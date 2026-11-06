La AEMET avisa de que una fuerte borrasca entrará en Canarias y activa los avisos amarillos

La AEMET avisa de que La Palma será la primera en recibir la borrasca con viento de 70 por hora

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LO ESENCIAL Setenta kilómetros por hora. Las tres zonas de La Palma. Desde las doce del mediodía. Aviso costero a las seis. El domingo, las ocho islas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha puesto fecha, hora y cifra a la entrada de la borrasca atlántica en Canarias. Los primeros avisos activados son para este sábado 7 en La Palma, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Y hay un detalle que conviene leer bien: esos avisos no son por lluvia. Son por viento y por mar.

Los avisos que la AEMET ha activado en La Palma

El organismo ha marcado las tres zonas de aviso de la isla, es decir, la totalidad de su territorio:

Cumbres de La Palma

Este de La Palma

Oeste de La Palma

En las tres, el aviso por viento está vigente desde las 12:00 hasta las 23:59 del sábado, con nivel de peligro bajo, que es el que se corresponde con el aviso amarillo, y una probabilidad estimada entre el 40 y el 70 por ciento.

La AEMET precisa en el comentario de los tres avisos que las rachas afectarán principalmente a cumbres, noroeste y litoral este.

A eso se suma un aviso de fenómenos costeros en el oeste de La Palma, desde las 18:00 hasta las 23:59, por viento del sur o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, afectando principalmente al noroeste.

Ese aviso costero entrando a las seis de la tarde encaja con lo que el propio organismo ya había anticipado: que el temporal marítimo coincidiría con el momento de mayor inestabilidad.

Por qué la AEMET emitió una nota especial

Antes de estos avisos, la AEMET había publicado una nota informativa especial, que es el documento que reserva para episodios de alcance amplio y no para una jornada concreta.

El origen es una borrasca atlántica que se va profundizando al oeste de las Azores y que permanecerá inicialmente estacionaria antes de aproximarse al noroeste peninsular a principios de la próxima semana.

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Lo que anuncia esa nota es un episodio de precipitaciones intensas, que podrían ser persistentes, con tormentas y rachas de viento muy fuertes, y riesgo de inundaciones locales en zonas bajas. El propio organismo reconoce que la incertidumbre sobre la posición exacta de la borrasca impide concretar aún qué territorios se llevarán lo peor.

El calendario de la AEMET, día a día

El episodio entra en tres tiempos:

Viernes 6. Lluvias fuertes en el oeste de Canarias , con La Palma como zona señalada y posibilidad de que alcancen a Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Lluvias fuertes en el oeste de , con como zona señalada y posibilidad de que alcancen a Tenerife, La Gomera y El Hierro. Sábado 7. El empeoramiento más significativo. Avisos por viento desde el mediodía en La Palma y, a última hora, entrada de chubascos fuertes o muy fuertes con tormentas por el oeste del archipiélago.

El empeoramiento más significativo. Avisos por viento desde el mediodía en La Palma y, a última hora, entrada de con tormentas por el oeste del archipiélago. Domingo 8. Las precipitaciones se extienden al resto de Canarias. Todas las islas pueden verse afectadas.

La AEMET insiste en que todavía no puede precisar dónde se registrarán los mayores acumulados.

Hasta cuándo durará según la AEMET

La inestabilidad se prolongará durante buena parte de la próxima semana. El punto de inflexión estaría en el miércoles 11, cuando se espera que las precipitaciones pierdan intensidad.

Isla por isla: lo que dice la AEMET de cada una

La Palma. Es la isla con diferencia más señalada. La AEMET la nombra ya para este viernes, cuando las lluvias podrían alcanzar intensidad localmente fuerte, y es la única con avisos activados para el sábado: viento en sus tres zonas de aviso entre las 12:00 y las 23:59, y fenómenos costeros en la vertiente oeste desde las 18:00.

Tenerife, La Gomera y El Hierro. La AEMET no descarta que las precipitaciones del viernes alcancen también a estas tres islas occidentales. Para el sábado por la noche, la entrada de chubascos fuertes o muy fuertes con tormentas está prevista por el oeste del archipiélago, lo que las sitúa en primera línea, aunque el organismo todavía no ha activado avisos concretos para ellas.

Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. No aparecen nombradas en la primera fase del episodio. Entran en escena el domingo 8, cuando la AEMET prevé que las precipitaciones se extiendan al resto de Canarias y todas las islas puedan verse afectadas.

El organismo advierte de que la incertidumbre sobre la posición final de la borrasca impide concretar todavía los mayores acumulados, de modo que este reparto puede cambiar en las próximas actualizaciones.

Con un matiz importante: incluso entonces podrían seguir cayendo chubascos fuertes. La mejoría de mitad de semana no equivale a que deje de llover.

Los avisos se revisan varias veces al día y pueden ampliarse a otras islas conforme se concrete la trayectoria de la borrasca. La información actualizada se publica en la web de la AEMET.