La borrasca tumba Tenerife: 180.000 usuarios sin luz, varios incidentes y nieve en El Teide

Medio centenar de incidencias y 180.000 sin luz: lo que ha dejado la borrasca en Tenerife

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LO ESENCIAL A las 8:24 se fue la luz. Ciento ochenta mil abonados afectados. Ciento cuarenta megavatios dejaron de suministrarse. Medio centenar de incidencias desde medianoche. Veintisiete minutos hasta el restablecimiento.

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A las 8:24 horas de este domingo, 1 de noviembre, Tenerife por la borrasca se quedó sin luz. Unos 180.000 abonados perdieron el suministro eléctrico en plena borrasca, y no lo recuperaron por completo hasta las 8:51. Veintisiete minutos.

No ha sido lo único. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 contabiliza cerca de medio centenar de incidencias desde la pasada medianoche.

Lo que pasó en el sistema eléctrico de Tenerife en la borrasca

La incidencia afectó al sistema eléctrico Tenerife-La Gomera, donde se dejaron de suministrar unos 140 megavatios. A esa situación se sumó la desconexión de una parte importante de la generación eléctrica de la central de Granadilla, lo que extendió el corte a distintos municipios.

Entre las localidades afectadas figuran Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava y Los Silos, en el Norte, además de varios puntos del Sur. El CECOES comunicó también incidencias en el suministro de La Gomera.

El operador del sistema activó toda la generación disponible, incluida la de emergencia, con el objetivo de recuperar el servicio cuanto antes. Las actuaciones permitieron restablecer el suministro por completo a las 8:51 horas.

Los datos proceden de Red Eléctrica y del Cabildo de Tenerife, según los primeros recuentos facilitados esta mañana.

Medio centenar de incidencias en Tenerife desde medianoche

El apagón es solo una parte del balance. La borrasca ha provocado en Tenerife desprendimientos, caídas de ramas, inundaciones puntuales y cortes de suministro en distintos puntos de la Isla.

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Los servicios de emergencia permanecen movilizados. Estas son las incidencias registradas hasta el momento:

Desprendimientos puntuales en Tenerife y también en La Palma.

puntuales en y también en La Palma. Inundaciones en El Médano y en zonas de Arona.

en El Médano y en zonas de Arona. Labores de achique en municipios del Sur.

en municipios del Sur. Caídas de ramas en distintos puntos.

en distintos puntos. Casi 30 litros por metro cuadrado descargados en el Sur de la Isla.

A todo ello se sumó un aviso por un bañista desaparecido en El Médano, trasladado por el CECOES 112 a Salvamento Marítimo, que movilizó un helicóptero y una embarcación. El bañista fue localizado.

La nieve llegó al Teide por la borrasca

En el extremo opuesto de la Isla, la misma borrasca dejó una estampa muy distinta. El Teide amaneció cubierto de nieve en el entorno del Pico y del Refugio de Altavista, por el paso de una línea convectiva que en las cotas altas descargó en forma de nieve y se espera más nieve según datos de la AEMET.

La consecuencia práctica es que el Cabildo de Tenerife ha restringido los accesos al pico a partir de los 2.700 metros de altitud. Solo se permite el paso a montañeros con equipamiento específico para condiciones invernales.

Además, hay siete senderos del Parque Nacional con acceso restringido por presencia de hielo y nieve, entre ellos el Telesforo Bravo, que es el sendero de acceso a la cima. El Cabildo no ha establecido fecha concreta de finalización de las restricciones.

Lo que queda del episodio en Tenerife durante los próximos días

El episodio no termina hoy. El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por lluvias en el área metropolitana y la alerta también alcanza a las cumbres y la vertiente oeste de La Palma, mientras El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y el resto de Tenerife continúan en prealerta.

Para este lunes, 2 de noviembre, se mantiene el aviso naranja en tres islas, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes especialmente entre la medianoche y las seis de la tarde.

La recomendación oficial sigue siendo la misma: evitar barrancos, cauces y zonas inundables, reducir los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución al circular. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.