Las zonas de Canarias donde un terremoto se nota el doble que en otras por estos motivos

Hay calles de Canarias donde un terremoto se nota el doble que en la de al lado

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LO ESENCIAL El mismo seísmo se nota distinto según el barrio. Los suelos blandos amplifican la sacudida. Los rellenos son los peores para un terremoto. La topografía también multiplica el efecto. El método estándar falla en terreno volcánico.

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Ocurre en Canarias cada vez que tiembla un poco. Alguien en Santa Cruz jura que ha notado el terremoto, los muebles vibrando y la lámpara moviéndose, y alguien a tres calles de distancia no se ha enterado de nada. Los dos tienen razón, y la explicación no está en el epicentro: está debajo de sus pies y la red sísmica de Canarais del IGN lo detecta.

Se llama efecto de sitio, y es uno de los conceptos peor entendidos de la sismología. Explica por qué un mismo seísmo, con la misma magnitud y el mismo foco, puede producir sacudidas que difieren en varios grados de intensidad entre puntos separados por unos cientos de metros.

Qué hace el suelo con la onda de un terremoto

La magnitud de un terremoto es un número único que las estaciones sísmicas de Canarias analizan: mide la energía liberada en el foco. La intensidad, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Mide lo que se siente en superficie, y cambia de un punto a otro. De ahí que el IGN publique mapas con varios grados de intensidad para un único evento.

El mecanismo es físico y bastante intuitivo una vez se entiende. Cuando la onda sísmica viaja por roca dura se propaga rápido y con poca amplitud. Al llegar a una capa de material blando, sedimentos, arenas o rellenos, la onda se frena. Y como la energía se conserva, lo que pierde en velocidad lo gana en amplitud.

Es el mismo principio que una ola al llegar a la orilla: frena al tocar fondo y crece. La onda sísmica hace exactamente eso al pasar de la roca al suelo blando.

A eso se suma el atrapamiento. Cuando una capa de suelo blando descansa sobre un sustrato rocoso duro, las ondas quedan rebotando dentro de ese sándwich y se refuerzan entre sí. Si la frecuencia de la onda coincide con la frecuencia propia de esa capa, aparece la resonancia y la amplificación se dispara.

Hay un tercer factor que en Canarias importa especialmente: el efecto topográfico. Las crestas, los bordes de barranco y las lomas concentran la energía sísmica en su cima. Una casa en alto de un lomo nota más un terremoto que la misma casa al pie de ese lomo, aunque estén a doscientos metros.

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Dónde se amplifica más un terremoto en Canarias

La regla general vale en todas partes: cuanto más joven y menos consolidado es el material, mayor es la amplificación. En términos de Canarias, eso apunta a las zonas construidas sobre rellenos, los fondos de barranco colmatados, los depósitos de ladera, las arenas costeras y los suelos de alteración.

Justo lo contrario ocurre sobre basalto masivo o sobre coladas compactas, donde el efecto de sitio es mínimo y la sacudida se queda en lo que marca la distancia al epicentro.

Y aquí está el detalle que convierte al archipiélago en un caso singular. La mayoría de las ciudades canarias han crecido precisamente sobre rellenos, desembocaduras de barranco y plataformas ganadas al mar, que son los terrenos con mayor potencial de amplificación. No por imprudencia, sino porque eran el único suelo llano disponible en islas donde todo lo demás tiene pendiente.

El problema que tiene Canarias para medir esto

Lo normal, en sismología, es estimar la amplificación a partir de un parámetro llamado Vs30, la velocidad de las ondas de corte en los primeros treinta metros de profundidad. Existe una metodología internacional de referencia, la de Borcherdt, que se usa en medio mundo para elaborar mapas de amplificación sísmica.

Pues bien: una investigación que analizó la amplificación sísmica en El Hierro mediante la distribución de la velocidad de la onda de corte en los primeros treinta metros llegó a una conclusión incómoda. Esa metodología no es adecuada en una región volcánica como el archipiélago canario, por las limitaciones que presentan esos mapas para cuantificar con precisión el efecto de sitio en la isla.

El trabajo recomienda expresamente que en el resto de Canarias se empleen otras metodologías de microzonación, basadas en medidas de campo, que permitan determinar con mayor exactitud la velocidad de las ondas y la amplificación real.

La razón de fondo es que el subsuelo volcánico no se parece a una cuenca sedimentaria. Es un apilamiento irregular de coladas, piroclastos, tubos vacíos y niveles de escoria, con contrastes brutales entre materiales a escala de metros. Un modelo pensado para capas horizontales de sedimento no captura eso.

La consecuencia práctica es que el mapa fino de qué barrio tiembla más en Canarias todavía está por hacer en buena parte del archipiélago. Y en un territorio donde los organismos registran unos dos mil terremotos al año, saberlo no es un asunto académico: es la base de cualquier norma de construcción y de cualquier plan de emergencia serio.