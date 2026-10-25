La misteriosa nube de 1.800 kilómetros en Marte que aparece y desaparece frente a la NASA

Un científico español resuelve el misterio de la nube de 1.800 kilómetros que aparece y desaparece en Marte cada día

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL La nube llega a medir 1.800 kilómetros. Equivale a una doceava parte de Marte. Se forma y desaparece en pocas horas. El aire se enfría 30 grados en diez minutos. La física empleada se creía solo teórica.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Cada mañana, durante la primavera y el verano de Marte, aparece sobre uno de sus volcanes más altos una nube de hasta 1.800 kilómetros de largo. Se forma, se estira durante unas horas y se evapora por completo. Al día siguiente vuelve a empezar. Lleva ocurriendo al menos desde 2018, y hasta ahora nadie sabía explicar cómo era posible.

La respuesta acaba de publicarse en la revista Nature Geoscience, y lleva firma española: el primer autor del estudio es Jorge Hernández-Bernal, científico planetario de la Universidad del País Vasco, que lleva seis años detrás de este fenómeno. La conclusión es desconcertante: esa nube solo se puede explicar recurriendo a una física que aparece en los libros de texto, pero que se daba por puramente teórica porque no se había observado nunca en la naturaleza.

Qué es exactamente la nube alargada de Marte

Se la conoce como AMEC, por las siglas en inglés de Nube Alargada de Arsia Mons. Surge sobre el Arsia Mons, un volcán extinto de 20 kilómetros de altura situado en la región de Tharsis, justo al sur del ecuador marciano. Para situarlo: es el segundo volcán más alto de Marte, solo por detrás del Monte Olimpo, y mide más del doble que el Everest.

Su tamaño cuesta de asimilar. Los 1.800 kilómetros de longitud máxima equivalen aproximadamente a una doceava parte de la circunferencia de Marte. Trasladado a referencias terrestres, sería como una nube que fuese desde Canarias hasta el centro de Francia.

Y sin embargo dura apenas un par de horas. La detectó por primera vez la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que desde entonces la ha seguido con tres instrumentos distintos. Es, además, una de las pocas naves que puede observar el Arsia Mons con luz diurna.

Por qué no debería existir una nube así en Marte

Marte es un planeta prácticamente seco. Su atmósfera apenas contiene vapor de agua, lo que hace rarísimo que se formen nubes de tipo terrestre, y mucho menos de este tamaño. Ahí empieza el problema.

En la Tierra, las nubes se forman por un proceso llamado nucleación heterogénea: el aire húmedo se enfría y el vapor se condensa alrededor de partículas diminutas que flotan en la atmósfera, como polvo, sal marina, polen u hollín. Esas partículas actúan de semilla. Sin ellas, no hay nube.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

«Para la AMEC, parece que la formación de la nube ocurre sin necesitar nada de ese material», explica Hernández-Bernal. «El vapor de agua se convierte directamente en partículas de hielo sin ningún paso intermedio. Es como si aparecieran gotas de condensación en mitad de una habitación, en lugar de en la ventana».

Eso se llama nucleación homogénea, y nunca se había observado en la atmósfera de ningún planeta. Se había teorizado que podría darse en las capas altas de la atmósfera terrestre o en el cielo de Venus, pero se descartaba por una razón contundente: requiere niveles de humedad del orden de cien mil veces los de la superficie de la Tierra.

Cómo un volcán de Marte consigue lo imposible

Aquí está el mecanismo, y es elegante. El viento de verano sube por las laderas del Arsia Mons, y al tratarse de una elevación de veinte kilómetros genera una onda que lanza el aire hacia la atmósfera superior a enorme velocidad.

Los investigadores calcularon que la temperatura de ese aire puede desplomarse 30 grados en solo diez minutos. Ese enfriamiento brutal no solo facilita la congelación: dispara la humedad relativa dentro de la onda hasta valores absurdos, los suficientes para que la nucleación homogénea ocurra de verdad.

¿Y de dónde sale el agua en un planeta sin agua? Una parte ya está en la atmósfera. Pero otra, apuntan los autores, procede probablemente de la propia cumbre del Arsia Mons, cubierta por una capa gruesa de escarcha.

El equipo no llegó ahí a la primera. Al principio sus simulaciones no conseguían reproducir la nube. Solo cuando abandonaron los principios meteorológicos convencionales y probaron con esa física considerada teórica, la AMEC emergió en el modelo tal como aparece en la realidad.

Curiosamente, la AMEC es una nube orográfica, el mismo tipo que se forma en la Tierra cuando el viento empuja aire húmedo sobre una montaña. En Europa hay un ejemplo conocido: la nube que se forma sobre el Peñón de Gibraltar. La diferencia es que la terrestre se explica con la física de siempre y la marciana no.

Colin Wilson, científico del proyecto Mars Express y ajeno al estudio, resume la lección de fondo: aunque las nubes de la Tierra y de Marte parezcan regirse por las mismas reglas, entender esta ha exigido una física exótica, y eso podría ser cierto en otros lugares del cosmos. Es decir, lo que damos por sabido sobre el clima de un planeta no sirve automáticamente para el siguiente.