Lo que sale del suelo de esta zona de Canarias no se ve, no huele y puede matarte

Cinco años respirando el gas del volcán: La Palma empieza a sacarlo del suelo en noviembre en Canarias

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LO ESENCIAL La Palma es la única isla en amarillo. El CO₂ sale del suelo desde la erupción. Tragsa diseñará el sistema de evacuación. Las obras arrancan en noviembre. Tenerife tiene la emisión difusa más alta.

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Cinco años después de que se apagara el Tajogaite en Canarias, el suelo de La Palma sigue expulsando dióxido de carbono. No es una metáfora ni una secuela abstracta: es gas real, medido de forma continua, que se acumula en los sótanos y las plantas bajas de dos núcleos del municipio de Los Llanos de Aridane y que impide a sus vecinos vivir con normalidad.

Eso es lo que el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) mide semana tras semana en el entorno de Cumbre Vieja. Y eso es lo que, a partir de noviembre, va a tener por primera vez una infraestructura pensada para sacarlo de ahí.

Qué mide Involcan hoy bajo Cumbre Vieja en Canarias

El instrumento es el parte volcanológico semanal GUAYOTA-Canarias, que Involcan publica dentro del proyecto CANvolcano, financiado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Cada viernes recoge sismicidad, deformación del terreno y emisión de gases en todo el archipiélago.

En La Palma, el panorama es estable. La sismicidad se mantiene muy inferior a la registrada durante la erupción de 2021, y la deformación no presenta variaciones relevantes. En términos geofísicos, la isla está tranquila.

El problema es químico y está localizado. En Puerto Naos y La Bombilla continúan registrándose emisiones anómalas de dióxido de carbono, la herencia más persistente de la erupción para esos dos núcleos. Es el motivo por el que La Palma sigue siendo la única isla de Canarias con el semáforo volcánico en amarillo, mientras Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria están en verde.

Aquí está el dato que descoloca a casi todo el mundo: los valores más altos de emisión difusa de gases volcánicos de todo el archipiélago no están en La Palma, están en Tenerife.

En la isla del Teide se registra desde 2016 un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal que Involcan califica de normal a corto y medio plazo. Y aun así Tenerife está en verde. La razón es que el semáforo no mide actividad volcánica: mide riesgo para la población. En Puerto Naos y La Bombilla hay un riesgo real y localizado por acumulación de gas en interiores. En Tenerife, la emisión es difusa y al aire libre.

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De medir el gas a sacarlo del subsuelo de La Palma

Durante estos años, la respuesta ha sido la vigilancia. La red de sensores del proyecto Alerta CO₂, que ejecutan conjuntamente el Instituto Geográfico Nacional e Involcan, mantiene una monitorización continua muy potente en ambos núcleos, que permite saber en tiempo real dónde y cuánto gas hay.

En paralelo, el Cabildo de La Palma y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, han venido ensayando sistemas de despresurización del terreno y de los edificios. La técnica consiste en instalar conductos y extractores que captan el CO₂ acumulado en sótanos y plantas bajas y lo reconducen a puntos de evacuación no habitables, donde se libera en condiciones que favorecen su disolución natural en la atmósfera.

Lo nuevo es que eso deja de ser un experimento. La empresa pública Tragsa se encargará de diseñar el sistema para canalizar y evacuar el CO₂ extraído del subsuelo de Puerto Naos y La Bombilla. El punto de partida es precisamente el experimento ya desarrollado en Puerto Naos con el diseño del Eduardo Torroja.

El calendario es concreto: noviembre para el encargo y diciembre para el diseño. Se empieza por Puerto Naos, con cuatro conexiones previstas, y La Bombilla va a continuación.

Quién paga y por qué importa para La Palma en Canarias

La actuación se financia con cargo al artículo 2.1 del Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, el decreto que moviliza cien millones de euros para La Palma y que el Congreso convalidó el 24 de septiembre.

El alcance práctico de todo esto es lo que conviene entender. Puerto Naos y La Bombilla llevan desde 2021 con sus vecinos desalojados o con restricciones severas de acceso a las viviendas, no por lava, que nunca llegó a esos núcleos, sino por un gas invisible e inodoro que es más denso que el aire y que por eso se acumula en las cotas bajas de los edificios.

El dióxido de carbono no es tóxico en el sentido clásico, pero desplaza al oxígeno. En concentraciones altas y espacios cerrados en Canarias provoca pérdida de conocimiento y puede llegar a ser mortal, y lo hace sin que la víctima perciba ninguna señal de alarma previa. De ahí que la monitorización haya sido tan exhaustiva y que el retorno a las viviendas se haya gestionado con tanta cautela.

Que ahora exista por primera vez un encargo para construir una infraestructura de evacuación de gases en Canarias, y no solo para medirlos, marca un cambio de fase en la reconstrucción de La Palma. El amarillo del semáforo seguirá ahí mientras el CO₂ siga saliendo. Pero por primera vez hay un plan para que deje de hacerlo.