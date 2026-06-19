La Escuela de Enfermería de La Candelaria forma en situaciones hospitalarias reales con IA a estudiantes universitarios y de Formación Profesional

El centro ha impartido un taller sobre cuidados a un paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ha realizado una simulación clínica con inteligencia artificial

El objetivo es fomentar el trabajo conjunto entre futuros profesionales de distintos niveles formativos

La Escuela de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y adscrito a la Universidad de La Laguna (ULL), ha participado en una experiencia de simulación clínica multidisciplinar para formar conjuntamente al alumnado del grado de Enfermería y al del ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del CIFP Los Gladiolos.

La actividad se enmarcó en el proyecto de innovación SimIA (Simulación con Inteligencia Artificial) de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con la que se promueve el uso de la simulación como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias técnicas en entornos asistenciales realistas.

Ambos centros diseñaron un escenario de simulación clínica de alta tecnificación para reproducir situaciones reales de atención sanitaria y fomentar el trabajo conjunto entre futuros profesionales de distintos niveles formativos, que compartirán espacios asistenciales a lo largo de su carrera profesional y asistencial.

La experiencia consistió en una actividad formativa liderada por tres estudiantes de cuarto de Grado de la Escuela de Enfermería, que impartieron un taller dirigido a los 17 alumnos y alumnas de TCAE sobre los cuidados del paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y que luego pusieron en práctica con una simulación clínica en un entorno realista y tecnificado.

El alumnado pudo conocer cómo se trabaja en un entorno que exige coordinación, comunicación efectiva, toma de decisiones compartida, anticipación clínica y trabajo en equipo colaborativo en un servicio de alta presión y complejidad asistencial.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de simulación clínica del CIFP Los Gladiolos, reconocido como Centro de Excelencia Nacional de Formación Profesional en Sanidad, que dispone de espacios avanzados para la formación, la innovación y la investigación educativa.

Sobre la Escuela de Enfermería

La Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, dependiente del Servicio Canario de la Salud y adscrita a la Universidad de La Laguna, es el centro decano de la formación enfermera en Canarias. Sus orígenes se remontan a 1967 y en 1979 se integró en el sistema universitario. Desde entonces, ha mantenido una estrecha conexión entre la formación académica y la práctica asistencial desarrollada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. A lo largo de casi seis décadas de trayectoria ha formado a miles de profesionales de enfermería que ejercen en el sistema sanitario canario, nacional e internacional, consolidándose como uno de los centros de referencia en la formación de estos profesionales en España.