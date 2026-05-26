Las mejores rutas en moto por Tenerife y por qué la isla es un paraíso para motoristas

Tenerife tiene algo que entiendes mejor cuando la recorres sobre dos ruedas. No es solo la comodidad de moverte a tu ritmo, sino la sensación de pasar, en una misma jornada, de una carretera costera con olor a mar a una subida volcánica donde el paisaje cambia en cada curva. Pocas islas concentran tantos contrastes en distancias tan manejables.

Además, el clima acompaña durante buena parte del año. En la costa sur puedes rodar con temperaturas agradables incluso cuando en otros destinos la moto queda aparcada durante meses. Eso sí, la isla tiene microclimas muy marcados: si subes al Teide o atraviesas Anaga, te conviene llevar una chaqueta y tomarte la ruta con margen, porque la altitud, la niebla y la humedad pueden cambiar bastante la experiencia.

Si llegas sin moto propia, una opción cómoda es alquilarla en el sur, cerca de las zonas turísticas principales. Paddock Motorbike es una empresa local de alquiler de motos en Tenerife Sur, con scooters y motos de mayor cilindrada para adaptar el vehículo al tipo de ruta que quieras hacer, desde paseos costeros hasta jornadas más largas por montaña.

Subir al Teide en moto

La subida al Teide es, probablemente, la ruta más especial para cualquier motorista que visita Tenerife. Puedes afrontarla desde La Orotava por la TF-21, desde Chío por la TF-38 o enlazar con la TF-24 hacia La Esperanza. Cada acceso tiene su carácter, pero todos comparten esa mezcla de bosque, lava, curvas amplias y miradores que hacen que el recorrido sea parte del viaje, no solo el camino hacia un destino.

La TF-21 te regala una transición muy marcada, desde el verde del norte hasta el paisaje lunar de las Cañadas del Teide. En el camino merece la pena parar en zonas como Roques de García, el Mirador de la Ruleta o el entorno del Llano de Ucanca, donde el volcán aparece con una presencia enorme y el silencio se nota incluso antes de apagar el motor.

La TF-38, desde Chío, suele sentirse más fluida y menos revirada que otros accesos, por eso resulta muy agradecida si buscas una subida progresiva. En cambio, la TF-24 hacia La Esperanza es una de esas carreteras que disfrutas por el ritmo de las curvas y por los miradores sobre el mar de nubes. Si puedes elegir, sube temprano o a última hora de la tarde, cuando hay menos tráfico turístico y la luz hace que el paisaje volcánico gane profundidad.

Anaga y sus carreteras verdes

Anaga es el otro gran escenario para recorrer Tenerife en moto. Aquí el paisaje cambia por completo: la carretera se estrecha, la vegetación se vuelve más densa y las curvas llegan casi sin descanso. La TF-12, con zonas como El Bailadero, Taganana o Benijo, te lleva por una Tenerife más salvaje, húmeda y atlántica, donde conviene bajar el ritmo y conducir con más suavidad.

Esta ruta no va de velocidad, sino de atención. Puedes encontrarte tramos sombríos, humedad en el asfalto, ciclistas, senderistas y coches que se detienen para mirar el paisaje. Con una moto ligera se disfruta mucho, porque te permite entrar mejor en las curvas cerradas y moverte con más naturalidad en carreteras estrechas. Aun así, si tienes experiencia, una moto de media cilindrada también encaja muy bien por estabilidad y respuesta.

Masca, Teno y el norte más técnico

La zona de Masca y el Parque Rural de Teno es una de las más espectaculares de la isla, pero también una de las que más respeto pide. La carretera entre Santiago del Teide y Masca es corta, estrecha y con muchas curvas cerradas. No necesitas hacer muchos kilómetros para sentir que estás en una ruta de montaña de verdad, con barrancos profundos, paredes rocosas y miradores donde apetece parar más de una vez.

Si vienes desde el norte, puedes sumar La Orotava, Icod de los Vinos, Garachico y Buenavista del Norte. La ruta combina pueblos con encanto, costa, piscinas naturales, zonas de acantilados y tramos muy técnicos. En este tipo de recorrido, lo mejor es no apurar horarios: las paradas forman parte del plan, y cuanto más tranquilo conduzcas, más disfrutarás de la carretera y del paisaje.

Rutas costeras para ir sin prisa

No todo en Tenerife tiene que ser montaña. Si prefieres una experiencia más relajada, puedes recorrer la costa sur y oeste desde Los Cristianos, Playa de las Américas o Costa Adeje hacia Los Gigantes. Es una ruta cómoda para disfrutar del océano, hacer paradas en miradores y moverte entre zonas turísticas sin depender de horarios ni aparcamientos complicados.

Aquí el scooter tiene mucho sentido. Para trayectos por costa, pueblos y distancias medias, un scooter es práctico, ágil y fácil de aparcar. En cambio, si quieres enlazar costa, Teide, Masca y Anaga en una misma jornada, te irá mejor con una moto de mayor cilindrada, más estable en subidas largas y más cómoda cuando el recorrido acumula kilómetros.

¿Scooter o moto de mayor cilindrada?

Elegir bien el vehículo cambia mucho la experiencia. Para moverte por el sur, visitar playas, hacer rutas costeras o acercarte a miradores accesibles, el alquiler de scooters en Tenerife puede ser una alternativa muy cómoda. Te permite viajar ligero, aparcar con facilidad y disfrutar de la isla sin complicarte demasiado.

Si tu idea es hacer rutas en moto por Tenerife con desnivel, carreteras de montaña y tramos largos, una moto de mayor cilindrada te dará más margen. No se trata solo de potencia: también ganas estabilidad, mejor frenada, más comodidad y más capacidad para afrontar cambios de temperatura. En recorridos hacia el Teide, Anaga o Masca, esa diferencia se nota, sobre todo si viajas con acompañante o llevas algo de equipaje.

Tenerife se disfruta mejor sobre dos ruedas

Tenerife es un paraíso para motoristas porque no depende de una sola ruta. Puedes subir al Teide por carreteras volcánicas, perderte entre curvas verdes en Anaga, asomarte a los barrancos de Masca o bajar hacia la costa para rodar junto al Atlántico. Todo está relativamente cerca, pero cada tramo parece pertenecer a una isla distinta.

Por eso, recorrer Tenerife en moto tiene algo de libertad sencilla: eliges tu horario, decides tus paradas y cambias de paisaje sin encerrarte en un coche. Con un scooter puedes vivir la isla de forma cómoda y ligera; con una moto de mayor cilindrada, puedes plantearte rutas más largas y completas. En ambos casos, lo importante es lo mismo: conducir sin prisa, mirar lejos y dejar que Tenerife haga el resto.