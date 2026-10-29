La AEMET avisa de que una DANA entrará en Canarias con lluvias y tormentas en pleno puente

La AEMET avisa de que las tormentas llegarán a Canarias el lunes festivo

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LO ESENCIAL La probabilidad de lluvia llega al 80%. Las lluvias entran el sábado por la tarde. El lunes 2 cobran fuerza en las orientales. Tenerife y La Palma tendrán más acumulados. Las mínimas bajan hasta los 18 grados.

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El puente de Todos los Santos reparte muy mal este año según la AEMET en Canarias. Mientras la Península encara tres días de anticiclón con hasta 33 grados en Sevilla, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa a Canarias en el lado contrario del mapa: hasta un 80% de probabilidad de lluvia y tormentas repartidas por los tres días.

El archipiélago es, literalmente, la excepción del puente. Y el agua no llega de cualquier manera: detrás hay una DANA, una depresión aislada en niveles altos, que es el tipo de configuración que más inestabilidad genera en las islas.

Lo que la AEMET prevé día a día

El viernes 30 es la jornada de transición. La calima tiende a remitir definitivamente y aparecen lluvias dispersas en las islas occidentales. Máximas de 23 grados y mínimas de 19.

El sábado 31, Halloween, arranca engañoso. Durante gran parte del día el viento será muy flojo y no habrá precipitaciones en ningún punto de las islas. Pero por la tarde comienza a entrar nubosidad por el oeste que dejará lluvias en todo el archipiélago, afectando primero a las islas occidentales y extendiéndose después hasta las orientales. Quien tenga planes de noche, que cuente con ello.

Según el modelo europeo de referencia, las lluvias terminarán cayendo en todas las islas, con los mayores acumulados en Tenerife, especialmente en su vertiente este, además de La Palma, el norte de Gran Canaria y La Gomera.

El domingo 1 de noviembre, Todos los Santos, mantiene las precipitaciones en el archipiélago. Es el día de las visitas a los cementerios, de modo que conviene salir preparado.

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Y el lunes 2, el festivo del puente en Canarias, es cuando la cosa se mueve de sitio: la AEMET prevé que las lluvias cobren fuerza en Lanzarote y Fuerteventura, manteniéndose en Tenerife y La Palma. Las islas orientales, que hasta ahora se habían librado de casi todo, entran en el reparto justo el último día.

Dónde pueden descargar las tormentas según la AEMET

El aparato eléctrico no se reparte por igual. La AEMET sitúa la probabilidad de formación de tormentas aisladas en las zonas de interior de La Palma y en el norte y este de Tenerife durante las horas diurnas, acompañadas en su caso de chubascos.

Es el patrón habitual de la inestabilidad en Canarias: las islas de mayor relieve generan desarrollos convectivos tierra adentro durante las horas centrales del día, cuando el calentamiento solar empuja el aire hacia arriba. Por eso puede tronar en las medianías de Tenerife mientras en la costa sur no cae una gota.

En cuanto al termómetro, la horquilla se mantiene estrecha pero con las noches ya claramente otoñales. Las máximas se quedan en 23 grados los tres días del puente y las mínimas bajan hasta los 18 el lunes. Noviembre entra en el archipiélago con el descenso térmico consolidado.

Lo que llega después según la AEMET

La buena noticia, para quien la busque, es que el episodio tiene fecha de caducidad. A partir del martes 3 los modelos devuelven el sol a Canarias, con cielos despejados y máximas en torno a los 22 y 23 grados. El anticiclón se impone y el archipiélago recupera la estabilidad.

Conviene hacer, eso sí, la advertencia de rigor. Una DANA es uno de los fenómenos más difíciles de ajustar: su trayectoria puede moverse cientos de kilómetros en cuestión de horas y eso cambia por completo el reparto de las lluvias. La AEMET afinará la previsión en sus próximas actualizaciones, conforme el lunes 2 entre de lleno en su horizonte de predicción por municipios.

Hay otro detalle que merece mención. La temporada de borrascas con nombre sigue sin estrenarse en Canarias, pese a un octubre movido con casi cien litros por metro cuadrado en El Hierro y varios episodios de avisos. El umbral para bautizar un sistema exige avisos naranjas o rojos por viento, o avisos naranjas o rojos por lluvia acompañados de amarillos por viento, y el archipiélago no ha cruzado esa línea en todo el otoño.

Para quien tenga planes en estos tres días, la recomendación es la de siempre en Canarias: consultar la previsión actualizada el mismo día y tener presente que la orografía reparte el agua de forma muy desigual. El norte y las medianías suelen llevarse lo gordo mientras el sur mira el cielo desde el sol.