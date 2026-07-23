La nueva ley antitabaco llega también a Canarias: fin de su consumo en estos lugares públicos con multas importantes

La nueva ley antitabaco endurece las restricciones en Canarias: playas, terrazas y vapeadores en el punto de mira

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LO ESENCIAL El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de nueva ley antitabaco. Se prohibirá fumar y vapear en playas, terrazas y piscinas. Endurece las restricciones para menores de edad. Los cigarrillos electrónicos también quedan afectados. La ley debe pasar aún por tramitación parlamentaria.

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Nueva normativa que se aplica a Canarias, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 21 de julio el proyecto de una nueva ley antitabaco que ampliará considerablemente los espacios sin humo en toda España, incluida la comunidad autónoma canaria. La medida representa la mayor reforma del marco antitabaco español desde la conocida Ley Antitabaco de 2010 (Ley 42/2010), aquella que prohibió fumar en bares, restaurantes y espacios cerrados de uso público. Casi dieciséis años después, el nuevo marco normativo caminará hacia una ampliación significativa de los espacios sin humo, endurecerá algunas restricciones específicas y sumará a los cigarrillos electrónicos y a los vapeadores a las mismas prohibiciones que se aplican al tabaco convencional.

Es importante subrayar desde el inicio que la nueva ley aún no está en vigor afecta a Canarias. Lo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes es el proyecto de ley, que a partir de ahora deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Durante ese proceso podrá recibir modificaciones vía enmiendas parlamentarias antes de convertirse en ley definitiva, con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con la posterior entrada en vigor.

El calendario habitual de este tipo de tramitaciones sugiere que la ley definitiva no será aplicable con toda probabilidad hasta bien entrado 2027. Estos son los principales cambios que introducirá la nueva ley antitabaco cuando entre finalmente en vigor y cómo afectarán al conjunto del archipiélago de Canarias.

Los nuevos espacios sin humo en Canarias con la nueva ley antitabaco

El principal cambio de la nueva ley antitabaco es la ampliación de la lista de espacios donde estará prohibido fumar. Según el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, se incorporarán a esta lista una serie de lugares hasta ahora libres de restricciones específicas o con normativas municipales dispares en Canarias.

Las playas serán el espacio más significativo: quedarán oficialmente clasificadas como espacios sin humo a nivel estatal, lo que unificará el criterio actual (en el que cada ayuntamiento canario decidía si declaraba o no sus playas como sin humo mediante ordenanzas locales). Municipios canarios como Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Yaiza o San Bartolomé de Tirajana ya tenían playas declaradas sin humo por ordenanza municipal; ahora la medida será nacional y aplicable a todas las playas del archipiélago sin excepción.

Otra novedad relevante son las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Este es probablemente el cambio con mayor impacto en la vida cotidiana canaria, dado el peso económico y social del sector hostelero en el archipiélago y la costumbre generalizada de fumar en terrazas.

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Con la nueva ley, las terrazas de Canarias quedarán incluidas dentro de los espacios sin humo, aunque con matices concretos por definir durante la tramitación parlamentaria: distancia mínima a las puertas de acceso al establecimiento, presencia de otros comensales, tipo de terraza (abierta o parcialmente cerrada), entre otras cuestiones aún por concretar. Se sumarán también las piscinas públicas y comunitarias, los parques infantiles, las paradas de transporte público al aire libre, algunas zonas exteriores de centros educativos y sanitarios, los coches particulares con menores de edad a bordo y otros espacios exteriores hasta ahora sin restricciones específicas.

El proyecto de la nueva ley antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros amplía significativamente los espacios sin humo en toda España e incluye por primera vez a playas, terrazas de la hostelería, piscinas públicas y comunitarias, coches con menores a bordo, además de equiparar los cigarrillos electrónicos y los vapeadores al tabaco convencional en la mayoría de restricciones.

Vapeadores, menores y otras novedades de la nueva ley antitabaco en Canarias

La segunda gran novedad de la nueva ley antitabaco es la equiparación de los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y otros productos de nueva generación al tabaco convencional en la práctica totalidad de las restricciones. Es un cambio significativo respecto a la normativa actual, que dejaba en un cierto limbo regulatorio a estos productos y cuya publicidad y consumo se había extendido notablemente en los últimos años, especialmente entre el público joven. Con la nueva ley, cuando entre en vigor, no se podrá vapear en playas, terrazas, piscinas, coches con menores ni en el resto de espacios sin humo de Canarias, en los mismos términos en que no se puede fumar tabaco tradicional.

La tercera gran novedad afecta a la protección de los menores de edad. La nueva ley endurece las restricciones sobre venta y consumo para menores, refuerza los controles a la venta a través de internet y aplicaciones móviles, endurece las sanciones a los establecimientos que vendan tabaco o vapeadores a menores y refuerza los mensajes disuasorios en envases y publicidad.

Otras medidas incluidas en el proyecto de ley son el endurecimiento de los avisos sanitarios en los paquetes, la ampliación de restricciones a la publicidad y patrocinio del tabaco y de los productos relacionados, la regulación específica de los aromas y sabores en cigarrillos electrónicos (con especial atención a los sabores que puedan resultar atractivos para menores) y la ampliación de las campañas de sensibilización pública desde el Ministerio de Sanidad.

Para el sector hostelero canario, la ampliación de las restricciones a las terrazas es previsiblemente el aspecto más sensible del proyecto de ley. Las principales patronales del sector han pedido durante la tramitación una regulación clara y con periodos transitorios suficientes para que los establecimientos puedan adaptarse.

En el conjunto del archipiélago de Canarias, con más de 20.000 establecimientos de hostelería activos según los datos del ISTAC, la aplicación práctica de la medida requerirá campañas de información y periodos de adaptación adecuados. Para los ciudadanos, la clave será estar atentos a la tramitación parlamentaria durante los próximos meses y a la fecha exacta de entrada en vigor de la ley cuando finalmente se publique en el BOE. Hasta entonces, la normativa vigente sigue siendo la actual (Ley 42/2010 y sus modificaciones posteriores), complementada por las ordenanzas municipales canarias que ya declaran algunas playas y espacios concretos como sin humo.