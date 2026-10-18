La construcción industrializada en acero transforma el sector de la edificación en España

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La necesidad de optimizar los plazos de ejecución, mejorar la precisión y desarrollar edificios más versátiles está impulsando nuevas soluciones basadas en estructuras metálicas. Empresas especializadas como Jansa Metal combinan ingeniería, fabricación industrial y sistemas constructivos adaptados a diferentes sectores.

La construcción está evolucionando hacia modelos de trabajo en los que la planificación, la tecnología y la fabricación industrial adquieren un papel cada vez más importante. Frente a los métodos tradicionales, que concentran buena parte de los trabajos directamente en la obra, los sistemas industrializados permiten fabricar previamente numerosos componentes y trasladarlos posteriormente al lugar de montaje.

Esta transformación está favoreciendo el uso de estructuras metálicas en proyectos industriales, logísticos, comerciales y residenciales. El acero ofrece posibilidades de diseño que permiten desarrollar grandes espacios, adaptar las construcciones a distintas necesidades y planificar los procesos de ejecución con mayor precisión.

Además, la integración de herramientas digitales de ingeniería y fabricación está modificando la manera en que arquitectos, ingenieros y constructores abordan los proyectos, facilitando una mayor coordinación entre las diferentes fases.

La fabricación de estructuras metálicas, un elemento clave en la construcción actual

Una de las principales ventajas de la construcción industrializada es la posibilidad de trasladar parte del proceso productivo a instalaciones especializadas, donde los elementos estructurales se fabrican bajo condiciones controladas.

Este sistema permite mejorar la precisión dimensional de los componentes, organizar los suministros y reducir determinadas operaciones que, de otro modo, deberían ejecutarse directamente en la obra.

En este contexto, contar con una empresa de fabricación de estructuras metálicas capaz de integrar ingeniería, producción y montaje resulta especialmente relevante para desarrollar proyectos de diferentes dimensiones y niveles de complejidad.

Es el caso de Jansa Metal, compañía ubicada en La Roca del Vallès, Barcelona, que acumula más de cuatro décadas de experiencia en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero.

Su actividad abarca desde la construcción de naves industriales y edificios de varias plantas hasta la fabricación de componentes estructurales a medida y el desarrollo de soluciones para proyectos arquitectónicos singulares.

La compañía combina procesos industriales con herramientas de modelado digital y cálculo estructural, lo que permite definir los elementos constructivos antes de iniciar su fabricación y anticipar posibles dificultades durante el montaje.

De las naves industriales a los edificios de varias plantas

Las aplicaciones del acero en la construcción han evolucionado mucho más allá de las instalaciones industriales tradicionales. Actualmente, los sistemas metálicos permiten abordar proyectos con necesidades muy distintas, desde grandes superficies logísticas hasta edificios comerciales, viviendas y construcciones arquitectónicas complejas.

Para responder a estas demandas, Jansa Metal ha desarrollado diferentes sistemas constructivos especializados.

Uno de ellos es JANSPAN, orientado a la construcción de naves industriales preingeniadas y modulares. Este sistema permite diseñar instalaciones adaptadas a las necesidades productivas y logísticas de cada empresa, mediante componentes fabricados previamente y preparados para su montaje.

La posibilidad de organizar la fabricación y el ensamblaje desde las primeras fases del proyecto resulta especialmente interesante para empresas que necesitan ampliar sus instalaciones o desarrollar nuevos espacios de actividad.

Por otra parte, JANSBUILD está destinado a edificios de varias plantas con estructura metálica. Su aplicación se extiende a proyectos corporativos, comerciales y otras construcciones en altura donde la coordinación estructural y la precisión del montaje desempeñan un papel fundamental.

Ambos sistemas responden a una tendencia común: desarrollar soluciones que permitan planificar mejor la ejecución y adaptar las estructuras a las necesidades funcionales de cada edificio.

Soluciones a medida para proyectos de diferentes características

La construcción metálica también ofrece posibilidades para proyectos que requieren componentes específicos o diseños que no pueden resolverse mediante sistemas estandarizados.

En este ámbito, JANSBEAM se centra en la fabricación de vigas metálicas armadas a medida, también conocidas como vigas PRS. Estos elementos permiten adaptar las dimensiones y características de los perfiles a las necesidades de carga y geometría de cada proyecto.

