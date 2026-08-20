Llega a Canarias un «potaje meteorológico» según la AEMET: lluvias, sol y viento muy fuerte

Lluvia, calor y rachas muy fuertes a la vez: el viernes más revuelto del verano en Canarias según la AEMET

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LO ESENCIAL La AEMET prevé lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. En las vertientes sur y oeste de Gran Canaria podrían superarse los 32 grados. Se esperan rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. El mar registrará fuerte marejada y mar de fondo de uno a dos metros. Valverde tendrá una máxima de 22 grados frente a los 31 de Santa Cruz de Tenerife.

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Hay días en que el archipiélago que según la AEMET se empeña en demostrar que no es un territorio, sino ocho. Este viernes 21 de agosto es uno de ellos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Canarias reúne casi todos los ingredientes posibles en la misma jornada: lluvia en unas zonas, más de treinta grados en otras, rachas de viento localmente muy fuertes y un mar que se pone incómodo. Un potaje en toda regla.

El dato que mejor lo resume cabe en dos cifras. Mientras en Valverde, en El Hierro, la máxima se quedará en 22 grados, en Santa Cruz de Tenerife se alcanzarán 31. Nueve grados de diferencia entre dos capitales del mismo archipiélago y en el mismo día.

Lluvia arriba y más de 32 grados abajo: el reparto de la AEMET

El esquema general que dibuja la AEMET en Canarias es de intervalos nubosos, con un matiz decisivo según dónde se esté. En el norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, abriendo algún claro durante la tarde. En el resto del territorio, poco nuboso, con intervalos ocasionales en zonas de interior de La Palma y Tenerife.

Las islas orientales van por libre. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos durante la primera mitad del día y las últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas hasta mediodía y amplios claros por la tarde. Es decir, empiezan tapadas y acaban despejadas.

Y al mismo tiempo, el calor sigue apretando en el sur. En las vertientes sur y oeste de Gran Canaria podrían superarse los 32 grados. En Tenerife se rebasarán localmente los 30 en la vertiente sureste, y también se superarán esos 30 grados en el sureste de Lanzarote y en zonas de interior y sur de Fuerteventura. Las máximas bajarán ligeramente, eso sí, en las medianías de las islas montañosas.

La explicación de ese contraste es la de siempre en Canarias y conviene recordarla: el alisio del norte empuja humedad contra las vertientes de barlovento, donde la inversión térmica la retiene y la convierte en nubosidad y en llovizna. En sotavento, el mismo aire baja ya seco y se recalienta por compresión. Veinte kilómetros bastan para pasar de coger paraguas a buscar sombra.

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El reparto por capitales lo dice todo: Arrecife 30 grados, Santa Cruz de Tenerife 31, San Sebastián de La Gomera 30, Puerto del Rosario 28, Santa Cruz de La Palma 28, Las Palmas de Gran Canaria 27 y Valverde 22. Siete capitales y nueve grados de recorrido entre la más cálida y la más fresca.

El viento y el mar, los dos ingredientes que casi nadie mira según la AEMET

Aquí está la parte que de verdad condiciona los planes del fin de semana y que suele quedar sepultada bajo las temperaturas. El viento soplará moderado de norte a nordeste, pero con intervalos fuertes en zonas muy concretas: el interior de Lanzarote, el sur de Jandía en Fuerteventura y las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

Y en esas zonas la AEMET señala probabilidad de rachas localmente muy fuertes. El aviso alcanza al litoral este, el extremo oeste y la fachada sureste del área metropolitana en Tenerife; a la vertiente sureste y el extremo oeste en Gran Canaria; a los extremos sureste y noroeste en La Palma; a las vertientes sureste y noroeste en La Gomera; y a los extremos sureste y oeste y la zona de El Pinar en El Hierro. Si hay toldo, sombrilla o cualquier cosa suelta en una azotea, este es el día de asegurarla.

El mar completa el cuadro y merece atención especial. Se prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando localmente a 6, con marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

Ese mar de fondo según la AEMET tiene además una particularidad poco habitual que conviene subrayar: en las aguas costeras de El Hierro, Tenerife y La Gomera será del sur. Traducido a la práctica, significa que las playas del sur de esas tres islas, que suelen ser el refugio cuando el norte se pone bravo, pueden estar precisamente este viernes con más movimiento del esperado. En las costas del suroeste, en cambio, dominarán las brisas.

Con este panorama según la AEMET, el plan sensato depende por completo de la vertiente. Si el objetivo es sol, el sur y el oeste de Gran Canaria y Tenerife y la tarde en las islas orientales van a acompañar sin discusión. Si el destino es el norte de cualquier isla montañosa, conviene contar con nubes y alguna llovizna. Y si el plan incluye barco, pesca o baño en zona expuesta, el dato a mirar no es el termómetro sino el estado del mar.

La AEMET actualiza su predicción varias veces al día, así que la última consulta antes de salir de casa sigue siendo la que manda, especialmente en una jornada en la que el archipiélago va a comportarse como ocho territorios distintos a la vez.