La AEMET y sanidad activan los avisos amarillos y naranjas por calor extremo en tres islas de Canarias a la vez

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El episodio arranca este domingo 13 de septiembre. Nivel naranja en cuatro zonas y amarillo en Fuerteventura. Riesgo elevado para mayores de 65 años con factores añadidos. Sanidad no puede precisar todavía cuánto durará. Estos avisos no son los mismos que los de la AEMET.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La AEMET y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado el aviso de nivel 2, naranja, por riesgo para la salud asociado a las altas temperaturas en zonas de tres islas, ante un episodio de temperaturas extremas que comienza este domingo 13 de septiembre. Fuerteventura queda en nivel 1, amarillo. Y hay un dato que conviene retener desde el principio: con la información disponible, Sanidad todavía no puede precisar cuánto va a durar.

Los avisos se aplican sobre las llamadas zonas de MeteoSalud, que no coinciden con los límites insulares ni con los municipales al uso. El nivel naranja afecta a Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, en Tenerife; a Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en Gran Canaria; y a la isla de Lanzarote al completo. El nivel amarillo se activa en la zona de MeteoSalud de Fuerteventura. La decisión se toma en el marco del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias, a partir de los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Sanidad.

Por qué este aviso no es el de la AEMET

Es la confusión más extendida y merece la pena deshacerla, porque afecta a cómo se lee todo lo demás. Los avisos que emite Salud Pública no son los mismos que los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ni que las situaciones de alerta o prealerta que declara la Dirección General de Emergencias. Coexisten tres sistemas distintos y cada uno mide una cosa: la AEMET mide el fenómeno atmosférico, Emergencias gestiona el riesgo de protección civil y Salud Pública calcula el impacto previsible sobre la población.

De ahí que un municipio pueda estar en amarillo meteorológico y en naranja sanitario a la vez según la AEMET, o al revés. Los avisos de MeteoSalud se elaboran cruzando la información meteorológica con criterios relacionados con los efectos del calor sobre la salud, de modo que dependen tanto de la temperatura prevista como de los umbrales fijados para cada zona en función de su población y de sus características. En Canarias, además, esos umbrales varían mucho de una zona a otra.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El nivel naranja indica riesgo moderado para la población vulnerable, es decir, mayores de 65 años o personas con factores de riesgo asociados al calor, y también para la población general con exposición prolongada al sol. Para los mayores de 65 con factores de riesgo adicionales, el riesgo se considera elevado según la AEMET. Sigue leyendo ACTUALIDAD Ni multa ni puntos: a partir de estos km/h te retiran el carnet hasta cuatro años DA Cuarenta terremotos bajo Agaete en Canarias y varios se han sentido: lo que sabe el IGN

Qué recomienda Salud Pública y cuándo hay que llamar

Superar los umbrales de temperatura máxima según la AEMET supone un incremento del riesgo de golpes de calor y de otros problemas de salud, especialmente entre las personas sensibles. Las recomendaciones de Salud Pública para el interior de las viviendas pasan por refrescar las estancias en las horas más extremas del día, evitar el uso de aparatos que generen calor durante las horas centrales, refrescarse el cuerpo con agua fresca y priorizar la permanencia en espacios interiores que estén acondicionados.

Para el exterior, la indicación es limitar la permanencia fuera de casa y evitar las actividades físicas intensas o prolongadas mientras dure el episodio. Y existe una lista concreta de señales ante las que el organismo pide consultar a un profesional sanitario sin demora: debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, fiebre y pérdida de consciencia. No son molestias menores ni cosa de aguantar: son los síntomas por los que el propio Servicio Canario de la Salud indica buscar atención especializada.

En paralelo, Salud Pública y la AEMET procede a informar a los dispositivos asistenciales y sociosanitarios del archipiélago, así como al resto de departamentos e instituciones implicadas, conforme a lo establecido en el Plan. Es decir, centros de salud, hospitales y residencias de mayores de Canarias reciben el aviso al mismo tiempo que la población.

El episodio según la AEMET llega además avalado por la previsión meteorológica. La AEMET ha señalado que a partir de este domingo las temperaturas serán en muchas zonas entre cinco y diez grados superiores a lo normal para estas fechas, con regreso de las mínimas tropicales y un nuevo episodio de calima. La combinación de máximas altas y noches que no bajan es precisamente la que dispara los ingresos por patología asociada al calor, y la razón por la que Salud Pública activa estos avisos aunque los termómetros no lleguen a las cifras de comienzos de mes. La duración se irá actualizando conforme haya nuevas estimaciones.