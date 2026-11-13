Ocho aviones no pudieron aterrizar en Gran Canaria y el motivo llevaba cinco meses publicado

El documento de ENAIRE sobre Gran Canaria que lleva desde junio en su web y casi nadie ha leído

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LO ESENCIAL Los desvíos afectaron a las aerolíneas sin aproximación por satélite El DVOR/DME está fuera de servicio desde el 11 de junio La fecha estimada de vuelta es el 11 de junio de 2027 Seis maniobras de aproximación figuran como no disponibles La retirada también afecta a El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote

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El aeropuerto de Gran Canaria vivió la noche del jueves una de esas incidencias que desde tierra parecen menores y desde la cabina no lo son nada: un fallo en el sistema de radioayuda a la navegación aérea obligó a desviar aviones que ya venían de camino. Lo llamativo no es el fallo en sí. Es que el documento que explica por qué el aeropuerto es hoy más vulnerable a algo así lleva publicado desde junio en la web del gestor de la navegación aérea, y no lo ha leído casi nadie.

Qué pasó el jueves en el aeropuerto de Gran Canaria

Aena confirmó la incidencia a través de su propia cuenta en X: un fallo en el sistema de radioayuda estaba alterando las operaciones y la compañía trabajaba junto a ENAIRE para resolverlo «lo antes posible», añadiendo que la seguridad es su «prioridad siempre».

Mientras duró, las aproximaciones se hicieron mediante un procedimiento basado en navegación por satélite. Y ahí está la clave de todo lo que pasó después: los desvíos afectaron a las aerolíneas que no tienen implantado ese sistema de aproximación. Las que sí lo tienen, aterrizaron con normalidad. Las que no, tuvieron que irse a otro aeropuerto.

Las cifras que han trascendido hablan de ocho desvíos. Ni Aena ni ENAIRE han publicado un balance oficial con el número exacto de vuelos afectados ni los aeropuertos de destino alternativo.

La radioayuda de Gran Canaria lleva cinco meses fuera de servicio

Aquí entra el documento. ENAIRE publica en su Publicación de Información Aeronáutica los suplementos que avisan a las tripulaciones de qué instalaciones están operativas y cuáles no. El suplemento 108 de 2026, correspondiente a la región de información de vuelo de Canarias, es explícito.

Dice que el DVOR/DME identificado como LPC, la radioayuda convencional del aeropuerto de Gran Canaria, está no disponible por sustitución del sistema. Y da fechas: desde el 11 de junio de 2026 hasta el 11 de junio de 2027 como estimación. Los trabajos se desarrollan de día y de noche, coordinados con la torre, y el suplemento solo se cancelará mediante NOTAM, nuevo suplemento o enmienda de la publicación aeronáutica.

Dicho en claro: el aeropuerto lleva cinco meses operando sin su radioayuda convencional principal porque la están cambiando, y la previsión es que siga así otros siete meses más.

Las maniobras que hoy no se pueden hacer en Gran Canaria

El suplemento no se queda en el aviso genérico. Enumera una por una las maniobras que quedan fuera de servicio mientras dure la sustitución, y la lista es larga.

En aproximación figuran como no disponibles el ILS X de la pista 03L, el LOC X de la 03L, el VOR de la 03L, el ILS Y de la pista 21R, el LOC Y de la 21R y el VOR de la 21R. Seis maniobras de aproximación anuladas, incluidas dos de precisión por instrumentos.

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En salidas, todas las del procedimiento SID 2 para las pistas 21L y 21R quedan no disponibles, con salidas de contingencia en su lugar. En llegadas, las rutas LORPO2C y SAMAR6C para las pistas 03 y las LORPO1D y RUSIK3D para las 21 figuran como no utilizables porque requieren navegación por satélite. Lo mismo ocurre con las esperas ENETA y TOMOS.

Ese es el contexto exacto sobre el que cayó la incidencia del jueves. Conviene ser preciso en un punto: ni Aena ni ENAIRE han especificado qué equipo concreto falló esa noche, de modo que no está confirmado que fuese el mismo sistema que figura en el suplemento. Lo que sí está documentado es el escenario en el que ocurrió.

No solo Gran Canaria: El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote

Y hay algo más que se ha quedado completamente fuera de la conversación. La retirada de esa radioayuda no afecta solo a Gran Canaria, porque las rutas aéreas del archipiélago se apoyan unas en otras.

El mismo suplemento declara no disponible la salida LPC2X del procedimiento SID 2 de la pista 16 de El Hierro. En Fuerteventura deja fuera las salidas LORPO4Q de la pista 01 y LORPO4R de la pista 19. Y en Lanzarote afecta a puntos de la llegada STAR 3 de la pista 21.

Cuatro de los ocho aeropuertos canarios tienen procedimientos anulados por la sustitución de un solo equipo situado en Gando. Es la mejor ilustración de hasta qué punto la navegación aérea del archipiélago está interconectada.

Por qué unos aviones aterrizaron en Gran Canaria y otros no

Queda explicar en Gran Canaria la parte que más desconcierta a quien lo vivió desde la terminal: cómo es posible que un avión aterrizara sin problema y el siguiente tuviera que marcharse.

La respuesta está en el equipamiento de cada aeronave y en la certificación de cada compañía. Las aproximaciones por satélite, las que usan señal GNSS en lugar de radioayudas en tierra, requieren que el avión lleve el equipo adecuado y que la aerolínea tenga el procedimiento aprobado y entrenado. No todas lo tienen.

Cuando la referencia en tierra deja de estar disponible, los que vuelan con satélite siguen operando. Los que dependen de la radioayuda convencional se quedan sin la referencia y la única opción segura es desviarse. No es una decisión del piloto ni del controlador: es lo que marca el procedimiento.

La información está publicada y es accesible para cualquiera en la web de ENAIRE. El suplemento sigue vigente, y así seguirá hasta que el organismo publique su cancelación.