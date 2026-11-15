La AEMET baja la cota de nieve en Canarias a su punto más bajo y avisa de nuevas lluvias

La AEMET pone un 100% en Canarias para hoy y una cifra en las cumbres que no se veía

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LO ESENCIAL Un 100% de probabilidad de precipitación en el norte de Tenerife La cota de nieve baja a 2.100 metros esta tarde y a 2.000 de madrugada Izaña está a 2.369 metros de altitud El martes la probabilidad cae al cero por ciento Las borrascas atlánticas van hacia la Península, no hacia Canarias

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene ningún aviso meteorológico activo en Canarias y no espera fenómenos significativos. Pero sus propios datos para esta jornada marcan dos cosas que conviene mirar: un 100% de probabilidad de precipitación en el norte de Tenerife y la cota de nieve más baja de toda la semana en las cumbres, justo esta tarde.

Lo que la AEMET prevé para hoy en Canarias

El boletín con validez para este domingo describe intervalos nubosos en general, más compactos en el interior de las islas occidentales durante las horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noreste, algo más intenso en costas sureste y noroeste por la tarde.

En las capitales, entre 21 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 21 y 26 en Santa Cruz de Tenerife. Desde la costa, un domingo corriente de noviembre según datos del tiempo de MeteoES.

Bajando al detalle municipal el panorama cambia. Para La Orotava, en el norte de Tenerife, la agencia da una probabilidad de precipitación del 100% para toda la jornada, con «nuboso con lluvia escasa» durante la mañana y la tarde. Es el alisio de siempre: aire húmedo del noreste chocando contra el relieve norte mientras el sur se queda con el sol.

La cota de nieve más baja de la semana

El dato que de verdad distingue esta jornada está en otra casilla. Junto a cada previsión, la AEMET publica la cota de nieve provincial, la altura a partir de la cual la precipitación caería en forma de nieve.

Hoy marca 2.300 metros por la mañana, 2.200 metros a partir del mediodía y 2.100 a partir de las seis de la tarde. Y de madrugada, ya en la jornada del lunes, llega a bajar hasta los 2.000 metros.

Para situarlo: el observatorio de Izaña, la estación de referencia de la agencia en las cumbres de Tenerife, está a 2.369 metros. El Teide culmina a 3.715. Buena parte del llano de Las Cañadas se mueve entre los 2.000 y los 2.300.

Es la cifra más baja de toda la serie de siete días. No garantiza que vaya a nevar, porque hacen falta precipitación y temperatura coincidiendo en el mismo punto a la misma hora y las cantidades previstas en cumbres son escasas. Pero es la combinación que hay que vigilar si se tiene previsto subir a la montaña esta tarde o mañana temprano.

Lo que la AEMET prevé para el próximo fin de semana

A partir de mañana la previsión se relaja deprisa. El lunes la probabilidad baja al 40% y el martes la AEMET da directamente un 0%, con cielos poco nubosos y la máxima subiendo a 24 grados.

Desde el miércoles vuelven las nubes: un 40% ese día, un 50% el jueves, un 35% el viernes y un 55% el sábado 21. Vistos así, los números parecen anunciar un fin de semana pasado por agua.

No lo es, y basta mirar las otras dos columnas. Las máximas previstas para esos días en La Orotava son de 25, 25, 26 y 26 grados, por encima de las de hoy. Y la cota de nieve, que esta tarde baja a 2.100 metros, se dispara hasta los 3.100 el miércoles y se queda en 2.800 el resto de la semana.

Cuando la cota sube mil metros y las máximas suben tres grados, lo que ha cambiado es la masa de aire. Lo del próximo sábado no será frío ni será temporal: será lluvia escasa con ambiente cálido y húmedo. Bochorno de noviembre.

Conviene aclarar esto porque estos días circula lo contrario. Sí hay frentes atlánticos en camino, y sí van a dejar lluvias importantes. Pero no aquí.

