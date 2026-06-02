Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’

La cadena de supermercados agrupa su oferta de bazar en seis categorías: cocina y cuidado del hogar; bricolaje y jardín; deporte y tiempo libre; hogar y decoración; moda y accesorios; y bebé, infantil y juguetes

SILVERCREST, PARKSIDE, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA y LUPILU se convierten en las marcas de referencia de cada categoría

Lidl da un nuevo paso en la evolución de su experiencia de compra con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’, un nuevo concepto que reorganiza su surtido de bazar en seis grandes universos. En Canarias la cadena cuenta con 39 tiendas donde esta medida se aplicará de forma progresiva, al igual que en el resto de España. Este proyecto está pensado para responder de forma más sencilla e intuitiva a las necesidades reales de sus clientes y convertir sus marcas propias en los principales referentes de cada categoría.

Con esta evolución, la compañía transforma una de las secciones más icónicas de sus tiendas en un espacio más claro, ordenado e inspirador, en el que los clientes podrán encontrar con mayor facilidad los productos que necesitan para su día a día y realizar nuevos descubrimientos.

Este nuevo proyecto nace después de que Lidl haya implementado una nueva y actualizada identidad a sus marcas de referencia, como por ejemplo SILVERCREST y CRIVIT, redefiniendo los propios productos y packaging con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y preferencias de los fans de los lanzamientos de bazar. Cada semana, la cadena de supermercados irá presentando novedades en cada sección manteniendo su premisa de sorprender e inspirar a sus clientes.

La nueva estructura se articula en torno a seis mundos: cocina y cuidado del hogar, con SILVERCREST; bricolaje y jardín, con PARKSIDE; deporte y tiempo libre, con CRIVIT; hogar y decoración, con LIVARNO; moda y accesorios, con ESMARA; y bebé, infantil y juguetes, con LUPILU. Todos ellos forman parte del universo de marcas propias de referencia de Lidl y refuerzan la apuesta de la compañía por ofrecer productos funcionales con la mejor relación calidad-precio.

“Hoy en día, los consumidores esperan algo más que realizar una simple compra funcional: buscan orientación, sencillez, una experiencia de compra cómoda y completa y soluciones innovadoras que les sorprendan. De hecho, este proyecto sigue esta premisa, seguir sorprendiendo a nuestros clientes con nuestros artículos. Con ‘Tus Mundos Lidl’ estructuramos nuestra oferta de bazar de una forma mucho más clara e intuitiva, reforzando nuestras marcas propias de referencia para ayudar a nuestros clientes a encontrar antes lo que buscan, mejorando así su día a día.”, señala Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España.

Con esta nueva disposición, basada en las necesidades reales de los clientes, el recorrido por la tienda resulta mucho más intuitivo gracias a una identidad visual más clara y reconocible. Las seis áreas están claramente señalizadas y diferenciadas por colores en bloques temáticos a lo largo de un circuito continuo. Esta estructura transforma el momento de compra en una experiencia más agradable y consciente, ideal para complementar la cesta de la compra habitual. El objetivo es pasar de buscar a encontrar rápidamente: que quien necesite una herramienta, un producto para la cocina, ropa deportiva o artículos para los más pequeños pueda localizarlo de forma más rápida y sencilla.

Además, este nuevo concepto destaca por su flexibilidad comercial a lo largo del año, adaptando de forma dinámica los espacios de la tienda física a los deseos estacionales de los clientes, por ejemplo, con un mayor enfoque en productos de jardinería en primavera o en textiles para el hogar en invierno.

Esta evolución no es sólo física, es una estrategia que el cliente ve reflejada exactamente igual en la tienda online y en la app Lidl Plus, consolidando una experiencia omnicanal más clara y conectada. De esta forma, Lidl continúa avanzando para que sus clientes puedan acceder a su universo de productos de bazar allí donde lo necesiten, con una propuesta más sencilla, ordenada y adaptada a sus hábitos de compra.