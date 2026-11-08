Lo que deja Bruna en Canarias: un centro de salud inundado, siete vuelos desviados y 112 por hora

Siete vuelos desviados, un herido y un ambulatorio anegado: el balance de Bruna en Canarias

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LO ESENCIAL Un centro de salud inundado. Siete vuelos desviados. Ciento doce kilómetros por hora. Dieciséis incidencias y un herido. Tres puntos por encima de cien.

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La borrasca Bruna llegó a Canarias más débil de lo que anunciaban los modelos. Pero ha dejado un centro de salud inundado, una carretera cerrada, siete vuelos desviados y tres puntos del archipiélago por encima de los 100 kilómetros por hora.

Este es el balance de la jornada.

Lo más grave que ha dejado la borrasca Bruna

Ocurrió en Agaete, en el noroeste de Gran Canaria, donde la borrasca descargó con una intensidad que no se correspondía con el resto del archipiélago.

El agua provocó inundaciones en el Centro de Salud del municipio y en sus alrededores.

A eso se suma el cierre de la GC-200 entre Agaete y El Risco por desprendimientos tras las lluvias, una de las carreteras más expuestas de la isla.

Es el episodio que mejor resume la jornada: una borrasca globalmente más floja de lo previsto, pero con puntos concretos donde descargó con fuerza suficiente para anegar un centro sanitario.

Siete vuelos desviados por la borrasca Bruna

El aeropuerto de La Palma ha sido el más castigado del día. Según el balance de operaciones facilitado por Aena, las condiciones meteorológicas provocaron el desvío de siete vuelos.

Los aparatos afectados tenían su origen en:

Tenerife Sur y Gran Canaria , en conexiones interinsulares

y , en conexiones interinsulares Madrid

Múnich, Zúrich y Hamburgo

Las aeronaves fueron redirigidas a Tenerife Sur y Gran Canaria.

Además, hubo una cancelación: el vuelo NT313 de Binter en Canarias, que debía conectar La Palma con Gran Canaria, no llegó a operar.

Las rachas que ha registrado la borrasca Bruna en Canarias

El viento fue, desde el primer momento, el fenómeno que de verdad golpeó a Canarias. Tres estaciones superaron la barrera de los cien kilómetros por hora:

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Izaña (Tenerife): 112 km/h

112 km/h Roque de Los Muchachos (La Palma): 106 km/h

106 km/h Alto Igualero, Vallehermoso (La Gomera): 103 km/h

Son todas estaciones de altura, de modo que esas cifras no representan lo que se notó en costa. Pero confirman lo que advertía el boletín de la AEMET, que anticipaba que en cumbres se superarían los 100.

Las lluvias, en cambio, se quedaron muy por debajo de lo previsto. Los acumulados hasta las ocho de la mañana no pasaban de 8,6 litros en Fuencaliente, cuando los avisos manejaban umbrales de hasta cien litros en doce horas.

Las incidencias y el herido de La Palma

El 112 contabilizó 16 incidencias desde la medianoche, concentradas principalmente en Tenerife y La Palma.

La jefa de servicio de la Dirección General de Emergencias, Montserrat Román, detalló que una decena estuvieron relacionadas con «caída de ramas, árboles, desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico», además de desprendimientos de objetos sobre carreteras y vías públicas.

La más grave se produjo en Santa Cruz de La Palma, donde un vecino resultó herido por el impacto de una silla desplazada por el viento y fue trasladado a un centro sanitario.

En La Gomera se cerró de forma preventiva la carretera CV 14 en la zona de El Rejo, y en Gran Canaria cayeron varios árboles sobre la línea de media tensión en Moya.

Cómo queda Canarias tras la borrasca Bruna

A las 11:30 horas, Emergencias rebajó a prealerta las situaciones por lluvias y fenómenos costeros, y dio por finalizada la prealerta por riesgo de inundaciones, desactivando el PEINCA en Canarias.

El motivo, según la AEMET en Canarias: el frente llegó más desestructurado y debilitado de lo previsto.

A partir de ahí, los levantamientos se encadenaron:

Gran Canaria dejó sin efecto la suspensión de actividades públicas y privadas que iba a entrar en vigor a las 12:00.

dejó sin efecto la suspensión de actividades públicas y privadas que iba a entrar en vigor a las 12:00. Santa Cruz de Tenerife levantó cierres y medidas preventivas a esa misma hora y reabrió sus instalaciones municipales, sin incidencias registradas en el municipio.

Se mantiene la alerta por viento y la prealerta por lluvias.

Y queda pendiente el segundo acto: la AEMET anunció un nuevo episodio de precipitaciones a partir de la tarde del martes, que en cantidad de agua podría ser más relevante que el de este fin de semana. Canarias no ha cerrado todavía el capítulo.