Su utilización puede resultar especialmente relevante en construcciones industriales, edificios de grandes dimensiones y otras estructuras que necesitan soluciones técnicas personalizadas.

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En el ámbito residencial, JANSHOUSE propone un sistema de viviendas modulares con estructura metálica. Este modelo combina las posibilidades de personalización arquitectónica con la fabricación industrial de los elementos estructurales, facilitando la planificación de las distintas fases de construcción.

A estas soluciones se suma JANSTIL, orientado al desarrollo de edificios singulares y estructuras metálicas de diseño complejo. Este tipo de proyectos requiere una coordinación especialmente estrecha entre arquitectura, ingeniería y fabricación para resolver geometrías, uniones y requisitos estructurales específicos.

La existencia de sistemas especializados refleja la versatilidad del acero como material constructivo y su capacidad para adaptarse a sectores con exigencias muy diferentes.

La ingeniería digital mejora la planificación y la precisión

La incorporación de nuevas tecnologías ha sido determinante en la evolución de la fabricación de estructuras metálicas.

Herramientas de modelado tridimensional y metodologías como BIM (Building Information Modeling) permiten desarrollar representaciones digitales de los edificios antes de iniciar su construcción.

Estos modelos facilitan el cálculo estructural, la definición de conexiones entre elementos y la coordinación de los distintos profesionales que participan en el proyecto.

Jansa Metal incorpora estas metodologías a sus procesos de ingeniería, utilizando herramientas especializadas para el diseño de estructuras, el análisis de uniones y la preparación de la documentación necesaria para la fabricación y el montaje.

La digitalización permite también detectar posibles incompatibilidades en fases tempranas, optimizar la utilización de materiales y mejorar la comunicación entre los equipos técnicos.

En paralelo, los procesos industriales de corte, soldadura, preparación de superficies y aplicación de tratamientos protectores contribuyen a fabricar componentes adaptados a las especificaciones de cada proyecto.

Todo ello requiere sistemas de control de calidad y procedimientos que permitan verificar las características de los elementos antes de su instalación definitiva.

Durabilidad, sostenibilidad y capacidad de adaptación

Otro de los factores que está favoreciendo el interés por las estructuras metálicas es la posibilidad de diseñar construcciones duraderas y adaptables.

El acero es un material reciclable y, cuando el proyecto se concibe adecuadamente, sus componentes pueden facilitar futuras ampliaciones, modificaciones o incluso operaciones de desmontaje y reutilización.

La fabricación industrial también puede contribuir a optimizar el consumo de materiales y reducir determinados residuos generados durante la ejecución.

Sin embargo, el comportamiento ambiental de una construcción depende de numerosos factores, entre ellos el origen del acero, los procesos de fabricación, el transporte, los tratamientos de protección y la vida útil prevista para el edificio.

La durabilidad constituye otro aspecto fundamental, especialmente en instalaciones industriales o construcciones expuestas a condiciones ambientales exigentes.

Por este motivo, la selección de tratamientos anticorrosivos, los sistemas de protección frente al fuego y el cumplimiento de las normativas técnicas forman parte de las decisiones que deben abordarse desde las primeras etapas del diseño.

Una construcción cada vez más industrializada y especializada

La evolución de la edificación apunta hacia una mayor integración entre diseño, ingeniería y fabricación, con procesos que permitan reducir incertidumbres y mejorar la coordinación de los proyectos.

En este escenario, las estructuras metálicas ofrecen soluciones para diferentes ámbitos de actividad, desde la industria y la logística hasta la construcción residencial y los edificios de arquitectura singular.

La experiencia de empresas como Jansa Metal muestra cómo la especialización industrial puede dar respuesta a estas necesidades mediante sistemas constructivos diferenciados, fabricación a medida y una mayor integración de las distintas fases del proyecto.

El reto para los próximos años será seguir avanzando en la digitalización, la eficiencia de los procesos y la adaptación de las soluciones constructivas a las nuevas exigencias del mercado.

La construcción industrializada en acero se presenta así como una de las alternativas que contribuirán a definir el futuro de la edificación en España.