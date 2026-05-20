Murcia se corona como capital del ocio: ‘Game Zone’ trae en exclusiva las dianas más ‘top’ del mundo y el futbolín profesional REM

El nuevo espacio tecnológico del barrio de La Flota, propiedad de Café Coiba, rompe moldes en la región. Además de sus máquinas 3D de última generación, abre el plazo de inscripción para la mayor liga online de dardos, un fenómeno ausente hasta ahora en la capital murciana.
La apertura de Game Zone en el barrio de La Flota no es solo una inauguración comercial más; es un cambio absoluto de paradigma para los amantes del ocio y la competición en la capital del Segura. El nuevo local impulsado por el emblemático Café Coiba, ubicado justo enfrente de este en la animada calle peatonal que une sus terrazas, ha diseñado una oferta recreativa con piezas exclusivas que, hasta el día de hoy, eran imposibles de encontrar en toda la ciudad de Murcia.
Las Dianas Radical: Un fenómeno mundial que llega en exclusiva
El plato fuerte que está llamado a revolucionar las tardes y noches murcianas es la instalación de dos Dianas Radical, consideradas unánimemente como lo más ‘top’ del mercado internacional de dardos. Estas máquinas permiten disputar ligas y campeonatos online por equipos en tiempo real, conectando pantallas y cámaras para jugar contra rivales de cualquier rincón del planeta.
Lo sorprendente es que, hasta la llegada de Game Zone, en Murcia capital no había ningún sitio que las tuviera. La gerencia del local destaca un dato revelador sobre el potencial de este fenómeno:
«Hay pueblos a 60 kilómetros de aquí, con poblaciones hasta 20 veces menores que la de Murcia, que tienen a cuatro equipos compitiendo activamente en la liga. El potencial en la capital es gigante; estamos seguros de que van a salir muchísimos grupos de amigos con ganas de competir al máximo nivel».
Para aquellos interesados en formar parte de esta revolución, la maquinaria ya está en marcha. Los equipos oficiales deben estar compuestos por 4 jugadores titulares más 1 jugador de reserva. El plazo para registrarse y empezar a competir ya está abierto, y todos los interesados pueden solicitar información directamente tanto en Café Coiba como en el propio Game Zone.
Competición profesional: Del futbolín REM al billar
La apuesta por la calidad extrema en Game Zone no se detiene en los dardos. Los amantes del juego clásico tienen una cita obligatoria con el futbolín REM, el modelo oficial de campeonato profesional conocido por su precisión, la velocidad de su bola y la robustez que exigen los jugadores más técnicos. Compartiendo espacio, el local cuenta con dos mesas de billar profesional de paño rápido, ideales para torneos internos o partidas casuales entre amigos mientras se disfruta del fútbol en sus pantallas gigantes enfrentadas.
En la vertiente más tecnológica, el centro estrena la máquina 3D de última generación más reciente del mercado. Una experiencia de realidad virtual inmersiva con gráficos de alta fidelidad que simula entornos tridimensionales con un realismo nunca visto en salas comerciales. Esto se complementa con un abanico de máquinas virtuales de disparos, baloncesto y simuladores de velocidad.
Cumpleaños épicos con paquetes de juego gratis
Conscientes de que las formas de celebrar están cambiando, Game Zone ha diseñado una oferta imbatible para los más jóvenes (y los no tan jóvenes). El local, que cuenta con su propio servicio de cafetería, se posiciona como el lugar ideal para organizar cumpleaños en La Flota.
Para desmarcarse de las opciones tradicionales, han lanzado ofertas especiales de cumpleaños que incluyen paquetes de juego gratis en las máquinas virtuales y simuladores 3D por la contratación del menú. De este modo, los invitados no solo meriendan en un ambiente exclusivo, sino que tienen garantizado el acceso gratuito a la tecnología más puntera del local.
El nuevo eje social de La Flota
La conexión entre Café Coiba y Game Zone crea un espacio continuo gracias a la comodidad de la calle peatonal. Con las terrazas unidas y una oferta que combina la excelente gastronomía y café de Coiba con la adrenalina y exclusividad de Game Zone, Murcia recupera el espíritu de los recreativos adaptado al siglo XXI.
La gran cita de inauguración se mantiene para este jueves 14 de mayo, donde los asistentes podrán inscribirse en la liga de dardos, probar el futbolín REM y disfrutar de cerveza Heineken gratis y cena fría. La nueva era del ocio ya tiene sede oficial.
Sección de Inscripciones:
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Contacto para Liga de Dardos: Barra de Café Coiba y recepción de Game Zone.
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Requisitos del equipo: 4 jugadores + 1 reserva (Diana Radical).
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Reservas de Cumpleaños: Paquetes personalizados con tiempo de juego de regalo.