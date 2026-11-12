Los chinos de JD.com se quedan con MediaMarkt y así cambiarán las 7 tiendas en Canarias

JD.com ya manda en MediaMarkt: lo que los chinos van a cambiar en las siete tiendas de Canarias

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LO ESENCIAL JD.com cerró la compra el jueves 12 de noviembre de 2026 Siete tiendas MediaMarkt en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura Bruselas le ha impuesto compromisos que duran una década No se prevén cambios en la plantilla ni en los acuerdos laborales La tienda física canaria esquiva la fricción aduanera que penaliza al canal online

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Los siete MediaMarkt que hay repartidos por Canarias amanecieron este viernes con el mismo rótulo, los mismos empleados y los mismos precios, pero con un dueño distinto y a 11.000 kilómetros de distancia. El gigante chino JD.com cerró el jueves la compra de la matriz de la cadena y, desde ese momento, las tiendas canarias forman parte del mayor grupo de electrónica de consumo de Europa bajo control asiático.

Qué ha comprado JD.com y cuánto ha pagado por MediaMarkt

La operación se ejecutó sobre CECONOMY AG, la sociedad alemana propietaria de las cadenas MediaMarkt, Saturn y MediaWorld, a través de JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH, una filial indirecta del grupo chino y ahora dueños de MediaMarkt.

Los números son estos. JD.com se ha hecho con el 59,8% del capital y de los derechos de voto, pagando 4,60 euros en efectivo por acción, lo que suma 1.335 millones de euros. Sumando el 25,3% que mantiene su socio Convergenta, el bloque de control alcanza el 85,2% de la compañía. Desde el jueves, las cuentas de CECONOMY se consolidan en los estados financieros del grupo.

Lo que se lleva no es pequeño: más de 1.000 tiendas en once mercados europeos, más de 50.000 empleados, 53 millones de socios de programas de fidelización y 2.200 millones de contactos con clientes registrados en 2025. En España, la red suma 112 establecimientos.

Los siete MediaMarkt de Canarias que pasan a manos de JD.com

En el Archipiélago, la operación afecta a siete tiendas repartidas por cuatro islas. En Gran Canaria están las de Las Arenas y Alisios, ambas en Las Palmas de Gran Canaria, más la de Telde. En Tenerife, la de Tres de Mayo, en Santa Cruz, y la de Adeje, en el sur. A eso se suman el establecimiento de Arrecife, el único de Lanzarote, y el de Fuerteventura.

Ninguna va a cerrar ni a cambiar de nombre. El comunicado del cierre es explícito: CECONOMY seguirá funcionando como un negocio independiente dentro de Europa, con su propia tecnología local, y no se prevén cambios en la plantilla, en los acuerdos laborales ni en las sedes. JD.com se compromete además a invertir en las marcas y a preservar su identidad.

Qué va a cambiar realmente en MediaMarkt con los chinos al mando

A corto plazo, nada que el cliente vea al entrar por la puerta. El cambio es de fondo y conviene entenderlo, porque JD.com no es un inversor financiero que compra para revender: es el segundo mayor minorista online de China y su ventaja competitiva no está en vender barato, sino en controlar su propia red logística de punta a punta.

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La dirección es la que ya han apuntado los dos máximos responsables. Sandy Xu, consejera delegada de JD.com, afirmó al cierre de la operación que ahora empieza la fase de implementar la visión conjunta y llevarla a la práctica. Remko Rijnders, al frente de CECONOMY, habló de combinar el conocimiento local de la cadena con la tecnología y la logística del comprador.

Traducido a lo concreto, eso apunta a tres movimientos. El primero, convertir las tiendas MediaMarkt en nodos de reparto rápido en lugar de simples puntos de venta, que es exactamente el modelo que JD.com explota en China. El segundo, abrir el catálogo a vendedores terceros, al estilo marketplace, multiplicando el surtido disponible sin ampliar almacenes. Y el tercero, meter su propia capa tecnológica en la gestión de inventario y de la última milla.

Lo que no hay, y conviene decirlo, es calendario público. Ni el comprador ni la compañía adquirida han puesto fecha a ninguno de esos tres movimientos.

La condición de diez años que Bruselas le impuso a JD.com

Aquí está la parte que ha pasado más desapercibida y que es probablemente la más relevante. La Comisión Europea no autorizó la compra de MediaMarkt sin más. Abrió una investigación en profundidad el 28 de mayo de 2026 al amparo del Reglamento de Subvenciones Extranjeras, el instrumento que Bruselas estrenó para vigilar a las empresas de fuera de la UE que compran compañías europeas con respaldo público de sus países de origen.

La Comisión concluyó que JD.com había recibido del Estado chino financiación preferencial, incentivos fiscales y subvenciones directas. El riesgo que detectó no era que cerrara tiendas, sino el contrario: que pudiera financiar su actividad en la UE por debajo de mercado, aplicar precios artificialmente bajos y subvencionar unas líneas de negocio con otras, desplazando a competidores europeos sin ese colchón.

La autorización llegó el 3 de noviembre, condicionada a tres compromisos. Primero, que todas las transacciones dentro del grupo, incluida la financiación que JD.com conceda a CECONOMY, se hagan en condiciones de mercado. Segundo, que JD.com ofrezca sus servicios de logística y almacenamiento a minoristas terceros en los mismos términos que a su propia filial. Y tercero, lo mismo con sus servicios tecnológicos. Los compromisos duran una década y es la primera vez que la Comisión aplica un remedio de acceso en igualdad de condiciones en lugar de exigir una desinversión.

Por qué las tiendas MediaMarkt de Canarias son un caso aparte

Y aquí es donde el Archipiélago se sale del guion europeo. La promesa de entrega en 24 horas que JD.com maneja en el continente choca en MediaMarkt Canarias con un obstáculo que no existe en la Península: las islas están fuera del territorio aduanero común a efectos de IVA, y cualquier compra online procedente de fuera del Archipiélago pasa por trámites aduaneros y liquidación de IGIC.

Eso tiene una consecuencia directa. Mientras en Madrid o en Hamburgo la tienda física compite contra el comercio electrónico, en Canarias la tienda física es la ventaja, porque esquiva la fricción aduanera que penaliza al canal online. Los siete MediaMarkt del Archipiélago no son, por tanto, siete puntos de venta más dentro de una red de mil: son la pieza que permite ofrecer aquí lo que el envío desde fuera no puede.

Si JD.com entiende ese matiz, la red canaria gana peso dentro del grupo. Si la trata como una extensión del mercado peninsular, pasará lo de siempre: que las condiciones anunciadas para España no se aplican igual a este lado del mar.