La cantidad de dinero que no debes sacar del cajero si no quieres que la Agencia Tributaria te investigue

La Agencia Tributaria tiene los ojos puestos en los cajeros automáticos. Aunque los pagos con tarjeta no dejan de crecer en España, sacar dinero en efectivo sigue siendo una práctica habitual para millones de personas. Y es precisamente esa costumbre la que Hacienda monitoriza con especial atención, porque las retiradas de efectivo son uno de los movimientos que el Fisco considera más susceptibles de estar vinculados al fraude fiscal.

Lo primero que hay que dejar claro es que en España no existe un límite legal para sacar dinero de un cajero. Los clientes pueden retirar la cantidad que deseen, siempre que haya saldo en su cuenta. Sin embargo, a partir de ciertas cifras, el banco está obligado por ley a informar a la Agencia Tributaria, y a partir de otra cantidad superior, Hacienda puede abrir directamente una investigación.

A partir de 1.000 euros: el banco debe identificarte

La primera línea roja se sitúa en los 1.000 euros. Cuando un cliente realiza una operación en efectivo, ya sea una retirada o un ingreso, por un importe igual o superior a esta cantidad, el banco está obligado a identificar al cliente y a proporcionar todos los datos necesarios sobre el movimiento a la Agencia Tributaria si esta los solicita.

El propio Banco de España lo explica en su página web: «Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros». Es decir, no se trata de una opción del banco, sino de una obligación legal.

Esto no significa que sacar 1.000 euros sea ilegal ni que vayan a multarte por hacerlo. Simplemente significa que el movimiento queda registrado e identificado, y que Hacienda puede acceder a esa información si lo considera necesario dentro de una investigación.

La Agencia Tributaria recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros, según informa CaixaBank en su blog oficial dirigido a clientes.

A partir de 3.000 euros: saltan las alarmas en Hacienda

La segunda línea roja, y la más importante, está en los 3.000 euros. A partir de esta cantidad, las alarmas saltan directamente en la Agencia Tributaria, que puede iniciar una investigación para comprobar el origen o destino de ese dinero. Las entidades bancarias están obligadas a comunicar estos movimientos al organismo regulador de forma automática.

CaixaBank, a través de su blog oficial, lo explica sin rodeos: «Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude».

De hecho, las propias entidades bancarias recomiendan a los clientes que, en caso de necesitar sacar o ingresar cantidades de 3.000 euros o más, hablen previamente con un empleado del banco y elaboren un justificante que documente el motivo de la operación. Ese justificante puede resultar clave si la Agencia Tributaria decide abrir una investigación posterior.

¿Qué pasa si saco 3.000 euros y es dinero legal?

Nada. Si el dinero tiene un origen legal y justificable, la investigación se cerrará sin consecuencias. El problema surge cuando una persona no puede explicar de dónde proceden esos fondos o cuando se detectan patrones sospechosos, como múltiples retiradas justo por debajo de los 3.000 euros en días consecutivos (lo que se conoce como «pitufeo» o «estructuración»), una práctica que Hacienda considera un indicio claro de intento de fraude.

Muchas personas confunden los límites de Hacienda con los límites que establecen los propios bancos en las tarjetas de débito y crédito. Son cosas completamente distintas. Los bancos fijan límites diarios de retirada en cajero, normalmente entre 300 y 600 euros, como medida de seguridad para proteger al cliente en caso de pérdida o robo de la tarjeta. Estos límites no tienen nada que ver con la Agencia Tributaria y pueden ser modificados por el cliente contactando con su entidad.

Es decir, si necesitas sacar 2.000 euros del cajero, probablemente tendrás que llamar al banco para que amplíe el límite diario de tu tarjeta. Pero esa limitación es operativa y de seguridad, no fiscal. Una vez ampliado el límite, puedes sacar la cantidad que necesites, aunque si superas los 1.000 euros, el banco informará a Hacienda.

¿Cuánto dinero puedes llevar encima por la calle?

Otra duda frecuente es cuánto dinero en efectivo se puede llevar encima legalmente. Según la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, el límite para transportar efectivo dentro de España está fijado en 100.000 euros. A partir de esa cifra, las fuerzas de seguridad pueden intervenir el dinero y solicitar justificación de su procedencia.

En la práctica, llevar cantidades elevadas de efectivo por la calle es desaconsejable por motivos de seguridad, independientemente de la legalidad. Y si se trata de movimientos transfronterizos (cruzar fronteras con dinero en efectivo), el límite sin declarar se reduce a 10.000 euros.

¿Y el dinero que guardas en casa?

En cuanto al efectivo que se puede guardar en el domicilio, CaixaBank aclara que no existe un límite legal para la cantidad de dinero que una persona puede almacenar en su casa, «siempre y cuando se pueda demostrar su origen». Es decir, tener 50.000 euros en un cajón es legal si puedes demostrar que proceden de tu salario, de una venta o de cualquier fuente legítima. El problema surge cuando ese dinero no tiene una procedencia justificable.

Para evitar problemas con la Agencia Tributaria, estas son las cifras clave que todo ciudadano debería tener claras a la hora de manejar dinero en efectivo en España:

A partir de 1.000 euros en una operación de ingreso o retirada, el banco debe identificar al cliente y puede informar a Hacienda. A partir de 3.000 euros, la operación se comunica automáticamente a la Agencia Tributaria, que puede iniciar una investigación. A partir de 10.000 euros, los movimientos deben declararse obligatoriamente si se cruzan fronteras. A partir de 100.000 euros, las fuerzas de seguridad pueden intervenir si te encuentran con esa cantidad en la calle. Y el dinero guardado en casa no tiene límite, siempre que puedas demostrar su origen.

Sacar dinero del cajero no es ningún delito para la Agencia Tributaria. Pero hacerlo sin conocer estas cifras puede generar preguntas incómodas que es mucho mejor evitar.