura un día y mañana vuelve la lluvia fuerte

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LO ESENCIAL Hoy no hay avisos activos. Mañana sube la probabilidad. La Palma, lluvias localmente fuertes. Veintisiete grados en costas. La tregua dura un día.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa este jueves a Canarias en una jornada de calma relativa, sin ningún aviso activo por fenómenos adversos. La cosa cambia mañana.

Para el viernes, la AEMET contempla un aumento de la probabilidad de precipitaciones, con las islas occidentales como zona más expuesta y La Palma llevándose la peor parte.

Lo que prevé la AEMET para este jueves, isla por isla

La jornada de hoy viene marcada por intervalos nubosos y nubosidad de evolución durante la tarde en el interior nordeste de las islas montañosas.

Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Posibilidad de lluvias dispersas, de débiles a moderadas, sobre todo en vertientes del norte y este a partir del mediodía.

Posibilidad de lluvias dispersas, de débiles a moderadas, sobre todo en vertientes del norte y este a partir del mediodía. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos con predominio de nubes altas y mucha menor probabilidad de precipitación.

Las temperaturas apenas cambian y el viento sopla flojo del suroeste, con predominio de las brisas en costas. En las cumbres centrales de Tenerife puede llegar a ser moderado y ocasionalmente fuerte.

En el mar, la AEMET espera marejadilla y mar de fondo del norte y noroeste con olas de uno a dos metros, además de aguaceros costeros en las islas occidentales hasta la medianoche.

Por qué mañana la AEMET espera más lluvia

Aquí está el cambio. La previsión de la AEMET para el viernes eleva la probabilidad de precipitaciones de forma clara, y no de manera uniforme.

La Palma es la isla señalada: la AEMET contempla precipitaciones localmente fuertes durante la primera mitad del día. En El Hierro se esperan lluvias moderadas.

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En el resto de la provincia occidental, la nubosidad irá aumentando a lo largo de la mañana. Y en las demás islas de mayor relieve tampoco se descartan precipitaciones en las horas centrales del día, principalmente en las vertientes orientadas al nordeste.

Es decir, el patrón se invierte respecto a hoy: las lluvias dejan de ser cosa de la tarde y del interior para adelantarse a la mañana y entrar con más intensidad por el oeste del archipiélago.

El dato que la AEMET no está destacando: el calor

Hay una anomalía que se está quedando tapada por la lluvia. Las temperaturas de estos días están por encima de lo normal para la época en Canarias, especialmente en las zonas costeras, donde los termómetros pueden alcanzar los 27 y 28 grados.

Esa combinación de ambiente cálido con humedad alta es justo la que alimenta la nubosidad de evolución que deja los chubascos de tarde en el interior de las islas.

Qué queda del episodio que arrancó el fin de semana

Conviene recordar de dónde venimos. Hace solo dos días, el martes, la AEMET mantenía avisos amarillos por lluvias y tormentas en las ocho islas, con acumulaciones que podían llegar a 20 litros por metro cuadrado en una hora en Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias llegó a mantener la situación de alerta por lluvias en La Palma, La Gomera y El Hierro, con Tenerife y Gran Canaria en prealerta.

Comparado con aquello, lo de hoy es una tregua. Pero la previsión de la AEMET indica que el episodio no está cerrado, y que el archipiélago sigue dentro de una fase de inestabilidad que va y viene.

Los avisos pueden modificarse a lo largo del día en función de cómo evolucione la situación. La información actualizada se publica en la web de la AEMET.