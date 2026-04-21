La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife facilita la entrada de empresas canarias en Mauritania

Oportunidades de negocio para empresas canarias en Mauritania: La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife facilita la entrada

Los integrantes del Comité Bilateral España-Mauritania (CAMES) mantuvieron un encuentro este lunes con representantes del Ministerio de Transportes del país africano para conectar a empresas canarias con las oportunidades de colaboración y negocio entre ambas partes. La reunión tuvo lugar en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que ostenta la secretaría técnica del organismo de cooperación.

El acto contó con la presencia del presidente de la entidad, Santiago Sesé; el ministro mauritano de Equipamiento y Transportes, Ely Ould El Veirik; el copresidente del CAMES, Mohamed Waled; el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal; el gerente de Metrotenerife, Pedro Ribeiro, y la directora territorial de Comercio del ICEX, Cristina García.

Santiago Sesé explicó que “este encuentro permitió analizar de forma directa cuáles son las necesidades concretas de Mauritania en ámbitos como las infraestructuras, la movilidad y otros sectores estratégicos, para poner a nuestras empresas en contacto con esos proyectos”.

El presidente incidió en que “el conocimiento acumulado y la cercanía con Mauritania son dos ventajas claras que permiten que las empresas canarias puedan aportar valor añadido en numerosos ámbitos. Además, Mauritania cuenta con necesidades perfectamente definidas, algo que facilita orientar esa cooperación de forma práctica y eficaz”. También detalló que entre las principales demandas planteadas por Mauritania destaca, sobre todo, la transferencia de conocimiento, a la vez que destacó la importancia que supone que el país africano reconozca a las empresas canarias como aliadas estratégicas

Después de la apertura institucional, el ministro mauritano, Ely Ould El Veirik, presentó una cartera de proyectos estratégicos en materia de infraestructuras y transporte, con especial hincapié en el desarrollo de grandes ejes viarios bajo esquemas de colaboración público-privada.

Algunos de los más destacados son los corredores que conectan la capital del país, Nuakchot, con el interior y con su frontera sur, cuyas inversiones oscilan entre los 200 y los 3.200 millones de euros. Otro de los proyectos estratégicos es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Nuadibú, con una dotación aproximada de 200 millones de euros.

El caso de Metrotenerife

El encuentro incluyó la firma de un acuerdo entre el ministerio mauritano y la empresa Metrotenerife, referente del sector del transporte ferroviario en Canarias. Se trata de un documento en el que se lleva trabajando más de un año y que ahora permitirá a Metrotenerife prestar asistencia técnica a Mauritania y desarrollar un sistema similar al que existe actualmente en Tenerife,

A partir de ahora, se concretarán cuáles son las acciones a desarrollar en función de las prioridades del Gobierno mauritano y del presupuesto disponible. Entre estos proyectos se encuentra la conexión entre el aeropuerto internacional de Nuakchot con el centro de la capital. Además, también se plantea el desarrollo de un sistema tranviario en la segunda ciudad más importante del país, Nuadibú.

El programa del encuentro también incluyó una reunión business to business (B2B) con Brok-air Aviation Group con el fin de valorar colaboraciones, alianzas y ventas estratégicas.

Al término del acto se desarrolló un encuentro empresarial con una amplia participación de negocios y organizaciones con actividad en Canarias, cuyo fin fue trasladar las prioridades y necesidades del Gobierno de Mauritania y, sobre todo, facilitar su contacto directo con empresas de las islas.

El espacio de trabajo involucró a entidades y organizaciones como Klingele Paper & Packaging; Técnicas Competitivas; CaixaBank; Hsia; Ateia Oltra Tenerife; Steelmar Logistics; Cultesa; Canalink; Green Eficient Solutions; Suardiaz Group y Elittoral.

De la mano de Africantech

El proyecto de cooperación transfronteriza Africantech, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el Cabildo de Tenerife, busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas tanto canarias como africanas, reforzando sus capacidades en innovación y digitalización, al tiempo que contribuye al desarrollo económico, social e institucional en ambas regiones.

El Comité Bilateral España-Mauritania es un instrumento impulsado en 2023 por las Cámaras de Comercio de ambos países con objeto de fortalecer las relaciones entre los dos estados, facilitar el libre tránsito de empresarios y la mejora de las comunicaciones aéreas y marítimas.

La importancia del órgano radica, además, en que la nación africana es el principal cliente extranjero de Canarias, lo que afianza la posición del archipiélago como puente empresarial entre España y Mauritania.