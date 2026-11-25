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El restaurante italiano abrió en 2014, un año antes que el Hard Rock Hotel, y sigue bajo la misma gestión desde el primer día.

En una zona donde los locales cambian a menudo de manos, L’Incontro es una excepción. Este restaurante italiano de Playa Paraíso, en el municipio de Adeje, lleva doce años con el mismo propietario, la misma filosofía y un horno de leña que se ha convertido en su seña de identidad.

L’Incontro abrió sus puertas en julio de 2014. El primer local estaba bajo los arcos situados frente a la que hoy es la piscina del Hard Rock Hotel, que abriría un año después. Detrás estaba Gabriele Di Marcoberardino, natural de Pescara, que llegó a Tenerife buscando un cambio de vida y más oportunidades de las que veía en Italia.

«Empezamos tres personas y, luchando año tras año, hemos llegado a ser once», cuenta. Ese crecimiento les permitió trasladarse a su ubicación actual, en la rotonda de Playa Paraíso, e instalar un horno de leña, hoy el centro de la casa.

Doce años en Playa Paraíso

Playa Paraíso es una zona costera del suroeste de Tenerife, en el municipio de Adeje, muy cerca de Callao Salvaje y a pocos minutos de Costa Adeje. En la última década ha crecido con nuevos hoteles y complejos de apartamentos vacacionales, y con ellos han llegado muchos restaurantes. L’Incontro estaba allí antes que la mayoría: abrió cuando el Hard Rock Hotel aún no había abierto y ha visto cómo la zona se transformaba a su alrededor.

Cocina italiana auténtica en el sur de Tenerife

La cocina de L’Incontro es italiana y recoge recetas de distintas regiones, sin limitarse a las de los Abruzos, la tierra de su propietario. La pasta fresca se elabora al momento, sin precocinar, y la carta se apoya en productos originales italianos.

Gabriele lo tiene claro: «Si la gente quiere calidad, la calidad tiene un precio, porque nuestros productos son auténticos». Esa apuesta no está reñida con la generosidad. En L’Incontro las raciones son abundantes y los precios, justos.

Pizza de larga fermentación en horno de leña

La masa es el punto de partida de todo. En L’Incontro la pizza fermenta un mínimo de 48 horas, y para algunas pizzas especiales llega a las 72. Es una masa directa, elaborada con una selección de harinas y con un agua tratada para corregir su pH, una receta propia de la casa.

Una fermentación larga da tiempo a que la masa desarrolle aroma y una textura más ligera, con un borde que se infla en el horno de leña. Es el mismo principio que siguen muchas pizzerías napolitanas y romanas, y que en L’Incontro se aplica tanto a la pizza como a la focaccia.

La focaccia al romero es una de las especialidades que más sorprende a los clientes. Sale del mismo horno de leña que la pizza.

Qué pedir en L’Incontro

Entre los platos que definen la casa están las tagliatelle L’Incontro, en la carta desde la apertura: pasta hecha en casa con salmón, gambas, tomate y un toque de nata que liga la salsa sin hacerla pesada. También destaca la pasta allo scoglio, con marisco, uno de los clásicos de la cocina italiana de mar.

La carta incluye además algunos platos de la cocina local para quien prefiere sabores de aquí, como la paella, las gambas al ajillo y el queso de cabra.

Una carta que sigue las estaciones

La carta de L’Incontro cambia cada cuatro o cinco meses. «Seguimos las estaciones», resume Gabriele, y ahora llega la carta de invierno, con platos pensados para los meses más frescos. «Hay que renovarse; si no, te quedas atrás».

Menús de degustación temáticos cada mes

Una vez al mes, el restaurante organiza un evento con un menú de degustación temático. Es la ocasión para probar platos fuera de carta y combinarlos con los vinos de la bodega.

Gabriele se ha formado como sumiller y ha construido una carta de vinos amplia y particular. Además de las catas, el restaurante organiza eventos con un cortador profesional de jamón Cinco Jotas de bellota.

La misma gestión desde 2014

Gabriele subraya que L’Incontro es uno de los restaurantes más veteranos de Playa Paraíso. «Muchos locales han cambiado de gestión una o dos veces. Nosotros somos los mismos desde el principio», afirma.

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Su clientela es sobre todo turística, ya que Playa Paraíso es una zona de hoteles y apartamentos vacacionales, y muchos clientes repiten. «Apostamos por la calidad, no por la cantidad ni por bajar precios», dice. «Quien nos conoce viene cuando quiere comer bien y quedar bien».

Preguntas frecuentes

¿Dónde está L’Incontro?

En el Centro Comercial Oasis, en la Avenida de Adeje 300, en Playa Paraíso (Adeje), en el sur de Tenerife.

¿Tienen pizza en horno de leña?

Sí. Todas las pizzas y la focaccia se cuecen en horno de leña, con una masa que fermenta un mínimo de 48 horas.

¿Hacen pasta fresca?

Sí. La pasta fresca se elabora al momento, sin precocinar. Su plato más conocido son las tagliatelle L’Incontro.

¿Desde cuándo está abierto?

Desde julio de 2014, siempre con el mismo propietario, Gabriele Di Marcoberardino.

¿Tienen platos españoles?

Sí. Además de la cocina italiana, la carta incluye paella, gambas al ajillo y queso de cabra.

¿Organizan eventos?

Sí. Una vez al mes hay un menú de degustación temático, además de catas de vino y eventos con jamón de bellota.

Información práctica

Restaurante L’Incontro

Dirección: Avenida de Adeje 300, Centro Comercial Oasis I y II, locales 13 y 14, Playa Paraíso, Adeje (Tenerife)

Reservas (teléfono y WhatsApp): +34 610 34 05 76