La planificación de Santiago Santana Cazorla en promociones de viviendas de Canarias, del terreno a la obra propia

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Santiago Santana Cazorla llegó a la promoción de viviendas desde la construcción, y esa procedencia marcó la forma en que el Grupo Santana Cazorla planificaba cada desarrollo en Canarias, con el terreno como primer paso y una constructora propia para ejecutar la obra. El empresario grancanario, nacido en San Bartolomé de Tirajana, partía de la maquinaria y los equipos de obra civil más que de una oficina comercial.

Planificar una promoción en las islas exige combinar parcelas limitadas, planeamiento municipal, licencias y financiación, en un territorio donde cada isla funciona como un mercado propio. El repaso de las promotoras del grupo, Iniscan en Canarias y Equipo 10 en Madrid, permite entender qué decisiones pesaban más en la planificación de Santana Cazorla y cómo encajan con el marco urbanístico actual, que desde 2025 incluye medidas para agilizar las licencias y fomentar la vivienda asequible.

La permuta de suelos en la entrada de Santiago Santana Cazorla en la promoción inmobiliaria

El empresario explicó que el Grupo Santana Cazorla entró en el negocio inmobiliario y turístico apoyándose en la infraestructura de la que ya disponía. Con equipos propios, el constructor urbanizaba terrenos y los permutaba con sus propietarios, una fórmula en la que el dueño recibe parte de lo edificado en lugar de cobrar en efectivo, lo que reduce la inversión inicial de quien promueve. La primera promoción fue un conjunto de chalets en Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria.

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El criterio de selección era sencillo. Lo decisivo era disponer de una parcela bien situada, y para gestionar cada negocio se buscaban profesionales con experiencia en el sector, algo que Santiago Santana reconocía como carencia suya en los primeros años. En un archipiélago, donde la superficie edificable es limitada y está condicionada por el planeamiento municipal y por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de 2017, asegurar el solar adecuado condiciona todo lo demás.

Iniscan y Equipo 10, las promotoras del Grupo Santana Cazorla de Gran Canaria a Madrid

Con el tiempo, Santiago Santana Cazorla canalizó la actividad residencial a través de Iniscan, que figuraba entre las promotoras de referencia de Gran Canaria y que había entregado más de 2.000 viviendas en cinco años. Después se sumó Equipo 10, con sede en Madrid, que llevó las promociones de los Santana Cazorla a Guadalajara y Málaga y permitió dar el salto a una escala nacional. En la capital, la actividad se completó con residencias universitarias y con un hotel en La Castellana.

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El esquema reunía en una misma estructura la decisión sobre el terreno, el diseño del producto y la ejecución de la obra. El grupo describía a la constructora como pilar del conjunto, por la actividad y los recursos que generaba para el resto de áreas, y con el presidente del grupo al frente cada promoción contaba con un ejecutor propio, sin depender de contratar toda la obra fuera.

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Licencias, planeamiento y vivienda asequible en el marco actual de Canarias

Una promoción actual sigue un orden bastante estable. Primero se asegura el terreno y se comprueba qué permite el planeamiento, luego se aprueba el proyecto, se tramita la licencia, se ejecuta la obra y, al final, se comercializa y se entrega. El cuello de botella suele estar en los trámites, ya que en Canarias una licencia ha tardado de media unos dos años, según los análisis jurídicos recientes.

Para acortar los plazos, el Decreto-ley 3/2025, en vigor desde abril de 2025, crea entidades urbanísticas de colaboración que elaboran los informes técnicos de las licencias, con el objetivo de bajar de dos años a menos de seis meses. Para un promotor con constructora propia, como Santana, la reducción de plazos tiene un efecto directo en el calendario de cada desarrollo. La norma regula además las viviendas asequibles incentivadas, de propiedad privada y pensadas para alquiler de residencia habitual.

Con ese marco, el modelo que aplicó Santiago Santana Cazorla, con terreno bien situado, promotora propia y constructora integrada, resulta una referencia útil para quien planifica hoy una promoción en las islas, ya que los trámites y el acceso a parcelas siguen siendo los factores que más pesan.

Sobre Santiago Santana Cazorla

Santana nació en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, y empezó a trabajar siendo niño. Se independizó con un camión y fundó junto a su hermano la constructora Hermanos Santana Cazorla, origen del Grupo Santana Cazorla.

Con los años, el Grupo Santana Cazorla amplió su actividad a la construcción y la obra civil, la promoción inmobiliaria, el turismo, la automoción y las actividades deportivas y de ocio, con sedes en Gran Canaria, Madrid y Frankfurt. Entre las obras en las que participó figuran puertos, autopistas y el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en UTE con FCC Construcciones.