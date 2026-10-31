La AEMET extiende los avisos amarillos por la DANA que entrará en Canarias: «El tiempo será muy malo»

La AEMET avisa de que la DANA dejará lluvias en Canarias hasta el martes y amplía los avisos

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LO ESENCIAL El aviso cubre el domingo completo. Va de las 00:00 a las 23:59. La AEMET no descarta ampliarlos. El martes la DANA se debilita. Cuatro islas siguen en prealerta.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido los primeros avisos amarillos del episodio y advierte expresamente de que podrían ser ampliados. El de mañana domingo cubre una jornada entera: desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

La causa sigue siendo la misma: una DANA situada en el entorno de Azores que está dejando sobre Canarias lluvias acompañadas de tormentas. Y el episodio no se acaba con el puente.

Los avisos que maneja la AEMET

El aviso amarillo activado por la AEMET afecta a La Palma, que es la isla señalada como más expuesta en el arranque del episodio, y cubre las veinticuatro horas del domingo 1 de noviembre.

La agencia ha dejado claro que no se descarta ampliar los avisos a otras islas. La razón está en la propia naturaleza del fenómeno: la posición de una depresión aislada en niveles altos puede desplazarse en cuestión de horas y cambiar por completo qué zonas reciben la descarga.

Conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse. Los avisos los emite la AEMET y miden el fenómeno meteorológico. Las prealertas y alertas las declara la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y miden el riesgo de protección civil.

En ese segundo plano, el archipiélago tiene activa desde las 21:00 horas de este sábado la prealerta por lluvias en cuatro islas: La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.

El pronóstico de la AEMET hasta el martes

Sábado 31. Jornada de inestabilidad con intervalos nubosos y precipitaciones que podrían ser persistentes en algunas zonas, con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas. En las islas montañosas, precipitaciones entre débiles y moderadas en medianías y cumbres. En las orientales, lluvias débiles por la tarde y calima ligera. Atención a las cumbres centrales de Tenerife, donde soplará viento fuerte del suroeste sin descartar rachas muy fuertes.

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Domingo 1. El día grande del episodio. Se esperan chubascos en casi todas las islas, pero especialmente en La Palma, sin descartar que llueva con intensidad también en zonas de Tenerife y Gran Canaria. Las precipitaciones avanzan de sur a norte. Lanzarote y Fuerteventura reciben lo más aislado.

Lunes 2. El festivo del puente en Canarias sigue inestable, con precipitaciones en todo el archipiélago. Lloverá desde primera hora en las occidentales y por la tarde pueden ganar intensidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.

Martes 3. La DANA empieza a debilitarse y los chaparrones van a menos. Pero no es un corte limpio: la inestabilidad se prolongará unos días más porque seguirá habiendo aire frío en altura sobre las islas, lo que mantiene la nubosidad de evolución diurna.

Lo que conviene vigilar según la AEMET

La palabra que importa en todo este episodio no es la cantidad total de agua, sino la intensidad y la persistencia según la AEMET. Un acumulado repartido en tres días no genera problemas; el mismo acumulado en dos horas, sí.

Por eso el dato a seguir son los avisos horarios. En episodios anteriores de este otoño, la AEMET ha llegado a activar avisos por 20 milímetros en una sola hora en medianías y zonas altas, y ese es el umbral que convierte un barranco seco en una corriente en minutos según la AEMET.

La evolución de los avisos se actualiza varias veces al día. La AEMET puede ampliarlos, reducirlos o retirarlos según se comporte la inestabilidad, de modo que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento, especialmente por medianías y zonas de interior.

Las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias durante la prealerta son las habituales: evitar los cauces y barrancos, no cruzar tramos inundados ni a pie ni en vehículo, revisar sumideros y bajantes, y extremar la precaución al volante. Con tres días de puente por delante y mucha gente desplazándose entre municipios e islas, esa última es la que más importa.

Hay un apunte final que ayuda a interpretar el episodio en Canarias. La orografía reparte el agua de forma brutalmente desigual, y en una situación como esta la diferencia entre dos vertientes de la misma isla puede ser de decenas de litros. Que no llueva en la costa sur no significa que no esté cayendo con fuerza en las medianías del norte, a veinte minutos en coche.