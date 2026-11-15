Lo que pasó el sábado en El Hierro no había pasado nunca en 32 años de ruta atlántica

El Hierro recibió doce cayucos en un día y ha roto un récord que aguantaba desde 2020

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LO ESENCIAL Mil doscientas treinta y cinco personas en doce cayucos El récord anterior era del 7 de noviembre de 2020 Ciento sesenta y siete menores, según datos provisionales Veintidós embarcaciones en cuarenta y ocho horas Casi ciento tres personas por embarcación

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El Hierro vivió este sábado la jornada con más llegadas de embarcaciones que se recuerda en la ruta atlántica. Doce cayucos alcanzaron la isla en veinticuatro horas con 1.235 personas a bordo. Sumando el resto del archipiélago, el balance provisional del día asciende a 1.488 personas rescatadas, y esa cifra rompe un registro que llevaba seis años en pie.

Lo que ocurrió este sábado en El Hierro

El recuento con datos de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención en el muelle, reparte así las catorce embarcaciones que llegaron a Canarias: doce a El Hierro, con 1.235 personas; una a Gran Canaria, con 203; y una a Tenerife, con 50.

Dicho de otro modo, el 83% de todas las llegadas del día se concentraron en la isla más pequeña y menos poblada del archipiélago.

Entre las 1.488 personas hay 108 mujeres y 167 menores, según cifras que siguen siendo provisionales. En los rescates participaron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania y dos patrulleras de la Guardia Civil, la Río Tajo y la Río Guadiato.

El balance no está cerrado. Al publicarse los primeros recuentos seguían abiertas dos operaciones de rescate, y queda fuera del cómputo un cayuco con 122 personas que atracó en La Restinga a las 23:55 del viernes.

El récord que se ha roto

La cifra de 1.488 personas en un solo día supera el registro anterior de la ruta canaria, que estaba en 1.461 y databa del 7 de noviembre de 2020. La diferencia es de apenas 27 personas, pero basta para cambiar el titular.

Aquella jornada de 2020 tuvo un escenario muy distinto. El epicentro no era El Hierro, sino el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, que acabó convertido en símbolo de aquella crisis y pasó a la historia como el muelle de la vergüenza.

Seis años después, el punto de entrada se ha desplazado casi doscientos kilómetros al oeste, a un puerto mucho más pequeño y en una isla con una capacidad de acogida sensiblemente menor.

Los números de El Hierro frente a los del año entero

Para entender la magnitud conviene ponerlos junto a las cifras oficiales acumuladas. El informe quincenal del Ministerio del Interior, cerrado el 31 de octubre, contabilizó 160 embarcaciones llegadas a todo el archipiélago entre enero y octubre, las ocho islas incluidas.

El viernes y el sábado llegaron 22 embarcaciones en cuarenta y ocho horas, con 2.331 personas a bordo. El viernes fueron 843 personas en ocho llegadas; el sábado, las 1.488 ya mencionadas.

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Conviene precisar la comparación, porque las unidades no son idénticas: Interior contabiliza embarcaciones de todo tipo y estos recuentos se refieren a cayucos, que son una parte de ese total. Pero el orden de magnitud habla solo: en dos días han llegado tantas embarcaciones como en casi dos meses del ritmo registrado durante la primera parte del año.

Ese mismo informe de Interior dibujaba, hasta octubre, un 2026 más tranquilo que 2025: 13.327 personas frente a 14.099, un 5,5% menos. Noviembre ha borrado esa foto en quince días.

Cada cayuco llega a El Hierro más lleno que nunca

Hay un segundo dato que explica por qué la isla se ha visto superada, y se obtiene dividiendo personas entre embarcaciones.

Según las cifras de Interior, en 2025 llegaban a Canarias una media de 61 personas por travesía. En 2026, hasta octubre, la media subió a 83. El viernes pasado, los cinco cayucos que llegaron a El Hierro con 433 personas daban 86,6.

Los doce del sábado, con 1.235 personas, dan 102,9 personas por cayuco. Un 69% más que la media del año pasado.

Esa es la diferencia entre una estadística y una emergencia. Un dispositivo de acogida no se dimensiona por cuántas personas llegan en un año, sino por cuántas llegan a la vez. Cuando una embarcación trae sesenta personas, el sistema absorbe. Cuando trae ciento tres, y llegan doce en una jornada, el sistema se rompe.

Lo que está pasando en tierra en El Hierro

En el centro de atención temporal de extranjeros de la isla había 317 personas antes de contabilizar las últimas llegadas. Ciento cincuenta y ocho fueron trasladadas a Tenerife en el barco de línea regular. En el Hospital Insular continúan ingresadas once personas procedentes de llegadas anteriores.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que «la llegada ininterrumpida de embarcaciones este mes ha desbordado por completo los recursos de la isla» y remitió una carta al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, reclamando una intervención urgente. Según el propio Clavijo, el presidente del Gobierno se ha comprometido a convocar con carácter de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tiene previsto visitar este domingo el puerto de La Restinga.

Queda una advertencia necesaria. Todas las cifras de este balance son provisionales y proceden del recuento en muelle, no de una estadística consolidada. El próximo informe quincenal del Ministerio del Interior, el que cubrirá hasta el 15 de noviembre, será el primer documento oficial que recoja lo ocurrido estos días en El Hierro.