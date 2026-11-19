Siete terremotos en 35 minutos frente a Garachico y el IGN no los ha situado donde siempre

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Siete terremotos en treinta y cinco minutos El mayor, magnitud 2,2 a catorce kilómetros En todo octubre hubo diez en la isla entera Ninguno fue sentido por la población INVOLCAN lo califica de poco habitual

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Siete terremotos en treinta y cinco minutos. Eso es lo que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó en el litoral norte de Tenerife, frente a Garachico, en la madrugada del martes. Ninguno fue sentido por la población, pero la secuencia tiene tres particularidades que merecen explicarse: no está donde está siempre, supera ella sola a todo lo registrado en la isla durante el mes de octubre, y los dos organismos que la midieron no dan los mismos números.

Siete terremotos entre las 06:12 y las 06:47

La serie arrancó a las 06:12:05 y se cerró a las 06:47:42. En ese intervalo, el IGN localizó siete terremotos concentrados en un radio de pocos kilómetros al noreste de Garachico y al norte de Icod de los Vinos, en el mar, a unos diez kilómetros de la costa.

Esta es la secuencia completa, en hora canaria:

06:12:05 , magnitud 1,3, 15,0 km

, magnitud 1,3, 15,0 km 06:13:19 , magnitud 1,6, 18,0 km

, magnitud 1,6, 18,0 km 06:27:42 , magnitud 1,9, 15,1 km, noreste de Garachico

, magnitud 1,9, 15,1 km, noreste de Garachico 06:38:01 , magnitud 1,4, 18,5 km, noreste de Garachico

, magnitud 1,4, 18,5 km, noreste de Garachico 06:40:11 , magnitud 2,2 , 14,0 km, noreste de Garachico

, magnitud , 14,0 km, noreste de Garachico 06:41:18 , magnitud 1,2, 24,4 km, norte de Icod de los Vinos

, magnitud 1,2, 24,4 km, norte de Icod de los Vinos 06:47:42, magnitud 2,1, 15,3 km, noreste de Garachico

El mayor llegó a las 06:40, con magnitud 2,2 mbLg y catorce kilómetros de profundidad. Siete minutos después se registró otro de 2,1.

La zona no es la de los últimos meses

Aquí está la primera particularidad. Si se repasan los informes mensuales del IGN de este año, la localización se repite con insistencia casi monótona: zona oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, suroeste de Pico Viejo, términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide. Ahí se han producido los episodios de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.

Estos terremotos no están ahí. Están en la costa norte, mar adentro, en un punto que no venía apareciendo en los resúmenes mensuales.

Conviene matizar que el entorno marino al norte de Tenerife no es una zona muda: en agosto el IGN localizó allí uno de magnitud 3,6 seguido de dieciséis réplicas, y en octubre el mayor del archipiélago se registró al norte, con magnitud 3,1. Lo que no era habitual era un racimo concentrado justo en este punto y a estas profundidades.

Más terremotos en media hora que en todo octubre

La segunda particularidad es de pura aritmética. El informe mensual de vigilancia volcánica del IGN correspondiente a octubre de 2026 es explícito: en la isla de Tenerife se registraron diez terremotos en todo el mes, con magnitudes de entre 0,1 y 1,4 mbLg.

Diez en treinta y un días, y ninguno por encima de 1,4.

Esta secuencia aporta siete en treinta y cinco minutos, y tres de ellos superan esa cifra: el de 1,9, el de 2,1 y el de 2,2. Octubre había sido, con diferencia, el mes más tranquilo del año en la isla, después de una serie que venía de 93 terremotos en febrero, 223 en marzo, 177 en abril, 110 en mayo, 393 en junio y 641 en julio.

Por qué nadie los notó

Pese a las magnitudes, ninguno de los siete fue reportado como sentido. Y la explicación no está en la energía, sino en la distancia al foco.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Estos terremotos se localizaron entre catorce y veinticuatro kilómetros bajo el nivel del mar. A esa profundidad, y con magnitudes por debajo de 2,5, la sacudida se disipa antes de llegar a la superficie.

Sirve de comparación lo ocurrido el lunes anterior en La Palma: el IGN localizó al noreste de Los Llanos de Aridane uno de magnitud 1,9, menor que el mayor de Garachico, pero a 0,1 kilómetros de profundidad. Ese sí llevó intensidad asignada, grado II, porque la población lo percibió. Cien metros frente a catorce kilómetros.

Dos redes, los mismos terremotos, distintos números

La tercera particularidad es la que menos se ha contado. La secuencia fue medida por dos redes distintas y los resultados no coinciden.

El IGN, a través de la Red Sísmica Nacional, sitúa los epicentros al noreste de Garachico y mar adentro, con magnitudes de entre 1,2 y 2,2 y profundidades de entre 14,0 y 24,4 kilómetros.

INVOLCAN, a través de la Red Sísmica Canaria, los sitúa a unos dos o tres kilómetros al norte de Icod de los Vinos, con magnitudes de entre 0,8 y 1,7 y una profundidad de unos catorce kilómetros.

No hay error de nadie. Dos redes con distinto número de estaciones, distinta geometría y distintos modelos de velocidad producen localizaciones parecidas pero no idénticas, y las diferencias crecen cuando los eventos son pequeños y los epicentros están en el mar, sin sensores alrededor.

De hecho, el propio catálogo del IGN se corrige sobre la marcha. Otro de los terremotos de esta semana, el registrado el miércoles en El Hierro, figuraba inicialmente al oeste de El Pinar a 15,7 kilómetros y ahora aparece al suroeste de Frontera a 21,2, tras la revisión manual de las fases. Las cifras de Garachico son igualmente provisionales hasta que pasen por ese proceso.

Lo que dice INVOLCAN

El Instituto Volcanológico de Canarias se pronunció el mismo martes. Su valoración fue que la actividad «no constituye, por sí misma, un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife», y clasificó los eventos dentro de la sismicidad volcano-tectónica, la que se registra de forma rutinaria en la isla y su entorno.

Al mismo tiempo, calificó lo ocurrido de «poco habitual» para esa zona concreta, señalando que no es frecuente registrar varios terremotos en un intervalo tan corto en el norte de la isla.

Las dos cosas son compatibles: un episodio inusual por ubicación y concentración, sin nada que indique un cambio en el estado del sistema volcánico. Desde el cierre de la secuencia, el catálogo no ha registrado ningún evento más en esa zona.

Garachico, el lugar donde ocurrió

Queda una coincidencia geográfica que conviene situar como lo que es, solo una coincidencia. A unos diez kilómetros de donde se localizaron estos terremotos está Garachico, el municipio cuyo puerto, el más rico de Tenerife en su momento, quedó sepultado por la lava en la erupción de Trevejos, iniciada el 5 de mayo de 1706.

El próximo dato relevante llegará con el informe mensual del IGN correspondiente a noviembre, previsto para las primeras semanas de diciembre, ya con las magnitudes y profundidades definitivas.