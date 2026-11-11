La Palma prepara la evacuación del Puerto de Tazacorte: la borrasca se intensifica y el drama crece

Las Angustias no para de crecer y La Palma prepara la evacuación del Puerto de Tazacorte

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LO ESENCIAL Preventivo, no ordenado. Entre el barranco y la avenida. Documentación a mano. Pabellón en Los Llanos. Cien litros en doce horas.

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El Cabildo de La Palma tiene preparado un dispositivo para una posible evacuación de vecinos del Puerto de Tazacorte ante el riesgo de desbordamiento del barranco de Las Angustias, cuyo caudal ha aumentado por las intensas lluvias de la borrasca Charles.

Conviene decirlo claro desde el principio: la medida es preventiva y, por ahora, no se ha ordenado a nadie abandonar su vivienda.

Las calles de La Palma que entrarían en la evacuación

El perímetro está definido. La posible evacuación afectaría al área del Puerto de Tazacorte situada entre el barranco de Las Angustias, la carretera LP-1 y la avenida del Emigrante.

Lo ha confirmado el consejero insular de Seguridad y Emergencias, Darwin Rodríguez García, que ha advertido de la situación del cauce y de la posibilidad de que las nuevas precipitaciones agraven el riesgo durante las próximas horas.

La prioridad, según el consejero, es que los residentes de ese sector conozcan la situación y estén preparados ante una posible orden de evacuación.

A los vecinos se les recomienda tener a mano los efectos personales y la documentación necesarios para abandonar temporalmente sus viviendas si la evolución del barranco obliga a activar el dispositivo.

El Ayuntamiento de Tazacorte ha identificado además a las personas con movilidad reducida que podrían necesitar asistencia para salir de casa. Es el detalle que mejor explica en qué punto está la preparación: no se trata de un aviso genérico, sino de un operativo con nombres.

Dónde irían los vecinos si La Palma activa el dispositivo

El Cabildo de La Palma mantiene contactos con los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Tijarafe para disponer de alternativas de alojamiento. Se ha planteado el uso de un pabellón en Los Llanos de Aridane como espacio de acogida temporal.

El operativo lo coordinan la Presidencia del Cabildo y el Ayuntamiento de Tazacorte, en contacto con el Gobierno de Canarias y siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencias.

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El consejero ha señalado también que el Cabildo contempla recurrir al sistema ES-Alert si las condiciones empeoran y resulta necesario trasladar instrucciones urgentes. Sería el segundo mensaje de este tipo en la isla en menos de veinticuatro horas: el primero se envió el martes a las 18:00 a todos los móviles conectados en La Palma.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, había explicado antes que el dispositivo preventivo responde a la posibilidad de que la crecida comprometa el acceso al Puerto de Tazacorte.

Por qué Las Angustias preocupa tanto en La Palma

La inquietud no viene solo del agua que está cayendo, sino de la que baja desde arriba. La preocupación principal es la cantidad de agua que llega al barranco desde la Caldera de Taburiente tras las precipitaciones registradas en las zonas altas de la isla.

Hay además un problema que no ha traído la borrasca. Semanas antes del paso de Charles ya se había advertido de que la acumulación de arena, tierra y piedras en el acceso al Puerto de Tazacorte había elevado el lecho del cauce, reduciendo la altura disponible para el paso del agua bajo el puente.

Dicho de otra manera: el barranco tiene hoy menos espacio para desaguar del que debería. Una avenida que en condiciones normales pasaría sin problema podría no hacerlo.

Los servicios de emergencias mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del cauce y sobre las posibles afecciones a la carretera de acceso al puerto.

Las cifras que maneja La Palma para las próximas horas

El Gobierno de Canarias elevó a alerta el riesgo de inundaciones en La Palma desde las 12:30 horas de este miércoles, con advertencia de posibles crecidas y avenidas de agua, especialmente en zonas bajas y desembocaduras de barrancos.

La previsión meteorológica contempla:

Hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en el este y las cumbres de La Palma .

en el este y las cumbres de . Hasta 30 litros en una hora de intensidad máxima.

de intensidad máxima. Un nuevo frente que podría dejar más precipitaciones intensas y aumentar las aportaciones de agua a los cauces.

A eso se suma el resto del cuadro de la jornada en la isla: más de 17.000 usuarios se quedaron sin luz a primera hora y el aeropuerto acumula diez vuelos cancelados.

Por ahora, la evacuación sigue siendo una medida preventiva pendiente de activación. Las autoridades continúan evaluando las lluvias y el caudal para decidir si hace falta ir más lejos. Ante cualquier emergencia, el teléfono es el 112.