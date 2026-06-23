Los municipios turísticos reúnen al sector en el I Foro de Líderes Soy Canary Green para avanzar hacia una gestión sostenible en Canarias

Este encuentro reunirá a empresas conscientes, personas embajadoras del proyecto, organizaciones colaboradoras y representantes institucionales comprometidos con la construcción de un modelo turístico más sostenible

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La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), entidad impulsora y coordinadora del proyecto Soy Canary Green, celebrará el próximo jueves 25 de junio, en un horario de 11:00 a 13:30 horas, el I Foro de Líderes Soy Canary Green, una jornada que reunirá en Bodega El Lomo a empresas, entidades colaboradoras, embajadores del proyecto y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer las alianzas necesarias para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y conectado con el territorio, en el que participará la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a alcaldes y concejales de turismo de los municipios de la asociación, y que continuará con un espacio de networking hasta las 15:00 horas para favorecer el intercambio de experiencias y la generación de sinergias.

El Foro nace como un espacio de encuentro para visibilizar iniciativas inspiradoras, generar nuevas oportunidades de colaboración y reconocer públicamente a las organizaciones y personas que ya están contribuyendo activamente a la transformación del turismo en Canarias.

La jornada pondrá el foco en la gestión de los grandes retos del turismo: la sostenibilidad, la diversificación de la oferta, la innovación, la protección del territorio o la mejora de la experiencia turística, los cuales requieren la implicación conjunta de administraciones públicas, empresas, entidades sociales y ciudadanía.

Las alianzas como motor de transformación

Uno de los momentos centrales del encuentro será la mesa redonda “Alianzas que transforman destinos: cómo la colaboración impulsa el turismo sostenible en Canarias”, que moderará Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias y socios estratégicos de Soy Canary Green. La conversación reunirá a representantes de Canary Wine, Turitop, Fundación Líneas Romero y Animal Wise, organizaciones que junto al Clúster de Enoturismo representan ámbitos tan diversos como el producto local, la identidad territorial, la tecnología turística, la movilidad interinsular, el bienestar animal y las experiencias sostenibles.

A través de esta mesa se abrirá una reflexión sobre cómo conectar empresas y territorios para crear experiencias más completas, auténticas y sostenibles, capaces de generar valor para residentes, visitantes y empresas.

Asimismo, se abordará el papel que pueden desempeñar municipios, cabildos y otras administraciones públicas para activar estas iniciativas, facilitando espacios de colaboración, conectando agentes, ordenando la oferta, generando visibilidad institucional y ayudando a convertir pequeñas experiencias dispersas en propuestas turísticas reconocibles y competitivas.

Reconocimiento a quienes lideran el cambio

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El I Foro de Líderes Soy Canary Green servirá también para reconocer públicamente a quienes ya forman parte activa de este movimiento por un turismo más responsable.

Durante la jornada se entregarán los distintivos Soy Canary Green a las cerca de 50 empresas que han demostrado su compromiso con los valores del proyecto y con la construcción de un modelo turístico más sostenible para Canarias.

Igualmente, se reconocerá la labor de 20 embajadores y embajadoras Soy Canary Green, referentes de distintos sectores que han contribuido a difundir los objetivos del proyecto y a movilizar a otros agentes hacia una visión compartida de futuro.

El acto incluirá un reconocimiento especial a las ocho organizaciones que han formalizado su adhesión como socios estratégicos del proyecto:

Estas entidades representan la diversidad y la capacidad de colaboración que impulsa el ecosistema Soy Canary Green, incorporando al proyecto ámbitos tan diversos como la investigación, la tecnología, la movilidad, la hotelería, el producto local, la sostenibilidad empresarial y la innovación turística.

Un proyecto para construir la Canarias del futuro

Soy Canary Green forma parte de la estrategia Canary Green impulsada por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) y sus municipios asociados, una iniciativa que busca posicionar al archipiélago como referente internacional en turismo sostenible mediante la innovación, la digitalización, la descarbonización y la participación activa de empresas, instituciones y ciudadanía.

Más que una campaña, Soy Canary Green se ha consolidado como una red de colaboración orientada a impulsar cambios reales en el territorio, conectando personas, organizaciones y administraciones en torno a una visión compartida: construir una Canarias más sostenible, competitiva y preparada para los desafíos del futuro.