La campaña agrícola en Huelva impulsa la demanda de transporte flexible en Moguer y su entorno 

La provincia de Huelva es, desde hace varias décadas, uno de los motores económicos de Andalucía y un referente indiscutible en el mercado agroalimentario europeo. De hecho, cuando pensamos en esta tierra, es inevitable que la imagen de sus campos de fresas, frambuesas y arándanos venga a nuestra mente. Sobre todo, si hablamos de Moguer, una localidad donde la tradición y la modernidad convergen para liderar la producción de frutos rojos.

Sin embargo, detrás de las cifras récord de exportación y de la calidad del producto que llega a las mesas de la mayoría de los europeos, existe un engranaje invisible que hace posible este liderazgo: la logística. Debemos recordar que la agricultura de Huelva es profundamente estacional, lo que genera una presión logística sin precedentes durante los meses de recolección y ha propiciado que los agricultores hagan una transición hacia un modelo de transporte basado en la flexibilidad y el alquiler puntual de vehículos.

El corazón de la agricultura intensiva en España

Ahora bien, para entender el impacto económico de este sector, debemos mirar las cifras. Huelva concentra cerca del 95% de la producción de fresas de España y es el principal exportador mundial de estos frutos. Y localidades como Moguer, Palos de la Frontera o Lepe son los vértices de un triángulo productivo que genera miles de empleos y mueve millones de euros cada año.

Pero la particularidad de la agricultura onubense es el ritmo frenético que se produce desde que inicia la preparación del terreno y la siembra hasta el pico de la cosecha. Una actividad intensiva que requiere, no solo de manos expertas, sino también de una logística rural capaz de mover materiales, suministros y personal de manera rápida y eficiente. En Moguer, particularmente, la fisionomía del municipio se transforma durante estos meses, haciendo que los caminos rurales se llenen de vida y la necesidad de vehículos comerciales se multiplique exponencialmente.

El desafío logístico de las campañas agrícolas

Aunque, lógicamente, el mayor reto que enfrenta el productor y el empresario agrícola es la gestión de los picos de demanda. Debes saber que, durante las campañas, la necesidad de transporte no es lineal. Hay semanas en las que se requiere movilizar grandes volúmenes de cajas, fertilizantes o herramientas, y otras en las que el foco se centra en el traslado de cuadrillas de trabajadores hacia las fincas.

Por lo tanto, el transporte agrícola debe ser, ante todo, versátil. Es decir, no sirve cualquier vehículo. Se necesitan furgonetas capaces de circular por terrenos que no siempre asfaltados, con capacidades de carga variables y, en muchos casos, que cumplan con normativas específicas para el transporte de productos alimentarios. Esta urgencia temporal crea un cuello de botella para muchas explotaciones que, si no cuentan con una solución rápida, ven cómo su eficiencia se resiente en el momento más crítico del año.

Las limitaciones de contar con una flota propia

Antes, la mayoría de las empresas agrícolas optaban por comprar sus propios vehículos. Pero, dado que la realidad del campo ha cambiado, este modelo actualmente resulta ineficiente para los pequeños y medianos productores, puesto que tener una flota propia implica asumir costes fijos durante todo el año para un uso que, en muchas ocasiones, solo es intensivo durante cuatro o cinco meses.

El mantenimiento, el pago de los seguros, las inspecciones técnicas (ITV), el almacenamiento de los vehículos durante la temporada baja y su rápida depreciación tecnológica suponen una pesada carga financiera para los agricultores. ¿Te imaginas tener que mantener tres furgonetas paradas en una nave durante el verano? Esto, en términos contables, es una auténtica pérdida de rentabilidad. Por ello, la tendencia actual huye de la propiedad para abrazar el servicio, transformando un gasto fijo en un coste variable ajustado a la producción real.

La alternativa del alquiler de furgonetas

En cambio, la posibilidad de disponer del vehículo exacto, en el momento preciso y solo por el tiempo necesario, permite a los empresarios agrícolas adaptar su capacidad de transporte a la realidad de la cosecha.

A eso se debe que, empresas como Iberfurgo se hayan especializado en el alquiler de furgonetas en Moguer , cubriendo así las necesidades de toda la provincia de Huelva. Esta, que forma parte del Grupo Ibérica y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, entiende perfectamente que el agricultor no busca solo un coche, sino una herramienta de trabajo fiable.

Con una oficina estratégicamente situada en Cruz de Arpa, s/n, los productores de la zona tienen acceso inmediato a una amplia flota variada, lo que significa que, si un imprevisto surge en plena cosecha de la fresa, la solución está a solo unos minutos de la explotación.

Beneficios estratégicos para el agricultor onubense

Como podrás suponer, optar por el alquiler puntual de furgonetas ofrece ventajas competitivas que van más allá del ahorro directo:

Variedad de modelos : desde furgonetas pequeñas para traslados rápidos hasta furgones de 17 m³ para grandes cargas.

: desde furgonetas pequeñas para traslados rápidos hasta furgones de 17 m³ para grandes cargas. Seguridad y tecnología : alquilar también permite trabajar con vehículos nuevos, equipados con la última tecnología y mejores sistemas de seguridad, algo vital cuando se circula por las zonas rurales.

: alquilar también permite trabajar con vehículos nuevos, equipados con la última tecnología y mejores sistemas de seguridad, algo vital cuando se circula por las zonas rurales. Asistencia 24/7 : puesto que, en plena campaña, una avería puede suponer la pérdida de parte de la cosecha, contar con asistencia en carretera las 24 horas del día, los 365 días del año, es un seguro de vida para el negocio.

: puesto que, en plena campaña, una avería puede suponer la pérdida de parte de la cosecha, contar con asistencia en carretera las 24 horas del día, los 365 días del año, es un seguro de vida para el negocio. Gestión simplificada: el agricultor se olvida de papeleos, seguros y mantenimientos. Todo está incluido en una tarifa transparente, ya sea por horas, días o meses.

En Huelva, la agricultura no se detiene, y su futuro pasa por la profesionalización de todos los servicios asociados, principalmente el del alquiler de vehículos comerciales, ya que esto asegura el éxito en un mercado globalizado y muy exigente.

Eso sin mencionar que el modelo de transporte basado en la flexibilidad, además de mejorar las cuentas de resultados de las explotaciones, también que aporta una resiliencia necesaria ante la incertidumbre climática y de mercado, y asegura que el «oro rojo» siga llegando a su destino con la máxima frescura y eficiencia.