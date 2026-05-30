La AEMET fija el día exacto de llegada de la DANA a Canarias: lluvias toda una semana con viernes y sábado como peores días

La AEMET fija el día de la llegada de la DANA a Canarias y refuerza el aviso de un cambio de tiempo poco habitual en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que las lluvias se iniciarán este miércoles y se prolongarán durante toda una semana por el impacto parcial de una depresión aislada en niveles altos, con el viernes y el sábado siguientes como las jornadas más adversas, con más frío y más precipitación. La bajada de las presiones atmosféricas marcará un episodio de inestabilidad atípico para esta época del año.

Antes de ese giro, la jornada de hoy sábado 30 de mayo, Día de Canarias, viene marcada por cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles lloviznas débiles en medianías, viento del nordeste moderado y rachas localmente muy fuertes en zonas concretas como Anaga.

Hoy sábado: rachas muy fuertes en Anaga

El fenómeno más significativo del Día de Canarias será el viento. La AEMET prevé viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la tarde. La situación más adversa se espera en las medianías de la vertiente sur de Anaga, en Tenerife, donde podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes.

En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 1.000-1.200 metros, predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos. Las costas del suroeste tendrán brisas.

La AEMET confirma que las lluvias arrancarán el miércoles y durarán una semana, con el viernes y el sábado como peores días por el impacto parcial de una DANA.

Temperaturas por isla este sábado

Arrecife : 19-25 grados

: 19-25 grados Puerto del Rosario : 19-24 grados

: 19-24 grados Las Palmas de Gran Canaria : 19-22 grados

: 19-22 grados Santa Cruz de Tenerife : 19-24 grados

: 19-24 grados San Sebastián de La Gomera : 20-25 grados

: 20-25 grados Santa Cruz de La Palma : 18-22 grados

: 18-22 grados Valverde: 13-17 grados

La DANA, protagonista de la próxima semana

El verdadero cambio llegará a partir del miércoles. La AEMET sitúa entonces el inicio de un episodio de inestabilidad que se prolongará durante varios días y afectará progresivamente a todas las islas, dejando precipitaciones y niebla en las zonas altas. Las lluvias, de carácter débil al principio, podrían ganar intensidad y extenderse conforme avance la semana, con especial incidencia en las vertientes orientadas al norte de las islas de mayor relieve.

Los días de mayor adversidad serán el viernes y el sábado, jornadas en las que se concentrará el frío más acusado y las precipitaciones más generalizadas, en lo que constituirá un episodio meteorológico poco habitual para estas fechas. La clave residirá en la posición final del núcleo de la depresión: si se sitúa más cerca del archipiélago de lo previsto, las precipitaciones podrían generalizarse al resto de vertientes y multiplicarse en intensidad.

Por qué este episodio es inusual

El patrón previsto se aleja del comportamiento típico de la atmósfera canaria a finales de mayo, cuando lo habitual es la estabilidad y el ascenso térmico previo al verano. El impacto parcial de la DANA y la bajada de las presiones atmosféricas configuran un escenario más propio de marzo o abril, con temperaturas que durante el viernes y el sábado podrían descender de manera notable en todo el archipiélago.

Recomendaciones de la AEMET y Protección Civil

Ante la inestabilidad prevista para los próximos días, la AEMET y Protección Civil insisten en sus dos consignas básicas para episodios de lluvias en Canarias: no cruzar nunca un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto, y extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife y en las zonas altas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde podrían registrarse rachas de viento muy fuertes.

La agencia recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante toda la semana, dado que la evolución exacta de la DANA puede variar y los avisos por lluvia o viento podrían activarse en función de la intensidad final del episodio.