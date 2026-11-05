La serie de terremotos en Canarias continua: el más fuerte llegó esta madrugada

Magnitud 2,5 al suroeste de Fuerteventura: el mayor terremoto de la semana en Canarias

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LO ESENCIAL Magnitud dos coma cinco. Diecisiete kilómetros de profundidad. El mayor de toda la serie. Diez movimientos desde el martes. Nadie lo ha sentido.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado esta madrugada el mayor de los terremotos registrados en Canarias desde que arrancó el episodio el pasado martes. Fue a las 06:01 horas y alcanzó magnitud 2,5 mbLg.

Con este, ya son diez los terremotos localizados en aguas de Canarias en poco más de un día y medio.

Dónde han sido los terremotos de esta madrugada

El IGN sitúa el epicentro en la zona que su boletín etiqueta como Atlántico-Canarias, en mar abierto. Las coordenadas lo colocan al suroeste de Fuerteventura, a unos sesenta kilómetros de la punta de Jandía.

La profundidad fue de 17 kilómetros, exactamente la misma que la del movimiento de 2,4 localizado ayer frente a Lanzarote.

Por qué este terremoto destaca sobre los demás

Por una razón medible. El IGN calcula para Canarias una magnitud media de 1,9 en los últimos treinta días. Este de esta madrugada la supera, igual que hizo el de ayer.

Aun así, hablamos de un movimiento débil. La percepción en superficie suele empezar a notarse a partir de magnitud 2,5 o 3, y este se queda justo en el borde, además de producirse en mar abierto y a diecisiete kilómetros bajo el fondo.

Lo que sí llama la atención es la dispersión. Los terremotos de estos dos días no están concentrados en un punto, sino repartidos entre el entorno marino de Tenerife, El Hierro y una franja atlántica que va desde el norte de Lanzarote hasta el suroeste de Fuerteventura, más de ciento setenta kilómetros de distancia entre los extremos.

Qué significan diez terremotos en Canarias en día y medio

El archipiélago registra alrededor de dos mil terremotos al año, según los datos del propio organismo. Son más de cinco diarios de media, así que diez en algo más de treinta horas está por encima de lo corriente, pero dentro de rangos conocidos.

Que los eventos estén separados por cientos de kilómetros es además un argumento en contra de leerlos como un único fenómeno. Una serie sísmica propiamente dicha es un racimo de movimientos concentrados en un mismo punto y en pocas horas.

No hay ninguna alerta activa ni se ha modificado el nivel del semáforo volcánico en ninguna isla. Los boletines, sujetos a revisión, se actualizan de forma continua en la web del IGN.