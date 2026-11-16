Lleva seis semanas prohibido por la DGT y casi ningún conductor se ha enterado: el cambio en los semáforos

Hay una combinación de luces que ya no puede darse en un paso de peatones y está en el BOE para el conductor

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LO ESENCIAL Está en vigor desde el 1 de octubre de 2026 El ámbar intermitente no puede coincidir con el verde fijo del peatón Debe ir precedido siempre de la luz roja no intermitente No lo aprueba la DGT, sino un real decreto del Gobierno Los titulares de las vías deben adaptar los cruces incompatibles

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Hay una combinación de luces para el conductor que desde hace seis semanas no puede darse en ningún paso de peatones regulado por semáforo en España. No la ha prohibido la DGT mediante una circular ni una campaña: está en el Boletín Oficial del Estado desde junio y se aplica desde el 1 de octubre. La mayoría de los conductores no se ha enterado.

La combinación de luces que la DGT ya no permite

El cambio afecta a los pasos de peatones que tienen semáforo propio para peatones. A partir de la entrada en vigor de la norma, la luz ámbar intermitente para los vehículos no puede coincidir con la luz verde fija para los peatones.

Hasta ahora era una situación habitual en muchos cruces para un conductor: el peatón tenía su verde y el conductor que giraba se encontraba un ámbar intermitente, que obliga a extremar la precaución pero no a detenerse. Esa coincidencia dejaba la decisión en manos de la interpretación de cada uno.

La norma añade además un segundo requisito: ese ámbar intermitente debe ir precedido siempre de una luz roja no intermitente. Es decir, el conductor tiene que haber parado antes.

Lo que dice exactamente el BOE, y no la DGT

Conviene precisar la autoría para el conductor, porque se está contando mal. La norma es el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación «en materia de protección a usuarios vulnerables de la vía». Se publicó en el BOE número 155, del 26 de junio de 2026.

No es, por tanto, una decisión de la DGT, que es el organismo encargado de aplicarla y vigilarla, sino un real decreto aprobado por el Gobierno. La modificación concreta afecta al párrafo d) del apartado 4.2 del anexo I del Reglamento, y su redacción literal es esta:

«Como norma general, en los pasos para peatones con semáforo reservado para peatones, la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde no intermitente para peatones y deberá ir precedida de la luz roja no intermitente.»

El mismo apartado mantiene lo que ya decía sobre el significado de esa luz: una luz amarilla intermitente, o dos alternativamente intermitentes, obligan a extremar la precaución y, en su caso, a ceder el paso, y no eximen de cumplir otras señales que obliguen a detenerse.

Desde cuándo se aplica y por qué suena a nuevo

La disposición final tercera del real decreto fija la entrada en vigor el 1 de octubre de 2026. Han pasado seis semanas.

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Que esté circulando ahora como novedad tiene una explicación sencilla: entre la publicación en el BOE, en junio, y la aplicación efectiva, en octubre, pasaron más de tres meses, y la adaptación de los cruces no se nota de un día para otro. Pero la norma lleva vigente mes y medio.

Conviene aclarar también lo que no hace. No elimina el ámbar intermitente de los semáforos españoles ni obliga a cambiar físicamente ninguna luz. Lo que regula es la programación: qué puede estar encendido a la vez y qué no.

Qué cambia para el conductor y qué para el peatón

Para el peatón y la DGT, el efecto es directo: cuando tenga su luz verde fija, ningún vehículo tendrá simultáneamente ámbar intermitente en ese cruce. Desaparece la zona gris en la que ambos creían tener algún tipo de derecho de paso.

Para el conductor, el cambio es de secuencia. Donde antes podía encontrarse el ámbar directamente, ahora ese ámbar tiene que llegar después de un rojo fijo. En la práctica, implica detenerse antes de encontrarse la luz que permite avanzar con precaución.

El contexto de la reforma lo explica su propio título: protección a usuarios vulnerables de la vía. Es decir, peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, que son quienes se llevan la peor parte en los atropellos urbanos.

La pregunta que nadie ha hecho todavía en Canarias

Y aquí queda lo que ningún medio ha planteado. La norma no se limita a los semáforos nuevos. Los titulares de las vías deben adaptar los cruces existentes cuya programación no sea compatible con lo que ahora exige el Reglamento.

En Canarias, esos titulares son los ayuntamientos y los cabildos, cada uno en las vías de su competencia. La norma entró en vigor el 1 de octubre sin un periodo transitorio específico para esa adaptación.

Lo que no consta públicamente es cuántos cruces del Archipiélago tenían una programación incompatible, cuántos se han revisado desde entonces y cuántos siguen funcionando como antes. No hay ningún balance publicado, ni autonómico ni municipal.

Cualquiera puede comprobarlo por su cuenta con solo mirar un paso de peatones con semáforo: si el peatón tiene verde fijo y el coche que gira tiene ámbar intermitente al mismo tiempo, ese cruce no cumple lo que el BOE exige desde hace seis semanas.

El texto completo del real decreto está publicado en abierto y puede consultarlo cualquier conductor, peatón o técnico municipal.