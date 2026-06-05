Lo que han encontrado bajo tierra deja a los arqueólogos sin habla: una ciudad desaparecida hace 700 años

Gracias a un grupo de arqueólogos, ciudad medieval perdida en un bosque de Polonia vuelve a la luz casi siete siglos después de su misteriosa desaparición. Un equipo internacional de arqueólogos de la Fundación Relicta ha confirmado la localización exacta de Stolzenberg, una ciudad fortificada fundada a finales del siglo XIII o principios del XIV que llegó a contar con plaza de mercado, calle principal, foso y muralla, y que fue abandonada bajo circunstancias todavía hoy desconocidas. La pista la dio un libro alemán publicado en 1909.

El yacimiento se encuentra en un bosque cercano a la actual aldea de Zagrody, a poco más de un kilómetro y medio al sur del pueblo polaco de Sławoborze, en la región histórica de Pomerania, en el noroeste de Polonia. Es una de las zonas más boscosas y menos exploradas del país, y precisamente esa densidad forestal había mantenido la ciudad oculta a la vista durante centenares de años.

Un libro de 1909 y 400 objetos metálicos como punto de partida

La pesquisa arrancó en 2019, cuando los investigadores de la Fundación Relicta descubrieron una mención de la ciudad en un volumen alemán de 1909 que documentaba pueblos y aldeas del antiguo condado prusiano de Kolberg-Körlin. El texto situaba el asentamiento perdido en las afueras de la actual Sławoborze. Los primeros rastreos en el propio pueblo no dieron resultado, pero al desplazar la búsqueda al bosque cercano aparecieron las pistas que cambiaron todo.

Entre 2020 y 2021, un grupo de detectoristas vinculado al equipo recuperó más de 400 objetos metálicos, desde herrajes de cinturón hasta broches, herramientas, candados de hierro y monedas medievales, incluido un denario del siglo XIII del duque pomerano Barnim II y bracteatas medievales de Strzałowo y Szczecin. La concentración de hallazgos medievales en una zona aparentemente vacía dio a los arqueólogos motivos para una investigación a fondo.

«Este lugar es una verdadera cápsula del tiempo, llena de misterios», ha declarado el arqueólogo Marcin Krzepkowski de la Fundación Relicta.

Drones con LiDAR de los arqueólogos y 1.500 anomalías bajo el suelo

El equipo de arqueólogos desplegó después tecnologías no invasivas de última generación. Drones equipados con LiDAR escanearon el terreno desde el aire en busca de irregularidades geomorfológicas que delataran la presencia de estructuras enterradas. Y comenzaron a perforar pozos geológicos de más de dos metros de profundidad para confirmar las pistas obtenidas desde el cielo.

El primer indicio para los arqueólogos decisivo apareció en el suelo: una zanja en forma de herradura que formaba parte de una muralla cerca de un foso. Poco después se identificó un segundo foso. La pista geográfica se confirmó después con datos espectaculares: en un área de aproximadamente seis hectáreas rodeada de muralla y foso, los sensores detectaron más de 1.500 anomalías que sugerían la presencia de estructuras subterráneas, posibles edificios y un trazado urbano regular.

Plaza de mercado, calle principal y un foso de cinco metros

Las perforaciones confirmaron una capa arqueológica que supera los dos metros de profundidad. Algunas zonas forman un trazado regular típico de las ciudades fundadas bajo la ley alemana medieval. En la parte central se aprecia una probable plaza de mercado, rodeada de parcelas burguesas, algunas edificadas, y el trazado de la calle principal que conducía a la puerta de la ciudad. El foso defensivo alcanzaba los 5,5 metros de profundidad y estaba protegido por enormes terraplenes de tierra.

¿Quién la fundó y por qué desapareció?

Las dos grandes preguntas para los arqueólogos siguen abiertas. La datación por radiocarbono sitúa la fundación de Stolzenberg a finales del siglo XIII o principios del XIV. Los arqueólogos creen que fue probablemente fundada como ciudad fronteriza, posiblemente por los margraves de Brandeburgo, comandantes militares del Sacro Imperio Romano Germánico encargados de custodiar las fronteras. Una hipótesis alternativa apunta a los obispos católicos de Kamień Pomorski, que controlaron la diócesis pomerana entre los siglos XII y XVI.

Sobre su despoblación, los expertos manejan varias hipótesis. «No podemos decir cuál era su población ni por qué la ciudad fue abandonada. Habitualmente, más de un factor determina el declive de una ciudad», ha explicado Marcin Krzepkowski. Causas naturales como inundaciones, cambios en las rutas comerciales, conflictos bélicos o invasiones suelen combinarse en este tipo de desapariciones.

El yacimiento ha sorprendido a los arqueólogos por la amplitud temporal de sus hallazgos. Junto a los restos medievales han aparecido objetos de la Edad de Bronce, así como fragmentos de granadas de cañón y balas de plomo de fusil vinculadas a una batalla de 1761 entre fuerzas rusas y prusianas durante la Guerra de los Siete Años. También se han encontrado contenedores con productos cárnicos y mantequilla de la Segunda Guerra Mundial. Documentos históricos de 1291 mencionan ya en el lugar una iglesia y un cementerio, y los próximos trabajos buscan precisamente identificar esos dos espacios. Cuando aparezcan las tumbas, los arqueólogos esperan obtener las respuestas que llevan más de siete siglos esperando.