La AEMET avisa en Canarias: más de 100 microgramos por metro cúbico en una calima «muy desfavorable»

Lanzarote y Fuerteventura, las peor paradas: el polvo supera los 100 desde primera hora según la AEMET

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LO ESENCIAL La prealerta por calima cubre las siete islas. Se superarán los 100 microgramos en zonas bajas. El índice de calidad del aire será muy desfavorable. En Fuerteventura se pueden alcanzar los 37 grados. Hay avisos de tres organismos distintos a la vez.

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Canarias según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) amanece bajo una calima generalizada que va a dejar el índice de calidad del aire en niveles muy desfavorables. La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario ha declarado la situación de prealerta por calima en todas las islas a partir de las 00:00 horas de este lunes 14 de septiembre, tomando como base la información facilitada por la AEMET y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

La cifra que mejor resume el episodio es la de las concentraciones previstas. En las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura se superarán los 100 microgramos por metro cúbico ya desde la mañana del lunes, según la previsión que maneja Emergencias. Es el dato que marca la diferencia entre la calima que solo enturbia el cielo y la que baja hasta la superficie y se respira.

Los avisos activos isla por isla de la AEMET

Todas las islas. Prealerta por calima desde las 00:00 del lunes y prealerta por temperaturas máximas desde las 11:00 de la misma jornada. Es la primera vez en este episodio que ambas cubren el archipiélago completo.

Prealerta por calima desde las 00:00 del lunes y prealerta por temperaturas máximas desde las 11:00 de la misma jornada. Es la primera vez en este episodio que ambas cubren el archipiélago completo. Fuerteventura. La peor parada. Máximas previstas de hasta 37 grados, con posibilidad de superarse puntualmente, concentraciones de polvo por encima de los 100 microgramos en zonas bajas y aviso de la AEMET activo durante todo el día, de 00:00 a 23:59. En el plano sanitario, nivel amarillo de MeteoSalud.

La peor parada. Máximas previstas de hasta 37 grados, con posibilidad de superarse puntualmente, concentraciones de polvo por encima de los 100 microgramos en zonas bajas y aviso de la activo durante todo el día, de 00:00 a 23:59. En el plano sanitario, nivel amarillo de MeteoSalud. Lanzarote. Hasta 36 grados y las mismas concentraciones elevadas de polvo en zonas bajas, con aviso de la AEMET vigente toda la jornada. Es la única isla completa en nivel naranja de MeteoSalud.

Hasta 36 grados y las mismas concentraciones elevadas de polvo en zonas bajas, con aviso de la vigente toda la jornada. Es la única isla completa en nivel naranja de MeteoSalud. Gran Canaria. Máximas que pueden llegar a los 37 grados. Nivel naranja sanitario en las zonas de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

Máximas que pueden llegar a los 37 grados. Nivel naranja sanitario en las zonas de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Tenerife. Nivel naranja sanitario en la zona de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, dentro del mismo episodio de temperaturas elevadas.

Nivel naranja sanitario en la zona de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, dentro del mismo episodio de temperaturas elevadas. La Palma, La Gomera y El Hierro. Incluidas en la prealerta general por calima y por temperaturas máximas, con intensidad menor que en las islas orientales.

Emergencias subraya que el episodio de temperaturas elevadas tendrá diferente intensidad según islas y que los máximos se esperan entre el lunes y el martes, aunque mantendrá el seguimiento por si fuera necesario actualizar la situación.

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Qué significa «muy desfavorable» y qué hacer

El índice de calidad del aire traduce las concentraciones de partículas a una escala comprensible, y el nivel muy desfavorable implica que la exposición prolongada al aire libre puede afectar a la población general, no solo a los grupos sensibles. En los episodios de calima, las partículas en suspensión proceden del desierto del Sáhara y su tamaño les permite penetrar en las vías respiratorias, motivo por el que las autoridades sanitarias recomiendan reducir la actividad física intensa en el exterior mientras dure.

A eso se suma que el episodio llega acompañado de calor. La Consejería de Sanidad mantiene activo el aviso naranja de MeteoSalud, que indica riesgo moderado para la población vulnerable, entendiendo por tal a los mayores de 65 años y a quienes presentan factores de riesgo, y riesgo elevado para los mayores de 65 con factores adicionales. La combinación de temperaturas altas y aire cargado de polvo es precisamente la que más consultas genera en los centros de salud de Canarias durante estos episodios.

Las recomendaciones son las habituales y merece la pena repetirlas: limitar la permanencia en el exterior, evitar el ejercicio intenso al aire libre, mantener las ventanas cerradas en las horas de mayor concentración, hidratarse con frecuencia y prestar atención especial a mayores, menores y personas con patologías respiratorias previas. La evolución del episodio la irá marcando cada actualización de la AEMET, y Emergencias no descarta modificar el ámbito de las prealertas si los datos cambian.