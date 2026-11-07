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Las ocho islas de Canarias en prealerta por riesgo de inundaciones por la borrasca

Canarias entra en prealerta por inundaciones y estos son los tres riesgos que señala Emergencias

Alba Herrera
Alba Herrera · hace 8 segundos
Mapa de la borrasca a Bruna a Canarias - AEMET
El tiempo en Canarias · AEMET

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por riesgo de inundaciones en todas las Islas a partir de las 21:00 horas de este sábado 7 de noviembre, por el paso de la borrasca de alto impacto Bruna.

Y ha concretado algo que normalmente no concreta: los tres tipos de incidencia que teme con datos de la AEMET en Canarias.

Los tres riesgos de inundaciones que señala Emergencias

La Dirección General de Emergencias ha advertido específicamente de la posibilidad de:

  • Crecidas repentinas de barrancos. El fenómeno más peligroso del archipiélago, porque el agua baja por cauces que pueden estar secos minutos antes.
  • Inundaciones urbanas. Acumulaciones importantes de agua en poco tiempo en zonas habitadas.
  • Saltos de oleaje. En el litoral, coincidiendo con la alerta por fenómenos costeros.

El motivo es que Bruna puede dejar chubascos intensos y persistentes, capaces de provocar acumulaciones importantes de agua en muy poco tiempo. No es la cantidad total lo que genera el riesgo de inundaciones, sino la velocidad a la que cae.

La prealerta afecta a toda Canarias, aunque eso no significa que se vayan a producir inundaciones en todos los municipios. Es una medida preventiva ante la posibilidad de que las lluvias provoquen incidencias.

Qué más ha activado Canarias además de las inundaciones

La prealerta por riesgo de inundaciones no va sola. Estas son todas las situaciones declaradas:

  • Alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, desde las 21:00 del sábado. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, en prealerta.
  • Prealerta por tormentas en todas las Islas, desde las 21:00.
  • Alerta por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste del archipiélago desde las 18:00 del sábado. El resto de la costa, en prealerta.
  • Alerta por viento desde las 12:00 del sábado en las islas occidentales y Gran Canaria.

Conviene recordar la diferencia: la alerta es un escalón por encima de la prealerta en el sistema de emergencias de Canarias.

Por qué los barrancos son el principal peligro

Las recomendaciones de autoprotección frente a inundaciones coinciden en todos los organismos y giran en torno a lo mismo:

  • Evitar los cauces de barrancos, aunque estén secos.
  • No atravesar carreteras inundadas, ni a pie ni en vehículo.
  • Alejarse de las zonas costeras expuestas.
  • Extremar las precauciones en áreas arboladas y laderas.

El Cabildo de Gran Canaria puso el acento esta semana, en su reunión con los ayuntamientos, precisamente en la revisión y limpieza de cauces y desembocaduras, que es donde el agua se embalsa cuando encuentra obstáculos.

Cuándo y por dónde empieza

El episodio entra por el oeste. La actividad tormentosa comenzará en La Palma durante las últimas horas de la tarde del sábado y avanzará hacia el este a lo largo del domingo.

La AEMET en Canarias ha fijado para el domingo avisos naranjas por acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, y de 80 litros en Gran Canaria desde el mediodía.

Emergencias ha reconocido una elevada incertidumbre sobre dónde se formarán los núcleos más intensos, de modo que las previsiones pueden cambiar durante las próximas horas.

Ante cualquier emergencia en Canarias, el teléfono es el 1-1-2.

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