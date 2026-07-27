Ni alemanes ni británicos: el turista cuyo gasto diario más ha crecido en Canarias es otro

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LO ESENCIAL Canarias concentró el 20,5% del gasto de los turistas internacionales en España entre enero y mayo. El gasto medio diario en Gran Canaria alcanzó los 183,93 euros en el primer trimestre. El mercado alemán aumentó su gasto total un 23,23% y fue el principal motor del crecimiento. El gasto medio por visitante británico cayó cerca de un ocho por ciento. El turista español registró el mayor incremento en gasto diario, con una subida del 22,69%.

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Hay una cifra que resume el peso turístico de Canarias mejor que cualquier discurso institucional. Entre enero y mayo de este año, el archipiélago concentró el 20,5% de todo el gasto realizado por los turistas internacionales en España, por delante de Cataluña, con un 18,1%, y de la Comunidad de Madrid, con un 16,2%, según la Encuesta de Gasto Turístico del Instituto Nacional de Estadística. Y en enero, cuando la competencia peninsular está en mínimos, ese porcentaje llegó a subir hasta el 28,7%. Uno de cada cuatro euros que dejaron los extranjeros en España durante aquel mes se gastó en las islas.

Pero el volumen no es la parte interesante del asunto. Lo que ha cambiado este año en Canarias es el reparto: qué mercados están tirando del gasto, cuáles se han enfriado y cuál ha protagonizado el mayor salto porcentual, que no es el que la mayoría respondería de memoria.

Quién está gastando más al día en Canarias y quién ha dejado de hacerlo

Los datos insulares más detallados y recientes corresponden a Gran Canaria y al primer trimestre del año, elaborados a partir del Instituto Canario de Estadística. La isla cerró ese periodo con 2.003,7 millones de euros facturados, un 6,17% más que en el mismo tramo de 2025, y lo hizo con una llegada de visitantes prácticamente estable, apenas un 1% superior. Es decir, el crecimiento no vino de recibir más gente sino de que cada visitante dejó más dinero. El gasto medio diario se situó en 183,93 euros, un 5,29% más, y el gasto medio por turista y estancia completa alcanzó los 1.620,75 euros, con una subida del 4,18%.

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Dentro de ese conjunto, el mercado alemán fue el motor claro. Su gasto total creció un 23,23%, lo que supone 96,9 millones de euros más que el año anterior y un volumen de 514 millones, y además registró el mayor incremento en gasto individual, con un alza del 17,39%. El mercado nórdico, por su parte, se mantuvo como el de mayor volumen absoluto, con 560 millones de euros, y sigue compartiendo con el alemán el perfil de mayor capacidad de gasto.

El contrapunto es británico. El gasto medio por visitante del Reino Unido se redujo cerca de un 8% en ese mismo periodo, un dato relevante porque hablamos del principal mercado emisor hacia España por volumen de gasto acumulado, con un 15,1% del total nacional en los cuatro primeros meses del año, por delante de Alemania, con un 12,2%, y de Francia, con un 7,6%. Que el primer mercado gaste menos por cabeza en Canarias mientras el segundo se dispara es exactamente el tipo de movimiento que reordena la planificación de una temporada.

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Y la sorpresa está en casa. El mayor crecimiento del gasto diario no lo protagonizó ningún mercado internacional, sino el visitante español, con una subida del 22,69%. Es el dato que más contradice el relato habitual sobre el turista peninsular como el que menos deja en el archipiélago.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro +1,39% 4.078 $/oz Plata +1,02% 58,77 $/oz Petróleo Brent +21,20% 88,66 $/bbl EUR / USD −0,09% 1,1375 EUR / GBP −0,82% 0,8557

El crecimiento del gasto turístico en Canarias este año no viene de recibir más visitantes, sino de que cada visitante gasta más. Es un cambio de modelo que las cifras confirman antes que los discursos.

Lo que los datos nacionales matizan sobre Canarias

A escala española, el contexto acompaña. En mayo, el gasto total de los turistas internacionales en España alcanzó los 13.553 millones de euros, un 10,9% más que un año antes, mientras el gasto medio diario subió un 1,7% hasta los 214 euros. La combinación es significativa: se gasta bastante más en total pero apenas más por día, lo que apunta a que el crecimiento viene sobre todo de más viajeros y de estancias algo más largas, no de un salto en el poder adquisitivo diario.

Los mercados tampoco se mueven en bloque. En abril, el gasto de los turistas británicos en España creció un 4,7% en tasa anual y el de los franceses un 12,7%, mientras el de los alemanes cayó un 8,7% en el conjunto del país. Ese dato conviene leerlo con cuidado precisamente porque va en dirección contraria al comportamiento alemán observado en Canarias, lo que sugiere que el archipiélago está captando una parte del mercado germano que no se está repartiendo por igual en el resto del territorio.

Queda una advertencia metodológica que casi nunca se explica y que conviene tener presente al leer cualquier titular sobre este asunto. La encuesta del INE mide únicamente a visitantes no residentes en España, de modo que el turista peninsular no aparece en ella, y los datos insulares proceden de fuentes autonómicas con metodología propia. Comparar una cifra de Canarias con una cifra nacional sin advertirlo produce conclusiones falsas con mucha facilidad. Los datos de Gran Canaria, además, corresponden a una sola isla y a un trimestre concreto, no al conjunto del archipiélago ni al verano.

Con esas cautelas, la fotografía de Canarias es razonablemente nítida: menos crecimiento en llegadas, más gasto por persona, un mercado alemán en expansión, un mercado británico que se modera y un visitante nacional que ha dejado de ser el pariente pobre de la estadística.