La OMS declara emergencia internacional por el brote de ébola: 80 muertes sospechosas y casos en otros países

La OMS declara emergencia internacional por el brote de ébola en África. La Organización Mundial de la Salud ha activado este domingo 17 de mayo su segundo nivel más alto de alerta tras confirmar que el rebrote del virus en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. El organismo ha precisado, sin embargo, que la situación no cumple los criterios para ser calificada como pandemia.

La cepa responsable del brote, identificada en los análisis de laboratorio de los últimos días, es la cepa Bundibugyo. Es una variante poco común del virus, distinta de la cepa Zaire que ha protagonizado las mayores epidemias registradas en el continente africano y para la que existen vacunas y tratamientos eficaces. La declaración de emergencia llega cinco meses después del fin del último brote en el país, que se cobró 43 vidas entre agosto y diciembre de 2025.

80 muertes sospechosas y 246 casos en estudio

Según las últimas cifras facilitadas por la OMS del ébola, actualizadas a sábado 16 de mayo, se han notificado 80 muertes sospechosas, ocho casos confirmados por pruebas de laboratorio y 246 casos sospechosos en la provincia congoleña de Ituri. La cifra de fallecidos había arrancado en 65 el viernes y se ha incrementado en apenas 24 horas, lo que ha precipitado la decisión del comité de emergencia del organismo internacional.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana, Africa CDC, eleva sus cifras a 88 muertes probables sobre un total de 336 casos sospechosos. La discrepancia se explica por la dificultad para acceder a los focos del brote y procesar muestras en una región remota del este del Congo con una red de carreteras muy deficiente.

«Es serio, pero no debemos caer en alarma: la OMS no está declarando epidemia ni pandemia», ha matizado el infectólogo mexicano Alejandro Macías sobre la nueva clasificación internacional.

Ituri, foco del brote: una región fronteriza y aislada

Las muertes y los casos sospechosos de ébola se concentran en tres zonas sanitarias de la provincia de Ituri: Mongbwalu, Rwampara y Bunia, esta última capital provincial. Ituri se encuentra en una zona remota del este congoleño, a más de mil kilómetros de la capital del país, Kinshasa, y limita con Uganda y Sudán del Sur. Esa proximidad fronteriza es uno de los grandes focos de preocupación del operativo internacional.

Bunia, ciudad de más de medio millón de habitantes, está además próxima a la frontera ugandesa. Africa CDC ha advertido del riesgo de mayor propagación por el intenso movimiento poblacional y los ataques de grupos armados que están desplazando a miles de personas en distintos puntos de la provincia.

Uganda confirma un fallecido importado

El primer caso transfronterizo ya está documentado. Uganda confirmó el pasado viernes la muerte en Kampala de un ciudadano congoleño que había llegado al hospital tres días antes de fallecer por ébola. Las autoridades ugandesas han subrayado que se trata de un caso «importado» desde el Congo, sin transmisión local detectada por el momento. La OMS aconseja a los países vecinos activar sus mecanismos nacionales de gestión de emergencias y reforzar los controles fronterizos.

El reto añadido: la cepa Bundibugyo no tiene vacuna eficaz

El principal obstáculo del operativo sanitario es farmacológico. Las vacunas y tratamientos antivirales disponibles para el ébola se han desarrollado y validado contra la cepa Zaire, predominante en los brotes anteriores del país. Frente a la cepa Bundibugyo, identificada en este nuevo episodio, no existe un protocolo terapéutico equivalente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus —el mismo que coordinó hace solo unos días el operativo del crucero MV Hondius en Tenerife— ha confirmado que el organismo envió la semana pasada un equipo a Ituri para investigar el brote y recolectar muestras. Aunque los resultados iniciales no confirmaron ébola, un nuevo análisis realizado el jueves 14 de mayo sí lo hizo. La OMS ha liberado 500.000 dólares para apoyar la respuesta del Gobierno congoleño.

Una emergencia con experiencia previa

El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas a brotes de ébola anteriores en el Congo, ha recordado que el país cuenta con un sólido historial en la contención de epidemias de ébola y con una infraestructura de laboratorios y trabajadores sanitarios experimentados. El brote más mortífero documentado en el Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

El virus del ébola provoca fiebre hemorrágica con dolor corporal, vómitos y diarrea y se transmite por contacto directo con fluidos corporales como sangre, vómito o semen, o con superficies y materiales contaminados, incluyendo la ropa de las personas fallecidas. No se contagia por vía aérea, una diferencia clave con virus respiratorios como la covid-19 o la gripe. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días y las personas infectadas solo son contagiosas tras la aparición de los síntomas.

África ha registrado más de 15.000 muertes por ébola en los últimos cincuenta años. El virus se descubrió por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Su origen natural está vinculado a las densas selvas tropicales centroafricanas, reservorio biológico de la enfermedad.