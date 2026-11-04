Los astrónomos atónitos: mide hasta 1.500 kilómetros, orbita detrás de Plutón y nadie lo había visto

Los astrónomos llevaban diez años fotografiándolo sin verlo: mide 1.500 kilómetros y está detrás de Plutón

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LO ESENCIAL Diez años fotografiado sin verlo. Entre 600 y 1.500 kilómetros. Cuarenta y seis unidades astronómicas. Doscientos ochenta y tres años por vuelta. Sería el sexto de la lista.

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Unos astrónomos han encontrado más allá de Plutón un objeto que mide entre 600 y 1.500 kilómetros, y lo llamativo no es el tamaño. Es que llevaba más de diez años apareciendo en fotografías de telescopios sin que nadie se fijara en él.

Se llama, de momento, 2026 ED138. Y su historia dice bastante sobre cómo se descubren hoy las cosas en el cielo.

Cómo lo encontraron los astrónomos

La tarde del 13 de octubre de 2026, el astrónomo Matthew Holman, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y miembro del equipo de operaciones del Observatorio Vera C. Rubin, estaba pasando datos recogidos meses antes por ese telescopio a través de un código de búsqueda que había desarrollado junto a su colega Kevin Napier.

El programa sacó un punto en movimiento. Por su brillo y su distancia, Holman notó enseguida que era anormalmente grande.

Lo que vino después es lo interesante. Los astrónomos rastrearon los catálogos del propio observatorio y encontraron veinte observaciones más, que llegaban hasta marzo de 2026. Luego fueron a los archivos de otros rastreos del cielo. Allí estaba, fotografiado una y otra vez, desde 2016.

Una década de imágenes acumuladas permitió reconstruir la órbita con precisión. Nadie en todo ese tiempo lo había identificado como lo que probablemente es.

El Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional lo anunció oficialmente el 27 de octubre.

Dónde está y qué saben los astrónomos de su órbita

Ahora mismo el objeto se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Para situarlo: Plutón orbita a una distancia media de 40.

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Su órbita es elíptica. Se acerca hasta 37,1 unidades astronómicas en su punto más próximo al Sol y se aleja hasta 49 en el más lejano. Completar una vuelta le lleva unos 283 años.

Esa cifra tiene una consecuencia curiosa que los astrónomos han señalado. Equivale aproximadamente a doce séptimos del periodo orbital de Neptuno, lo que apunta a que podría estar atrapado en una resonancia débil con ese planeta, igual que le ocurre al planeta enano Haumea.

Además, su órbita está inclinada casi 25 grados respecto al plano del sistema solar. Eso lo clasifica como un objeto clásico caliente y sugiere que Neptuno lo empujó en algún momento fuera de su órbita original.

Por qué los astrónomos todavía no lo llaman planeta enano

Para que la Unión Astronómica Internacional reconozca algo como planeta enano, el objeto debe tener masa suficiente para que su propia gravedad lo haya redondeado.

Y ahí está el problema: el diámetro no se ha medido. Los 600 a 1.500 kilómetros son una estimación que los astrónomos calculan a partir del brillo, la distancia y una suposición sobre cuánta luz refleja la superficie. Para estrechar ese margen hacen falta observaciones en infrarrojo.

Si se confirma en la parte alta del rango, sería el sexto planeta enano reconocido, después de Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Haumea. Y el mayor objeto transneptuniano hallado en unas dos décadas.

Lo que los astrónomos dicen del telescopio que lo pescó

El Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, está diseñado para fotografiar el hemisferio celeste sur entero de forma repetida durante diez años. Su gracia no es ver más lejos, sino volver a mirar lo mismo muchas veces y detectar qué se ha movido.

El detalle que más ha sorprendido a los astrónomos es cuándo ocurrió. Mario Jurić, del equipo del observatorio, resumió que encontrar algo así «ocurre quizá una vez por generación», y subrayó que Rubin lo pescó mientras el telescopio todavía estaba en fase de puesta a punto.

Es decir, con datos tomados antes de que el rastreo oficial hubiera empezado siquiera. Los astrónomos del proyecto dan por hecho que quedan más objetos como este ahí fuera, esperando a que alguien pase las imágenes correctas por el programa correcto.