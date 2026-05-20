La Flota revoluciona el ocio en Murcia: Game Zone trae en exclusiva las mejores dianas del mundo y el futbolín profesional REM

El nuevo espacio tecnológico propiedad de Café Coiba rompe moldes en la capital. Además de contar con la última máquina 3D del mercado, abre las inscripciones para la mayor liga online de dardos, un fenómeno deportivo ausente hasta ahora en la ciudad.

Olviden todo lo que sabían sobre las salas de juegos tradicionales. La llegada de Game Zone al barrio de La Flota es un auténtico cambio de reglas para los amantes del entretenimiento en la Región. Este nuevo centro de ocio, impulsado por el emblemático Café Coiba —situado justo enfrente, cruzando la cómoda calle peatonal que une sus terrazas—, ha configurado un catálogo recreativo con piezas de nivel profesional que, hasta el día de hoy, eran imposibles de encontrar en toda Murcia capital.

El fenómeno de las Dianas Radical: Un reto para Murcia

El gran bombazo de Game Zone es la instalación de dos Dianas Radical, consideradas internacionalmente como la cúspide tecnológica en el mundo de los dardos. Gracias a su sistema de cámaras y pantallas, permiten disputar ligas oficiales y campeonatos online por equipos en tiempo real contra rivales de cualquier parte del mundo.

Lo llamativo es que, sorprendentemente, en Murcia capital no existía ningún local que ofreciera este sistema. Desde la gerencia apuntan a un dato muy revelador:

«Hay pueblos a 60 kilómetros de aquí, con poblaciones hasta 20 veces menores que la de Murcia, que tienen a cuatro equipos jugando la liga activamente. El potencial en la capital es inmenso y estamos seguros de que van a salir muchísimos equipos con ganas de competir y ascender».

Para dar respuesta a esta fiebre de los dardos, el plazo de registro ya está abierto. Los equipos deben estar formados por 4 jugadores titulares más 1 jugador de reserva. Cualquier grupo de amigos que quiera apuntarse o recibir información sobre el funcionamiento de la liga puede solicitarlo directamente en la barra de Café Coiba o en el propio Game Zone.

Competición de nivel: Del futbolín REM al billar

La apuesta por la máxima calidad se nota en cada rincón del local. Los puristas de los juegos de bar tienen una parada obligatoria en el futbolín REM, el modelo oficial utilizado en los campeonatos profesionales, famoso por la velocidad de su bola y su precisión milimétrica. Para completar la zona clásica, el espacio cuenta con dos mesas de billar de alta gama, perfectas para retar a los amigos mientras se disfruta de los grandes partidos de fútbol en sus pantallas gigantes enfrentadas.

En la parte más vanguardista, el centro destaca por estrenar la máquina 3D de última generación más reciente del mercado, un simulador virtual que ofrece una experiencia inmersiva con un realismo visual nunca visto en salas comerciales. Esto se suma a las últimas novedades en máquinas de disparos, baloncesto digital y la mítica máquina de puñetazos.

Cumpleaños épicos con paquetes de juego gratis

Game Zone no solo busca ser el punto de encuentro de la tarde-noche, sino también el lugar de referencia para eventos en La Flota. El local dispone de su propio servicio de cafetería y ha diseñado una oferta de cumpleaños totalmente revolucionaria para desmarcarse de los parques infantiles tradicionales.

A partir de ahora, se pueden contratar paquetes de cumpleaños que incluyen menús con tiempo de juego gratis en las máquinas virtuales y la máquina 3D. De esta forma, los invitados disfrutan de una merienda espectacular y tienen acceso de regalo a la tecnología más divertida y puntera del mercado.

Cuenta atrás para la gran inauguración

La sinergia entre Café Coiba y Game Zone convierte a esta calle peatonal en el nuevo eje social de La Flota. Con las terrazas conectadas, los vecinos podrán disfrutar de la excelente gastronomía de Coiba y de la adrenalina competitiva de Game Zone en un solo paso.

La gran cita inaugural tendrá lugar este jueves 14 de mayo. Para celebrarlo con el barrio, la casa invitará a cerveza Heineken gratis y una cena fría de cortesía a todos los asistentes que se acerquen a conocer las instalaciones, probar el futbolín REM o inscribir a su equipo en la liga Radical. La nueva dimensión del ocio murciano ya está aquí.

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