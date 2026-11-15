La cueva de Tenerife que se abrió hace 260 años, se vació y nadie ha vuelto a encontrar

Entraron en una cueva de Tenerife con doscientas teas en 1764 y lo que había dentro no eran uno ni dos cuerpos

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Más de doscientas teas para iluminar el interior Los cuerpos reposaban sobre andamios de madera de sabina Viera y Clavijo escribió que no se contaron menos de mil Los investigadores actuales creen que nunca hubo ni trescientas En 1833 ya no quedaba ninguna dentro

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

En octubre de 1764, un grupo de hombres bajó a un barranco del sureste de Tenerife y entró en una cueva que llevaba siglos cerrada. Necesitaron más de doscientas teas para iluminarla. Lo que encontraron dentro no era un cuerpo, ni dos: la cavidad estaba ocupada por momias colocadas en nichos y apoyadas sobre andamios de madera de sabina. Doscientos sesenta años después, nadie sabe con certeza dónde está esa cueva.

La noche de 1764 en que aparecieron las momias en Tenerife

El relato no procede de una excavación, sino de un diario. Lo recoge José Antonio de Anchieta y Alarcón, que anotó lo que se comentaba en La Laguna aquel octubre, con tres nombres propios detrás del hallazgo: Gabriel Román, Luis Román y el corregidor Agustín del Castillo en Tenerife.

La descripción es precisa para la época. Una cueva muy grande. Los cuerpos amortajados, dispuestos en nichos. Estructuras de madera de sabina sosteniéndolos. Y esas doscientas teas, el único modo de ver algo allí dentro.

De aquella entrada salieron, según el mismo diario, unas cuatro momias. Seis años más tarde, en 1770, el cronista Guerra y Peña dejó escrito que había visto una de ellas en casa de Gabriel Román, en La Laguna.

De dónde salió la cifra de las mil momias de Tenerife

La cueva pasó a la historia con un número redondo y espectacular: mil. Esa cifra tiene un autor y una fecha. La escribió José de Viera y Clavijo en sus Noticias, redactadas entre 1776 y 1783, más de una década después del hallazgo y sin haber estado presente. Situó la cueva en el «barranco de Herque, entre Arico y Güímar, en el país de Abona», describió una entrada muy difícil y nichos excavados en la peña. Y afirmó que no se contaron menos de mil cuerpos.

Conviene decirlo claro: los investigadores actuales no se lo creen. Los especialistas que han revisado las fuentes consideran esa cantidad una exageración y sostienen que en aquella cueva nunca hubo ni mil momias ni trescientas.

Otras fuentes de la época dan cifras muy distintas. Quesada y Chaves habló en 1784 de tres cuerpos hallados en 1765 en una cueva de la parroquia de Arico, uno de los cuales acabó ante el rey. El naturalista Daubenton mencionó en 1782 dos momias llegadas a París desde una caverna de Arico.

Eso no significa que el fenómeno fuera menor. En 1526, el mercader inglés Thomas Nichols aseguró haber visto en una cueva de Güímar entre trescientos y cuatrocientos cuerpos, y sus acompañantes guanches le dijeron que en la isla había al menos otras veinte cuevas parecidas.

Cómo se preparaba una momia guanche

El proceso que explica que esos cuerpos en Tenerife siguieran allí siglos después está documentado por las crónicas y confirmado en buena parte por el análisis moderno.

Los cuerpos los trataban embalsamadores del mismo sexo que el difunto. Primero se lavaban con agua fría o infusiones de plantas. Después venía la evisceración, y a continuación un tratamiento con manteca de cabra, polvo de brezo y de pino, piedra pómez y hierbas aromáticas como el mocán.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Seguía un secado de unos quince días: al sol, sobre arena caliente, durante el día; con humo, por la noche. Y finalmente la envoltura en pieles de cabra cosidas, cuyo número de capas indicaba el estatus social del difunto.

El dato que mejor transmite el esfuerzo que suponía todo esto es el del material: preparar una sola momia adulta requería entre cuatro y diez cabras, según su tamaño. El análisis arqueológico ha confirmado además el uso de tierra, picón rojo, pómez y acículas de pino como absorbentes, colocados en el abdomen y la entrepierna.

Dónde está la cueva de las momias

Y llegamos a lo que convierte esta historia en algo más que un capítulo cerrado. La cueva nunca ha sido localizada con certeza.

Se han propuesto varios emplazamientos: la cueva de las Calzadas o del Camino Real, en la margen derecha del barranco de Erques, en Fasnia; la zona de El Escobonal; El Guaco; y el barranco de Juan Andrés, en Arico. Los investigadores que han estudiado el caso sostienen que la primera no debe descartarse y que haría falta una excavación de comprobación.

Hay un dato que explica por qué sería difícil confirmarlo. El viajero Browne visitó aquella cueva en 1833, apenas setenta años después del hallazgo, y dejó constancia de que ya no quedaba ninguna momia en su interior.

Para entonces, el contenido llevaba décadas repartiéndose en Tenerife. Dos ejemplares procedentes de ese barranco acabaron en París. Otros fueron a parar a colecciones de Inglaterra, Alemania, Argentina, Canadá y Chile. Varias de las que llegaron a Alemania desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Qué queda hoy de aquellas momias en Tenerife

La pieza más conocida de todas salió de ese mismo barranco y hoy está en Madrid. La envió en julio de 1764 el capitán de infantería Luis Román Jovel, regidor de Tenerife, a su primo Francisco Javier Machado Fiesco, ministro del Consejo de Indias, para que la presentara al rey. Llegó a la Aduana de Madrid el 23 de agosto de 1764 y pasó a la Real Biblioteca el 16 de diciembre de 1766.

Es la conocida como momia de Herques, y el Gobierno de Canarias ha anunciado esta misma semana que estudia acudir a los tribunales para reclamar su regreso al Archipiélago.

De las demás no hay un censo cerrado. Los propios especialistas reconocen que no se sabe cuántos ejemplares se conservan en museos e instituciones fuera de las islas. Los que sí están identificados y estudiados se reparten entre el Museo Arqueológico de Tenerife, el Museo Canario de Las Palmas y centros de Madrid, Cambridge y Montreal, donde se conserva la momia catalogada como RED-1.

Una de las estudiadas en Tenerife, una mujer de entre 27 y 32 años catalogada como TEN-M-50, vivió hacia el año 1025. Unos cuatro siglos antes de que nadie en Europa supiera que estas islas existían.