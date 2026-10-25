Nuevo terremoto de 3,1 en Canarias y es el quinto en la zona «Atlántico» en 48h: el IGN confirma el repunte

Un terremoto de 3,1 sacude el Atlántico canario y es el quinto del día: el IGN confirma el repunte

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LO ESENCIAL El terremoto alcanzó magnitud 3,1. Se registró a las 18:08 horas. Está a 50 kilómetros de profundidad. Es el quinto seísmo del domingo. No ha sido sentido por la población.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 18:08 horas de este domingo un terremoto de magnitud 3,1 en aguas del Atlántico canario, al oeste de Lanzarote. Es el mayor de toda la serie que arrancó el pasado jueves y el quinto movimiento del día en el archipiélago.

El seísmo se localizó a 50 kilómetros de profundidad, que es la cota más honda de cuantas ha registrado el IGN en Canarias durante esta semana. No consta que haya sido sentido por la población.

Cómo ha evolucionado el terremoto de hoy respecto a los anteriores

Lo relevante no es el número aislado, sino la secuencia. La jornada había empezado con dos movimientos de magnitud 2,6: uno a las 04:36 horas, a 31 kilómetros de profundidad y en la misma franja atlántica donde se ha producido el de esta tarde, y otro a las 06:51 horas, al sureste de Gran Canaria y a 16 kilómetros.

A media mañana, a las 11:19 horas, el IGN localizó un tercero de magnitud 1,9 al sur de Tenerife, prácticamente en superficie. Y a las 15:44 horas se sumó un cuarto, este de apenas 0,8, al norte de Vilaflor de Chasna, el único de todos ellos localizado en tierra firme.

Es decir: de 2,6 a 3,1 en poco más de doce horas, con el episodio de mayor energía al final de la jornada. Esa progresión es lo que convierte la secuencia en noticia, por encima de cualquier terremoto individual.

Dónde se ha producido el terremoto y por qué importa la profundidad

Las coordenadas sitúan el epicentro en mar abierto del terremoto, aproximadamente a un centenar de kilómetros al oeste de Lanzarote y al noroeste de Fuerteventura. Es la misma zona donde el IGN había registrado el movimiento de las 04:36 horas, a unos treinta kilómetros de distancia.

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Y aquí entra el dato que más dice de todos: los 50 kilómetros de profundidad del terremoto. En vulcanología y sismología, la profundidad de un foco es una de las primeras claves para interpretar su naturaleza. Los terremotos asociados a procesos volcánicos activos suelen concentrarse en cotas mucho más someras, cerca del edificio volcánico y a pocos kilómetros bajo la superficie.

Un foco a cincuenta kilómetros, en plena corteza oceánica y a un centenar de kilómetros de la isla más cercana, apunta a sismicidad de origen tectónico, no a una reactivación volcánica.

El otro factor es la magnitud. Un terremoto de 3,1 está en el límite inferior de lo que llega a percibirse, y solo cuando el foco es superficial y queda muy cerca de zonas habitadas. Con cincuenta kilómetros de profundidad y un centenar de distancia hasta la costa, la energía que alcanza tierra firme es mínima.

Qué significa un repunte como el de este domingo

Canarias es una región sísmicamente activa de forma permanente. El IGN registra movimientos de baja magnitud en aguas del archipiélago de manera prácticamente continua, y la red de vigilancia actual detecta hoy episodios que hace dos décadas habrían pasado inadvertidos simplemente porque había menos sensores y peores.

Dicho eso, una jornada con cinco eventos y un máximo de 3,1 sí constituye un repunte respecto a la media de los días anteriores. La serie completa de la semana suma ya once terremotos desde la noche del miércoles, repartidos entre tres zonas separadas por más de doscientos kilómetros: la franja atlántica al oeste de las islas orientales, el entorno sur de Tenerife y aguas de Gran Canaria.

Esa dispersión geográfica en Canarias es, paradójicamente, un elemento tranquilizador. Cuando los organismos de vigilancia buscan señales de un proceso preocupante, lo que miran es una concentración de focos bajo un mismo edificio volcánico, a poca profundidad y con frecuencia creciente. Lo de esta semana en Canarias no responde a ese patrón: son focos repartidos, mayoritariamente profundos y en localizaciones que no comparten un origen común.

La excepción, a efectos de curiosidad en Canarias, es el pequeño terremoto de 0,8 al norte de Vilaflor, el único localizado en tierra y a solo dos kilómetros de profundidad. Es un terremoto demasiado débil para tener relevancia por sí mismo, pero sí encaja en la actividad habitual de la zona de Las Cañadas, que el Instituto Volcanológico de Canarias vigila de forma permanente.