Dos días secos y después un 90%: la AEMET refuerza lo que viene a Canarias

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LO ESENCIAL Quince puntos más en La Palma y El Hierro Noventa por ciento el miércoles La cota de nieve se adelanta al lunes Las orientales pierden quince puntos Hoy la AEMET no descarta calima en altura

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha modificado durante la noche la previsión para Canarias, y el ajuste tiene una dirección clara: lo que se espera para el martes y el miércoles de la semana que viene gana fuerza en las islas occidentales y la pierde en las orientales. El fin de semana, mientras tanto, sigue seco y con las máximas subiendo.

Lo que la AEMET ha cambiado esta madrugada

Las cifras que maneja ahora la agencia para el martes 24 son sensiblemente más altas que las de ayer en la mitad occidental del Archipiélago.

En Santa Cruz de La Palma la probabilidad de precipitación ha pasado del 65% al 80%. En Valverde, en El Hierro, del 35% al 50%. En Las Palmas de Gran Canaria, del 50% al 60%. Y en San Sebastián de La Gomera el miércoles sube del 45% al 55%.

El movimiento contrario se da en las orientales. Arrecife baja del 45% al 30% para el miércoles y Puerto del Rosario, del 45% al 35%.

Es un reajuste coherente con un sistema que entra por el oeste y se agota antes de alcanzar el extremo oriental, y que la AEMET ha ido perfilando a medida que los modelos se acercan a la fecha.

Hoy: la AEMET no descarta calima en altura

Para este viernes, la previsión es de estabilidad. En su texto nacional, la AEMET señala que «en Canarias, los cielos estarán poco nubosos, salvo en el norte de las islas más montañosas, donde se esperan intervalos nubosos», con ascensos ligeros de las temperaturas.

Sobre el polvo en suspensión, la fórmula que mantiene la agencia es la de no descartar calima en altura en la provincia occidental durante la segunda mitad del día. No es un episodio confirmado, no hay aviso activado y no hay estimación de intensidad ni advertencia de calidad del aire.

El viento será flojo de componente este en las islas más orientales y variable en las occidentales.

El fin de semana se mantiene seco

Sábado y domingo no traen cambios de fondo en las capitales. Santa Cruz de Tenerife se queda en el 0% el sábado y sube ligeramente al 10% el domingo; Las Palmas de Gran Canaria marca un 5% y un 0%; Arrecife, Puerto del Rosario, Valverde y San Sebastián de La Gomera se quedan a cero los dos días.

Hay una excepción que conviene no pasar por alto, y es la vertiente norte de Tenerife. En Los Realejos la previsión da un 55% el sábado y un 30% el domingo, cifras muy distintas a las de la capital. Es el patrón habitual del Archipiélago: la nubosidad se agarra a las medianías del norte mientras la costa de sotavento permanece despejada.

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Las máximas acompañan al alza. El lunes 23 la AEMET prevé 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Arrecife y en San Sebastián de La Gomera, y el sábado La Gomera ya alcanza esa cifra.

La cota de nieve se adelanta al lunes

Otro de los cambios de esta madrugada afecta a las cumbres. La cota de nieve que publica la AEMET para la provincia de Santa Cruz de Tenerife venía apareciendo a partir del fin de semana, y ahora baja antes de lo previsto.

La secuencia queda así: 3.000 metros el sábado, 2.900 el domingo, 2.700 el lunes, 2.800 el martes y 2.700 el miércoles.

Conviene cruzar esas cifras con la topografía. El pico del Teide se eleva a 3.715 metros y la estación superior del teleférico supera los 3.500, de modo que una cota de 2.700 deja todo el cono del volcán dentro del rango en el que la precipitación caería en forma de nieve. La caldera de Las Cañadas, en torno a los 2.100 y 2.300 metros, quedaría por debajo.

Una cota marca la altitud del cambio de fase, no garantiza que vaya a precipitar a esa altura. Hacen falta las dos cosas a la vez.

La previsión isla por isla para el miércoles

El miércoles 25 sigue siendo la jornada más marcada de toda la serie. Estos son los datos que la AEMET maneja ahora mismo:

Tenerife: 90% en la capital.

90% en la capital. La Palma: 90%, con el martes ya en el 80%.

90%, con el martes ya en el 80%. Gran Canaria: 85%, con el martes en el 60%.

85%, con el martes en el 60%. El Hierro: 75%, con el martes en el 50%.

75%, con el martes en el 50%. La Gomera: 55%, con el martes en el 35%.

55%, con el martes en el 35%. Fuerteventura: 35%.

35%. Lanzarote: 30%.

La brecha entre occidentales y orientales se ha ensanchado respecto a la previsión de ayer, y es ahora de hasta sesenta puntos entre La Palma y Lanzarote.

Lo que todavía no ha dicho la AEMET

Conviene cerrar con las cautelas de siempre, porque en este tipo de episodios se infla con facilidad.

La AEMET no ha confirmado la llegada de ninguna borrasca de gran impacto para esas fechas, no ha activado avisos por lluvia, viento, nieve ni fenómenos costeros, y no ha asociado el cambio a ningún sistema con nombre. Una probabilidad alta indica que es probable que llueva, no cuánto va a llover ni con qué intensidad.

Y hay un matiz técnico que explica precisamente los vaivenes de estos días: los dos últimos días de una previsión a siete jornadas son los menos fiables de la serie, hasta el punto de que la agencia ni siquiera los desglosa por tramos horarios. Que el martes haya subido quince puntos en una noche es la demostración de ello.

La AEMET actualiza la predicción municipal varias veces al día. Con el episodio a cuatro jornadas vista, lo razonable es esperar más movimientos antes del fin de semana.