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La previsión de la AEMET isla por isla

El contraste entre unas islas y otras este domingo es uno de los más marcados que deja la AEMET en lo que va de mes. Estos son los datos para la capital de cada isla, según la predicción municipal de la agencia.

Isla Referencia Prob. lluvia Cielo Máx/Mín Lanzarote Arrecife 0% Poco nuboso 24° / 20° El Hierro Valverde 10% Intervalos nubosos 20° / 16° La Palma Santa Cruz de la Palma 10-20% Intervalos nubosos 23° / 19° Fuerteventura Puerto del Rosario 15% Intervalos nubosos 24° / 20° Tenerife (sur y capital) Santa Cruz de Tenerife 15% Nuboso 26° / 21° Gran Canaria Las Palmas 50% Intervalos nubosos 25° / 21° La Gomera San Sebastián 80% Nubes con lluvia escasa 25° / 21° Tenerife (norte) La Orotava 100% Nuboso con lluvia escasa 23° / 17°

Lanzarote y Fuerteventura son las que mejor salen paradas. Arrecife tiene un 0% de probabilidad de precipitación y cielos poco nubosos durante toda la jornada, con alisio del noreste de 20 km/h. En Puerto del Rosario, un 15% y algunos intervalos de nubes. Temperaturas agradables en ambas, con máximas de 24 grados.

El Hierro se queda en un 10% y es, con diferencia, la isla más fresca: 20 grados de máxima en Valverde y 16 de mínima, seis grados por debajo de Santa Cruz de Tenerife.

La Palma se mueve entre el 10% y el 20% en la vertiente este, con viento flojo del este y máximas de 23 grados. Las medianías del sur, como suele ocurrir, tendrán más nubosidad que la costa.

Gran Canaria presenta un 50% en la capital, con intervalos nubosos y alisio flojo a moderado del noreste. Máximas de 25 grados.

La Gomera es la sorpresa del día: un 80% de probabilidad en San Sebastián, con nubes intermitentes y lluvia escasa, pese a mantener 25 grados de máxima.

Y Tenerife va, como tantas veces, partida en dos. En Santa Cruz, un 15% y 26 grados de máxima, la temperatura más alta del archipiélago. A cuarenta kilómetros, en La Orotava, un 100% de probabilidad y tres grados menos. La misma isla, el mismo día, dos tiempos distintos.

Conviene recordar que estos datos de la AEMET corresponden a la capital de cada municipio y a su altitud. En las islas de mayor relieve, la diferencia entre costa y medianías puede ser tan grande como la que separa a dos islas entre sí.

La propia AEMET publicó el pasado día 13 un aviso en sus canales oficiales con la tendencia a medio plazo, y la frase es inequívoca: «La semana del 16 al 22 de noviembre será, probablemente, lluviosa en amplias zonas de la Península». La Península. Canarias no aparece en esa previsión.

Es una situación clásica del otoño atlántico según la AEMET: el chorro polar se sitúa a una latitud que dirige las borrascas hacia el oeste peninsular y deja el archipiélago por debajo, bajo la influencia del anticiclón y del alisio. Llueve a 1.800 kilómetros de aquí y aquí no cae nada.

Lo que la AEMET prevé hasta final de noviembre

Y la tendencia de fondo va en la misma dirección. Según la predicción a tres semanas de la agencia, para la semana del 23 al 29 de noviembre el escenario más probable en los archipiélagos es tiempo seco, con temperaturas todavía altas para la época del año. Las lluvias seguirían concentrándose en el oeste peninsular.

Dicho de otro modo según datos de la AEMET: salvo cambio en los modelos, Canarias va a cerrar noviembre con tiempo estable y más calor del que toca, mientras media España se moja.

Dos advertencias finales para leer bien estas cifras. La primera: las previsiones por municipios de la AEMET se generan de forma automática a partir de modelos numéricos, mientras que el boletín en texto y los avisos los elabora un predictor que los interpreta, de modo que pueden no coincidir. La segunda: una predicción a tres semanas trabaja con probabilidades, no con certezas, y la propia agencia la actualiza cada semana.