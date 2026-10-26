La ULPGC avisa que Canarias es el “lugar perfecto” para el mosquito del virus Shamonda: «Ya hay dos especies aquí»

Un catedrático de la ULPGC confirma que Canarias tiene los insectos que transmiten el virus Shamonda

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LO ESENCIAL En Canarias hay dos especies implicadas. La población de insectos está libre del virus. El primer caso humano se detectó en Francia. El patógeno se conoce desde los años sesenta. No se transmite de persona a persona.

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Canarias reúne las condiciones climáticas perfectas para el insecto que transmite el virus Shamonda, y en las islas ya conviven dos de las especies implicadas en su transmisión. Lo ha confirmado este lunes el catedrático y epidemiólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Bismarck Poveda, en declaraciones.

Ahora el matiz, que es tan importante como el titular: el patógeno no está aquí. Poveda fue explícito al señalar que «afortunadamente, el virus no ha llegado» y que la población autóctona de estos insectos en el archipiélago está libre de él. No hay motivo de alarma, hay motivo de vigilancia. Son cosas distintas.

Qué es el virus Shamonda y por qué se habla ahora de él

El virus Shamonda no es nuevo. Pertenece al género Orthobunyavirus, dentro del serogrupo Simbu, y se identificó por primera vez en Nigeria en los años sesenta, aislado a partir de ganado bovino. Lleva décadas circulando entre vacas sin que nadie fuera del mundo veterinario le prestara demasiada atención.

Lo que ha cambiado son dos cosas. La primera, que durante el verano de 2026 emergió en Europa una variante distinta, bautizada provisionalmente como Shamonda europeo, detectada en explotaciones ganaderas de Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Austria, Bélgica y, ya en agosto y septiembre, en granjas lecheras del norte de Italia. En España también se ha detectado en granjas.

La segunda, y la que ha disparado el interés, es que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) confirmó el primer caso humano conocido: un paciente francés gravemente inmunodeprimido que recibía tratamiento por una enfermedad grave y que falleció a principios de octubre. El virus se detectó en la autopsia.

La investigación sigue abierta para aclarar cómo se infectó y, sobre todo, si el virus Shamonda causó o contribuyó al fallecimiento. Ese punto no está establecido.

En ganado, los síntomas de una infección aguda son fiebre, diarrea y una caída de la producción de leche de entre el diez y el veinte por ciento durante siete a diez días. En humanos, sencillamente no se sabe, porque hasta este caso no se había documentado ninguno.

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El insecto que lo transmite y por qué Canarias encaja

Conviene corregir algo que se repite mal en todas partes con el mosquito del virus. El virus Shamonda no lo transmite un mosquito en sentido estricto, sino los Culicoides, unos dípteros diminutos que en España se conocen como jejenes. Miden un par de milímetros, pican de forma dolorosa y son los mismos vectores implicados en la lengua azul y en el virus de Schmallenberg, dos viejos conocidos de la ganadería europea.

Canarias tiene clima para ellos durante todo el año, y tiene las especies. En el archipiélago están presentes Culicoides obsoletus y Culicoides scoticus, dos de las implicadas en la transmisión de este y otros bunyavirus. Que estén presentes no significa, insisten los especialistas, que estén transmitiendo nada.

Poveda apuntó además dos barreras naturales que juegan a favor del archipiélago: el océano Atlántico y el desierto del Sáhara. Son obstáculos considerables para un insecto de dos milímetros, aunque no absolutos, porque el movimiento de animales y mercancías es hoy la principal vía de entrada de cualquier patógeno de este tipo.

Qué riesgo real supone el virus Shamonda para las personas

Aquí conviene ser claro, porque la diferencia entre informar y alarmar está justo en este párrafo. Los especialistas consultados en los últimos días coinciden en una lectura prudente pero tranquilizadora.

David Roiz, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido tajante: el virus Shamonda no supone «ningún riesgo para la población general». No hay pruebas de que provoque enfermedad generalizada en humanos, aunque hagan falta más investigaciones para entender su capacidad de infectarnos.

Hay otro dato estructural que importa mucho: el virus Shamonda no se transmite entre personas. Tampoco de un rumiante a otro. Siempre necesita al insecto de por medio, lo que limita enormemente su capacidad de propagación. La Organización Mundial de la Salud ve poco probable que se extienda, y recuerda además que la actividad de los jejenes disminuye durante los meses fríos del año.

Lo que sí piden los expertos es reforzar la vigilancia. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ha reclamado coordinación entre salud pública, sanidad animal y medio ambiente, en la línea del enfoque One Health que promueve la OMS. Su posición resume bien el tono de todo este asunto: es una señal que conviene tomarse en serio desde el punto de vista científico y preventivo, sin caer en alarmismos.

Para Canarias, con un sector ganadero propio y un clima que favorece al vector durante todo el año, esa vigilancia es más relevante que en otros territorios. Pero a día de hoy el virus Shamonda no está en las islas.